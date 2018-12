Rủ Nhau Mua Nhà Đất Sài Gòn Tư Bản Đỏ TQ Bơm Tiền Ào Ạt

SAIGON -- Bất động sản Sài Gòn được săn lùng nhiều nhất... hiển nhiên là đất lành, chim đậu, theo tin của VnExpress.Trong khi đó, bản tin Zing ghi rằng: Tỷ lệ người Trung Quốc mua nhà ở TP.SG tăng đột biến.Bản tin VnExpress ghi rằng TP Sài Gòn dẫn đầu lượng tìm kiếm nhà đất trên Internet với 300 triệu lượt, gấp 1,8 lần của Hà Nội - địa phương đứng thứ hai.Ngày 6/12, tại Hội nghị Bất động sản Việt Nam 2018 do kênh thông tin Batdongsan.com.vn tổ chức, đơn vị này đã công bố nhiều dữ liệu giải mã hành vi quan tâm, tìm kiếm, đăng tin mua bán của người tiêu dùng và giới đầu tư địa ốc trên Internet trong 12 tháng qua.Theo báo cáo này, năm 2018, TP SG dẫn đầu cả nước về mức độ săn lùng thông tin bất động sản với 300 triệu lượt tìm kiếm trên Internet, gấp 1,8 lần so với con số 170 triệu lượt của thị trường Hà Nội. Xếp sau là bất động sản Đà Nẵng, Biên Hòa, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ. Xét tổng thể, vị thế dẫn đầu của bất động sản Sài Gòn được dự báo sẽ tiếp tục duy trì vì đô thị này có thị trường nhà đất cực kỳ sôi động.VnExpress cũng ghi rằng dữ liệu nghiên cứu người tiêu dùng trên Internet của đơn vị này còn tiết lộ, địa ốc TP SG có tỷ lệ quan tâm đạt 41,8% (lớn nhất cả nước) trong khi Hà Nội chỉ ghi nhận mức độ quan tâm 29,7%. Khánh Hòa, Đồng Nai, Đà Nẵng và Bình Dương có tỷ lệ khiêm tốn hơn, dao động 3-4,5%. Mức độ quan tâm này được đo bằng hành vi ưu tiên, ưa thích và lượt tìm kiếm nhiều.Trong khi đó, bản tin Zing ghi rằng chỉ 9 tháng đầu năm 2018, người mua Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thị trường người nước ngoài mua nhà tại TP.SG dù trước đó quốc gia này không nằm trong 5 vị trí đầu tiên.Đây là số liệu được công ty nghiên cứu thị trường CBRE công bố tại Hội thảo "Bất động sản – Động lực tăng trưởng mới" được Forbes Việt Nam tổ chức tại TP.SG chiều 10/12. Theo nhận định của đơn vị này, đây là chuyển biến rõ nét kể từ năm 2015 khi quy định cho phép người nước ngoài được mua 30% số lượng đơn vị nhà ở trong các dự án bất động sản tại Việt Nam có hiệu lực. Chuyển động chính sách ngay lập tức tạo nên cú hích, tạo ra sức cầu đến từ các nhà đầu tư nước ngoài.Bản tin ghi rằng Thống kê lượng giao dịch qua CBRE cho thấy nếu như sáu tháng đầu năm 2017, nhà đầu tư nội địa chiếm 79% giao dịch trên thị trường căn hộ thì sau một năm bức tranh đã đổi màu. Cụ thể, người mua nhà Việt Nam chiếm khoảng 24% các giao dịch trên thị trường trong 9 tháng đầu năm 2018. Từ việc không có mặt trong top 5 dẫn đầu thị trường với chỉ 4% vào năm 2017, người mua Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thị trường, chiếm 31% giao dịch trong 9 tháng đầu năm 2018.Nhóm các nhà đầu tư Hàn Quốc, Hong Kong cũng hoạt động sôi động không kém. Trong đó, giao dịch của các nhà đầu tư xứ sở kim chi chiếm 19% trong nửa đầu năm 2018, tăng gần năm lần so với mức 4% trong nửa đầu năm 2017. Tương tự, giao dịch các nhà đầu tư đến từ Hong Kong chiếm 10%, tăng ba lần so với mức 3% cùng kỳ trước đó.