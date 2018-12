2 Cựu Phụ Tá Của Flynn Định Áp Lực Dẫn Độ Giáo Sĩ Gulen

WASHIONGTON - NBC đưa tin : 2 cựu phụ tá của cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của Trump (là Tướng Michael Flynn) bị truy tố về mưu định gây ảnh hưởng ngầm và trái luật với chính giới để dẫn độ giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen theo yêu cầu của TT Erdogan.Bijan Kian 66 tuổi và Kamil Ekim Allptekin 41 tuổi bị tố cáo về âm mưu hành động như nhân viên của chính quyền ngoại quốc.Kian là thương gia California từng là đối tác của Flynn được thả sau khi ra tòa liên bang tại Virginia. Alptekin là người Hòa Lan còn tại đào bị truy tố 3 tội nói dối điều tra viên liên bang.Hồ sơ truy tố 2 người này ghi Flynn như là “person A”, là vai trò then chốt trong nỗ lực vận động dẫn độ của Ankara.Flynn được nói tới với bài báo cậy đăng The Hill so sánh ông Gulen với lãnh tụ Khomeini của Iran bằng hành văn của Kian.Bài của Flynn quy trách Gulen ghi rõ : Gulen tự nhận là người của thượng đế muốn là lãnh tụ độc tài.