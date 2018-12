Lương Hộ Gia Đình Cao Nhất Ở Mỹ: Đều Kề Cận Thủ Đô

Bờ Biển Miền Đông chiếm ngự danh sách các quận có dư dân với thu nhập gia đình trung bình cao nhất nước.



Thu nhập của người Mỹ đã gia tăng trong những năm gần đây, nhưng sự giàu có thì đã không phân phối đồng đều, theo các phỏng đoán mới nhất từ Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết.



Trên toàn quốc, thu nhập trung bình của gia đình đã gia tăng 1.9% -- đạt tới $57,652 – khi so sánh với các phỏng đoán 5 năm kể từ năm 2008-2012 và 2013-2017. Thu nhập hộ gia đình thường thường cao hơn tại các quận nội thành hơn các quận miền quê, và đã tăng tại 16.6% quận trong khi giảm tại 7.1% quận so với 2 thời kỳ 5 năm nói trên.



Có 21 quận với thư nhập hộ gia đình trung bình trên $100,000, theo các phỏng đoán mới nhất cho thấy, và một nửa trong danh sách top 10 đã sút giảm tại miền bắc Virginia, bên ngoài thủ đô Hoa Kỳ, nơi đã tăng thu nhập hộ gia đình $77,649.



Các thành viên mới từ thống kê dân số Hoa Kỳ cho thấy rằng thu nhập trung bình các hộ gia đình tại các quận trên toàn quốc là $57,652, theo tường trình của US News & World Report. Một số quận, tuy nhiên, tốt hơn nhiều so với các quận khác. 5 quận có thu nhập đứng đầu bảng đều nằm quanh vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.



Sau đây là 5 quận có thu nhập trung bình của hộ gia đình cao nhất ở Mỹ:





Loudoun County, Virginia: $129,588



Fairfax County, Virginia: $117,515



Howard County, Maryland: $115,576



Falls Church City, Virginia: $114,795



Arlington County, Virginia: $112,138.