Thượng Viện Chống Cuộc Chiến Yemen, Hạ Viện Chưa Bàn

WASHINGTON - Kết quả biểu quyết tại Thượng Viện với 56 phiếu thuận, 41 phiếu chống lại sự bênh vực vương quốc Saudi của TT Trump trong vụ Khashoggi và buộc rút lại hậu thuẫn dành cho can thiệp quân sự tại Yemen của liên minh Saudi.Lập pháp không chấp nhận cuộc chiến Yemen, nhưng hành động của Thượng Viện chỉ có ý nghĩa tượng trưng, bởi Hạ Viện không nhận xem xét trước cuối năm lập pháp.Nghị sĩ Bernie Sanders và nghị sĩ Mike Lee cùng bảo trợ nghị quyết này đồng ý rằng nỗ lực hạn chế can thiệp quân sự là hiếm, nhưng là thông điệp lưỡng đảng quan trọng để nhắc nhở về quyền tuyên chiến, là trách nhiệm hiến định của Lập Pháp, không thuộc TT, dù là DC hay CH. Phát biểu của nghị sĩ Lee là “Khi dùng ngân sách, và quan trọng hơn như là máu, là sai để giao cho 1 cá nhân. Không cần biết khuynh hướng chính trị của người ấy, không bao giờ giao vào tay 1 người”.Cho tới nay, ông Trump tỏ ra miễn cưỡng với việc quy trách nhiệm thế tử Saudi trong nghi án thủ tiêu nhà báo Khashoggi.Với nghị sĩ Jim Risch, vấn đề Yemen chưa xong, đây chỉ mới là khởi đầu của lý lẽ về việc ấy.Không lâu sau nghị quyết về Yemen, 1 nghị quyết khác của Thượng Viện do nghị sĩ CH Bob Corker soạn lên án MbS trong vụ Khashoggi.Cùng ngày Thứ Năm, ngoại trưởng Mike Pompeo và bộ trưởng quốc phòng James Mattis điều trần kín tại Hạ Viện để thuyết phục các dân biểu tiếp tục hậu thuẫn Saudi tại Yemen.Không giống Thượng Viện, các dân biểu CH không muốn thách thức hành pháp về Saudi và MbS.Ngay cả thủ lãnh Nancy Pelosi cũng không tìm kiếm trừng phạt Riyadh, vì theo lời bà, điều tra vụ Khashoggi chưa đưa tới kết luận.