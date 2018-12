Báo Động Béo Phì Hại Nam Hàn, VN

SEOUL/SAIGON -- Béo phì đang gây hại cho sức khỏe nhân loại... kể cả tại Nam Hàn và Việt Nam.Bản tin KBS kể rằng cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS) hôm thứ Hai (10/12/2018) công bố số liệu ước tính về chi phí kinh tế, xã hội do béo phì. Chi phí này bao gồm chi phí trực tiếp như chi phí y tế cùng các chi phí gián tiếp do béo phì như tử vong sớm, giảm năng suất lao động.Theo đó, chi phí kinh tế, xã hội do béo phì trong năm 2016 ước đạt 11.460 tỷ won (10,2 tỷ USD), chiếm 0,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc, tăng gấp 1,6 lần trong vòng ba năm. Trong đó, chi phí y tế chiếm nhiều nhất 51%, sau đó tới tổn thất về giảm năng suất lao động chiếm 33% và tổn thất do tử vong sớm là 10%.Những tổn thất do béo phì gây ra ở nam giới cao gấp 1,3 lần so với nữ giới. Theo độ tuổi, nhóm tuổi 50 có chi phí kinh tế, xã hội do béo phì chiếm tỷ trọng lớn nhất là 27%. Đặc biệt, những tổn thất do béo phì gây ra ở nhóm tuổi 30 đến 50 tuổi chiếm 53%. Điều này cho thấy béo phì tác động lớn khiến giảm năng suất lao động ở dân số trong độ tuổi lao động của Hàn Quốc.Trong số các chi phí về bệnh tật do béo phì gây ra, bệnh tiểu đường chiếm nhiều nhất tới 22%, sau đó là bệnh huyết áp cao, bệnh tim.Xét về chi phí y tế trên bình quân đầu người do béo phì, tỉnh Nam Jeolla đứng đầu với mức 338.000 won (301 USD), thấp nhất là thủ đô Seoul là 250.000 won (222 USD) và có xu hướng gia tăng ở nhóm thu nhập thấp nhất và nhóm thu nhập cao nhất.KBS cũng ghi rằng chi phí điều trị do béo phì trong vòng 3 năm qua đã tăng hơn 1.500 tỷ won (1,34 tỷ USD), đòi hỏi Chính phủ Hàn Quốc cần có biện pháp phòng tránh và quản lý béo phì. Trong số các tổn thất về kinh tế, xã hội do béo phì gây ra, chi phí y tế chiếm tới hơn một nửa, nên quản lý béo phì cũng đang là một bài toán quan trọng đối với cơ quan bảo hiểm y tế Hàn Quốc.Cũng nên nhắc rằng báo Việt Nam Mới hồi tháng 6/2018 ghi một thống kê: Tỉ lệ thừa cân, béo phì chiếm tới 1/4 dân số VN.Một lý do chủ yếu là: sử dụng đồ uống có đường sẽ dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh không lây nhiễm như: thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, loãng xương... gây ra những biến chứng nặng nề như tim mạch.Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở VN hiện nay (chiếm 33%/73% nguyên nhân tử vong hàng năm).Tỉ lệ thừa cân, béo phì tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 25% dân số. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, tỉ lệ này tăng nhanh từ 0,6% năm 2000 lên 5,3% năm 2015, riêng tại TPSG, tỉ lệ này lên tới 10,8%.Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng cũng cho biết, một nghiên cứu kéo dài trên 8 năm với 50.000 phụ nữ có và không có thói quen uống nước ngọt cho thấy, những phụ nữ uống nhiều hơn 1 lon nước ngọt/ngày đã tăng tới 8 kg trọng lượng cơ thể, trong khi giảm tiêu thụ nước ngọt chỉ tăng 2,8 kg. Với mỗi lon nước ngọt uống thêm mỗi ngày, nguy cơ bị béo phì tăng 60% trong 1,5 năm.