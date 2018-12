Ô Nhiễm Là Thường Ngày

Xuân NiệmThê thảm là ô nhiễm môi trường... Đây là những cái chết chậm.Báo Tuổi Trẻ kể: từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.SG cho hay trung bình một người phụ nữ Việt "gánh" trên mình gần 6 ký bụi ô nhiễm mỗi năm.Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.SG, nồng độ bụi lơ lửng trung bình 1 giờ ở TP.SG là 300 μg/m3, ở mức khá cao so với quy chuẩn quốc gia. Trong đó, hạt siêu bụi PM 2.5 là tác nhân nguy hiểm nhất đối với sức khoẻ con người. Có kích thước chỉ bằng 1/40 sợi tóc người, bụi PM 2.5 chỉ có thể quan sát được bằng kính hiển vi, tuy nhiên "kẻ thù" ẩn thân này lại cực kỳ nguy hại vì khả năng len lỏi sâu vào các bộ phận bên trong cơ thể cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới làn da Tại các thành phố lớn có lượng khí thải giao thông cao và nhiều công trình xây dựng, bụi PM 2.5 lại càng xuất hiện phổ biến hơn cả.Theo WHO, chỉ số PM 2.5 nên ở dưới mức 25 μg/m3 trung bình 24 giờ, tuy nhiên tại các đô thị Việt Nam như TP.SG hay Hà Nội nồng độ bụi PM 2.5 lại đang vượt chuẩn.Miền Trung cu4ngt hê thảm. VOV kể: Hiện nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 4 Quyết định phê duyệt danh mục và lộ trình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Đến nay, 13/18 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được xử lý, khắc phục; 5 đơn vị còn lại chưa được khắc phục là: Doanh nghiệp tư nhân Hòa Thắng, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà; Cơ sở sản xuất giấy Sông Vệ Trần Kim Hoanh; Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Phan Vũ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn; Cơ sở chế biến thuộc da ông Tạ Công Tâm, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi và Trung tâm Giáo dục Lao động - xã hội, huyện Tư Nghĩa.Báo Môi Trường & Đô Thị kể chuyện Đồng Bằng Sông Cửu Long: Nguy cơ ô nhiễm nặng vì rác.Các tỉnh ĐBSCL mỗi ngày có hàng ngàn tấn rác thải ra ngoài môi trường, tuy nhiên, tình trạng thiếu nhà máy xử lý khiến rác thải ứ đọng gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân....Hiện trên địa bàn tỉnh ĐBSCL, không chỉ tại các tỉnh trên, mà còn rất nhiều địa phương khác vẫn đang trong tình trạng nhà máy xử lý rác thì có, nhưng không thể xử lý hết được số lượng rác khổng lồ. Rác thải cứ ứ đọng, nhà máy thì bị quá tải gây ôm nhiễm nghiêm trọng, khiến người dân vô cùng bức xúc. Do đó, các cơ quan, ban ngành tại các địa phương cần phải họp bàn và thống nhất đưa ra những giải pháp tốt nhất để nhanh chóng giải quyết được tình trạng ô nhiễm do rác thải ứ đọng. Có như vậy, người dân mới an tâm sinh sống mà không cần lo ngại đến sức khỏe do ô nhiễm rác.Báo Đồng Nai kể: Trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường.Dù chưa được cấp phép hoạt động nhưng nhiều năm nay trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà (gọi tắt là Công ty Thế Giới Nhà) vẫn ngang nhiên sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 gây ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân tại phường An Bình (TP.Biên Hòa)....ông Vũ Đình Hòa, Trưởng KP.4 khẳng định nơi ông ở có khoảng 100 hộ dân ngày nào cũng “lãnh” bụi bặm cũng như tiếng ồn phát ra từ trạm trộn bê tông. Do liên tục hít bụi nên cả người lớn và trẻ em hay mắc bệnh về hô hấp. “Nguyện vọng của cử tri ở khu vực là mong muốn các cơ quan chức năng sớm có kế hoạch di dời trạm trộn bê tông ra xa khu vực dân cư, trả lại môi trường trong lành nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân” - ông Hòa kiến nghị.Báo Nông Nghiệp kể chuyện tỉnh Vĩnh Phúc: Theo kết quả điều tra của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, chất thải rắn và nước thải nông thôn được xả trực tiếp ra hệ thống thủy lợi không qua xử lý, đáng báo động tại các cơ sở làng nghề đang gây ô nhiễm nghiêm trọng cho hệ thống thủy lợi Liễn Sơn, nhất là tại các vị trí cầu Cơ Khí, Cầu Đất, Cầu Vàng,… Ngoài ra, nước thải tại nhiều Cty tại các khu công nghiệp chưa được xử lý triệt để đang gây ô nhiễm trực tiếp cho kênh tiêu thuộc hệ thống thủy lợi Liễn Sơn.Chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi cũng là nguyên nhân gây ra ô nhiễm cho hệ thống.Trong khi đó: Hạ lưu sông Đồng Nai ô nhiễm nặng nề...Tiền Phong kể: Nguyên nhân hạ lưu các sông trong hệ thống sông Đồng Nai bị ô nhiễm chủ yếu là do sự phát triển công nghiệp và gia tăng dân số cơ học nhanh trong khi nước thải đô thị và một phần nước thải công nghiệp chưa được thu gom, xử lý triệt để hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.Báo Pháp Luật kể chuyện Đà Nẵng: Ngày 14-12, nguồn tin của Pháp Luật TP.SG cho biết, ông Tô Văn Hùng (Giám đốc Sở TN&MT) đã có báo cáo trả lời ý kiến cử tri và ĐB HĐND TP Đà Nẵng về vấn đề xả thải ra biển gây ô nhiễm biển Đà Nẵng trong thời gian qua.Theo đó, trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng có tổng 44 cửa xả, trong đó 23/44 cửa xả có nước chảy tràn ra biển thường xuyên.Nguyên nhân của việc xả thải được cho là do hệ thống thoát nước hiện nay của Đà Nẵng là hệ thống thoát nước chung (thu gom cả nước mưa, nước thải) nên nước thải phát sinh từ các hoạt động được thải vào hệ thống có chứa các chất ô nhiễm.Báo Lao Động Thủ Đô kể: Theo phản ánh của nhiều người dân sống ở phường Hoàng Liệt, mặc dù đã có những điểm tập kết rác thải ở khu vực dân cư để xe vệ sinh môi trường đi thu gom mỗi ngày, nhưng nhiều tuyến đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn ngập trong rác.Ghi nhận thực tế của phóng viên báo Lao động Thủ đô ngày 13/12, dọc trên các tuyến đường Trần Hòa và Trần Hòa kéo dài, phường Định Công; đường Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt có hàng chục đống rác thải được tập kết hai bên đường. Rác ở đây phần lớn là phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.