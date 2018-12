Kiều Hối Về Tăng Tới 16 Tỷ Đô VN Trong 10 Nước Nhiều Nhất

SAIGON -- Việt kiều rủ nhau gửi tiền về Việt Nam đều đặn, theo các bản tin RFA, VOA, VnEconomy, Hà Nội Mới.Bản tin RFA ghi rằng Việt Nam năm nay dự kiến tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia trên thế giới nhận nhiều nhất tiền do người nước họ từ ngoại quốc gửi về.Phúc trình của Bộ Phận Phát Triển & Di Dân của Ngân Hàng Thế Giới vào tuần qua cho biết, dự kiến trong năm 2018, tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam sẽ lên đến 15 tỷ 900 triệu đô la Mỹ.Bản tin ghi lời Chuyên gia tài chính- ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu được dẫn lời rằng nguồn kiều hối về Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng lên kể từ đầu năm nay. Căn cứ là những người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài tin vào khả năng ổn định của nền kinh tế cũng như cơ hội đầu tư vào thị trường nội địa của Việt Nam.Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu chỉ ra rằng Ngân hàng Trung Ương Việt Nam duy trì lãi suất 0% đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ là nhằm khuyến khích sử dụng kiều hối để đầu tư hơn là gửi ngân hàng.Ông Nguyễn Trí Hiếu nói rõ hầu như tiền kiều hối về Việt Nam được đầu tư vào thị trường bất động sản, sản xuất và kinh doanh.Thống kê của World Bank cho thấy lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2017 là 13 tỷ 810 triệu đô la Mỹ, tăng chừng 16% so với năm 2016.Tại khu vực Đông Á- Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ ba về lượng kiều hối chuyển về trong năm chỉ sau Trung Quốc và Philippines.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng trong năm 2017, kiều hối gửi về Việt Nam đạt 13,8 tỷ đô la, tăng 16% so với năm 2016 và cũng đã là mức cao kỷ lục của đất nước.Quốc gia nhận được nhiều kiều hối nhất là Ấn Độ, với 75,9 tỷ đô la chảy vào nước này, báo cáo của WB cho biết.Trong khi đó, bản tin VnEconomy kể: Kiều hối toàn cầu có thể đạt 700 tỷ USD trong 2018.Dòng kiều hối chảy vào các quốc gia thu nhập thấp và trung bình được dự báo tăng khoảng 11% trong năm nay, đạt kỷ lục 528 tỷ USD - hãng tin Bloomberg dẫn Báo cáo Di cư và Phát triển mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay.Năm ngoái, dòng kiều hối chảy vào các quốc gia này tăng 7,8%.Nếu tính cả lượng kiều hối chảy vào các quốc gia thu nhập cao, thì kiều hối toàn cầu sẽ đạt khoảng 700 tỷ USD trong năm nay và sẽ tăng 3,7% lên mức 715 tỷ USD trong năm tới.Trong khi đó, báo Hà Nội Mới cho biết riêng Sài Gòn thu hút kiều hối tăng vọt.Báo HNM ghi lời Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPSG cho biết, rằng “ lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn 10 tháng năm 2018 đạt 3,8 tỷ USD.Thông thường các tháng cuối năm lượng kiều hối sẽ tăng mạnh và dự báo trong cả năm 2018 có thể đạt 5,2 tỷ USD. Kiều hối chuyển về nước chủ yếu từ Mỹ (khoảng 60%), các nước châu Âu (khoảng 19%)... Theo thống kê, tỷ lệ kiều hối chảy vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chiếm 70-72%, bất động sản khoảng 22% và còn lại là hỗ trợ người thân...”