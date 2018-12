Hạ Viện Mỹ, Công Tố N.Y. Đòi Xét Hồ Sơ Tài Chánh Về Trump

WASHINGTON - Dân biểu DC Adam Schiff, sắp là chủ tịch ủy ban tình báo Hạ Viện nhiệm kỳ mới, tuyên bố với NBC : muốn có hồ sơ về Trump của Deutsche để lấy bằng chứng về thỏa hiệp với Nga – tuần qua, ông Schiff đã xác nhận với báo New Yorker : sẽ đòi Deutsche Bank cung cấp thông tin về các giao hoán của Trump vì ngân hàng này có liên lạc lâu dài với tỉ phú Trump và với hoạt động rửa tiền trong quá khứ của người Nga.Trump hợp tác với ngân hàng Đức từ thập niên 1990 khi các ngân hàng lớn của Wall Street không cho Trump vay tiền tiếp theo hàng loạt thất bại của Trump.Từ mấy tháng qua, NewYork Times loan báo : những tin tức không chính xác là về công tố viên đặc biệt Robert Mueller gửi giấy đòi tài liệu từ Deutsche Bank đã khiến Trump mưu tính cách chức Mueller hồi đầu Tháng 12. Hồi Tháng 9, sách mới của ký giả huyền thoại Bob Woodward cho hay : Trump nổi “dóa” với luật sư John Dowd sau khi đọc số tin sai lạc kể trên.Trump đã khẳng định trong năm qua : tra xét các thương lượng làm ăn là “vượt ranh giới đỏ”.Theo Washington Post, trước khi thắng cử TT, Trump nợ ngân hàng khoảng 360 triệu MK.Năm 2017, Deutsche Bank bị thẩm quyền Hoa Kỳ và UK phạt 630 triệu MK về can dự hoạt động rửa tiền của Nga.* Công Tố New York Chú Ý Tới Trump OrganizationNEW YORK - Vì thấy không thể truy tố thượng cấp tại thủ đô Washington, thẩm quyền công tố liên bang tại Manhattan định hướng súng vào gia đình Trump và các cộng sự thân tín, đáng kể nhất là “đế quốc Trump”.Mới tuần qua, biên bản của công tố quận Nam New York xác nhận ứng viên TT Trump đã chỉ thị cho luật sư riêng chi tiền “bịt miệng” 2 phụ nữ có tư tình vì sợ ảnh hưởng bất lợi với cuộc tranh cử TT, là vi phạm luật tài trợ tranh cử.Tại tòa, Cohen nhận là nhu nhược và trung thành mù quáng.