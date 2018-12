Cộng Đồng Người Việt Orange County Biểu Tình Đòi Bảo Vệ Dân Việt Tỵ Nạn Nguy Cơ Bị Trục Xuất

Hình ảnh biểu tình.

Westminster (Bình Sa)- - Trước Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 một cuộc biểu tình do các hội đoàn đứng ra tổ chức trong đó có: Asian and Pacific Islanders Re-Entry of Orange Coungty (APIROC), VietRICE, VietUnity Socal, Viet Rainbow of Orange County (VROC), và Common Ground OC, để yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ bảo vệ người Việt có nguy cơ bị trục xuất.Hàng trăm người tham dự, đa số là giới trẻ trong đó có các sắc dân: Việt, Mỹ, Mễ để kêu gọi chính phủ liên bang Hoa Kỳ bảo vệ các người Việt tỵ nạn đang trong nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam theo chính sách di trú của Tổng Thống Donal Trump.Về phía dân cử chúng tôi nhận thấy có cô Christy Linh Lê, đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, anh Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Sergio Contreras, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Bà Diana Carey, ông Jamison Power (cựu Ủy Viên Giáo Dục) thuộc thành phố Westminster.Đoàn biểu tình mỗi người trên tay đều cò tấm biểu ngữ với những hàng chữ viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh với nội dung bảo vệ người Việt khỏi bị trục xuất. Nhiều bạn trẻ là những người có lệnh bị trục xuất đã lên tiếng trong cuộc biểu tình trong đó có: anh Tùng Nguyễn, Tracy La, Julie Võ.Trong lúc tập trung tại trước khu Phước Lộc Thọ để chuẩn bị tuần hành trên đại lộ Bolsa được anh Tùng Nguyễn, cho biết, anh và một số bạn trẻ theo cha mẹ đến Mỹ diện tỵ nạn, khi đó còn rất trẻ, bồng bột, thiếu suy nghĩ nên đã phạm sai lầm. Tuy nhiên sau thời gian bị giam giữ, anh đã hiểu và hối hận. Từ đó, anh cũng như một số người đã cố gắng học hành và đóng góp nhiều lợi ích cho đất nước Hoa Kỳ. Đã từng được Thống Đốc Tiểu Bang khen ngợi. Nay bị trục xuất là điều hết sức bất công.Anh Vincent Tú V. Trần nói, “Tôi là người Việt, tôi đã sống ở tiểu bang California. Sau án tù của tôi, tôi dọn đi tiểu bang Ohio nhưng tôi chỉ sống ở đó 13 tháng thì Sở Di Trú và Hải Quan đã bắt giam giữ tôi bốn tháng và sau đó tôi có lệnh trục xuất về Việt Nam ngày 27 tháng 6, 2017. Bây giờ đã được 18 tháng rồi.” Anh rất lo về nguy cơ sống ở Việt Nam, “Tôi sống ở nơi xa lạ này, chưa có khả năng tìm sự sống. Sau khi bị trục xuất về Việt Nam tôi không tìm được việc làm vì tôi không hiểu phong tục và không có bằng cấp ở Việt Nam. Nếu ai muốn thành công, người đó phải có họ hàng, bằng cấp và giấy tờ. Tôi không có gì cả! Ở Việt Nam tôi không có người thân và không ai quan tâm đến tôi vì tôi không có giấy tờ, tôi không thể tìm được việc làm. Mỗi ngày tôi bị lừa đảo và chính quyền Việt Nam không muốn cấp giấy tờ và không muốn tôi tìm sự sống nếu tôi không cho họ tiền.”Trong lời phát biểu trước các cơ quan truyền thông Việt Ngữ, CBN, LA Times, SBTN, RFA , cô Lan Nguyễn, thay mặt ban tổ chức, lên cho biết lý do cuộc biểu tình, cô nói: “Hôm nay chúng tôi tới đây để bảo vệ cộng đồng những người tị nạn ở Hoa Kỳ. Như quý vị đã biết, tuần trước Bộ An Ninh Hoa Kỳ đã họp với Bộ Ngoại Giao Việt Nam để đàm phán lại hiệp định đã ký kết năm 2008. Theo hiệp định này, chính quyền liên bang không có quyền trục xuất những người Việt tới Mỹ trước năm 1995. Nhưng chính quyền hiện tại đang đàm phán lại hiệp định này. Nếu cuộc đàm phán này thành công thì có thể hơn 8,500 người Việt tị nạn đến Mỹ trước năm 1995 sẽ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Năm 2017, Sở Di Trú đã trục xuất 17 người Việt tị nạn ở Mỹ từ trước năm 1995 mà không được chính quyền liên bang bảo vệ. Chúng tôi không muốn người Việt tị nạn bị trục xuất. Chúng tôi không muốn tất cả người tị nạn ở đây bị trục xuất, bao gồm cả những người từ Đông Nam Á và từ các nước khác.”Cô cho biết tiếp, “Họ không phải là người bị vứt bỏ, một cá nhân bị trục xuất khổng chỉ ảnh hưởng đến họ mà tất cả mọi người đều yêu thương cuộc sống của họ, cha mẹ, con cái, bạn bè chúng tôi được kết nối với nhau. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Cộng Đồng Việt Nam chúng tôi mà của các cộng đồng tỵ nạn và những người nhập cư đang bị ICE quấy rối một cách bất công…” Kết thúc lời phát biểu cô kêu gọi mọi người cùng hô to câu “ Bảo Vệ Gia Đình - Bảo Vệ Gia Đình.”Sau đó đoàn người biểu tình băng qua đường, đến trước khu đậu xe Lee Sandwiches, và hô to những câu khẩu hiệu: “We got power” (Chúng ta có quyền) “Stop! Stop! Deportation! No more family separation!” (Cần dừng ngay việc trục xuất, chia cắt gia đình!), đoàn biểu tình đi về phía đường Moran và dừng lại ở trước sân cờ tòa soạn Nhật Báo Người Việt. Tại đây tất cả mọi người trong đó có một số người Mễ, Mỹ, Lào, Capuchia, cũng có mặt tại đây cùng đứng thành vòng tròn để cùng chia xẻ tâm sự cho nhau.Kết thúc cuộc biểu tình vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày.Được biết trong những ngày qua nhiều vị dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt cũng đã viết thư phản đồi gởi đến Tổng Thống Trum.Mọi chi tiết liên lạc, Tiếng Anh: Tracy La (858) 598-7805, tracy@vietrise.orgTiếng Việt: Tùng Nguyễn, apiroc714@gmaill.com