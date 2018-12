Thịt Bẩn TQ Vào Lạp Xưởng VN Du Khách Cầm Tới Đài Loan

TAIPEI, Đài Loan -- Một bản tin từ chính phủ Đài Loan cho thấy một nỗi nghi: thịt từ Trung Quốc có virut bệnh đã đi vào Việt Nam, trở thành lạp xưởng và rồi cầm sang Đài Loan.Bản tin RTI ghi rằng: Lại có 2 trường hợp vi phạm mang sản phẩm thịt có chứa virut bệnh tả lợn châu Phi, thời gian gần đây sẽ tăng cường kiểm tra các chuyến bay từ Việt Nam.Bản tin RTI ghi rằng Dịch tả lợn châu Phi tại Trung Quốc ngày càng lan rộng, để phòng chống virut bệnh tả lợn xâm nhập vào Đài Loan, Ủy ban nông nghiệp Đài Loan đã nhiều lần hô hào kêu gọi du khách và người dân khi nhập cảnh vào Đài Loan không được mang theo chế phẩm thịt lợn của Trung Quốc, nhưng vẫn có người dân thử liều. Theo số liệu mới nhất do Tổ chức thú ý thế giới OIE thông báo, tính đến ngày 11-12, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 21 tỉnh thành của Trung Quốc với 91 trường hợp phát hiện nhiễm virut. Dịch tả lợn châu Phi đang phát triển mạnh tại Trung Quốc, nhưng vẫn có người cố tình mang sản phẩm thịt từ Trung Quốc ìm cách qua mắt lực lượng kiểm tra. Vào hai ngày 1 và ngày 2-12, Ủy ban nông nghiệp Đài Loan đã lần lượt phát hiện 1 du khách người Đài Loan mang lạp xưởng từ Trùng Khánh, còn một du khách người Trung Quốc mang lạp xưởng từ Cáp Nhĩ Tân nhập cảnh vào Đài Loan, sau khi bị cơ quan phòng dịch và kiểm dịch phát hiện, đã tiến hành phạt ngay tại chỗ 15.000 Đài tệ. Và sau khi được Sở thí nghiệm dịch tễ gia súc kiểm tra, phát hiện những sản phẩm thịt nêu trên đều có chứa chủng khuẩn virut dịch tả lợn châu Phi của Trung Quốc, có gen hầu như trùng khớp 100%.Theo Quyền Chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp Đài Loan Trần Cát Trọng cho biết, người dân và du khách mang sản phẩm thịt lợn từ Trung Quốc về, sẽ gây nguy cơ cao làm lan truyền virut dịch tả lợn châu Phi do vậy toàn dân đều phải phòng dịch, từ sau buổi trưa ngày 12-12 sẽ tiến hành gửi tin nhắn phòng dịch để nhắc nhở toàn dân thông qua “Hệ thống gửi tin nhắn của hệ thống cảnh báo công cộng”, với nội dung chủ yếu để nhắc nhở người dân, người mua sản phẩm thịt qua mạng và người mang sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan về quy định xử phạt liên quan. Ông Trần Cát Trọng nói 181212-09: “Bởi vì nguy cơ vi rút xâm nhập vào Đài Loan, đều là do người Đài Loan và du khách nước ngoài đem vào, đó chính là sự thách thức lớn nhất đối với Đài Loan. Hiện tại chúng tôi tiến hành theo phương hướng này, do vậy trưa nay mọi người chắc đều nhận được tin nhắn điện thoại.”Ủy ban nông nghiệp Đài Loan phán đoán, khả năng virut bệnh tả lợn châu Phi của Trung Quốc bị lan tới Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác là khá cao. Do vậy trong thời gian sắp tới, đối với các chuyến bay từ Việt Nam đến Đài Loan, sẽ áp dụng tiêu chuẩn kiểm tra tương đương như với các chuyến bay từ Trung Quốc, sẽ kiểm tra từng hành khách một xem có mang sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan hay không.Cục trưởng Cục Phòng dịch và kiểm dịch động thực vật Phùng Hải Đông trả lời phỏng vấn cho biết, ngày 21-12 sẽ tổ chức cuộc diễn tập phòng chống dịch bệnh có quy mô lớn lần đầu trong năm nay, địa điểm diễn tập tại sân bay Cao Hùng, cảng cá Diên Phố và xưởng đốt hủy rác Khảm Đỉnh. Ông nói sân bay là nơi du khách nhập cảnh hợp pháp, còn cảng cá là nơi diễn ra nhiều hoạt động buôn lậu, đều cẩn phải diễn tập làm thế nào để tăng cường quản lý để phòng chống những sản phẩm vi phạm được đưa từ vùng dịch nhập cảnh vào Đài loan. Tổ trưởng Phùng Minh Hương thuộc Cục Phòng dịch và kiểm dịch động thực vật bổ sung cho biết, nếu dịch tả lợn châu Phi xâm nhập, các nhà máy đốt hủy rác phải diễn tập cách thiêu hủy lợn bị nhiễm virut ra sao.