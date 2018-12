Lương Tối Thiểu, Dầu Thô, Xuất Siêu, Bến Xe...

Xuân NiệmVậy là lương tôi thiểu tăng... cũng không bao nhiêu. Nhưng vẫn rất cần.Báo Thanh Niên kể: Từ ngày 1.1.2019, lương tối thiểu tăng lên 4,18 triệu đồng/tháng...Mức lương tối thiểu vùng quy định nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.Trong khi đó, dầu thô giảm... Bản tin Vinanet kể: 11 tháng đầu năm 2018 lượng dầu thô xuất cảng của cả nước đạt 3,61 triệu tấn, giảm 42,4% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch đạt 2,04 tỷ USD, giảm 21,5%.Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, dầu thô xuất cảng của Việt Nam sau khi tăng rất mạnh 40% về lượng và tăng 42,3% về kim ngạch trong tháng 10/2018 thì sang tháng 11/2018 lại sụt giảm 3,6% về lượng và giảm 25,2% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 338.402 tấn, tương đương 162,75 triệu USD. Giá xuất cảng giảm 22,4%, đạt trung bình 480,9 USD/tấn.Bản tin VOV kể chuyện xuất siêu: Theo Tổng cục Hải quan, mức thặng dư thương mại của cả nước trong 11 tháng qua đạt kỷ lục lên 7,41 tỷ USD.Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, mức xuất siêu của cả nước trong 11 tháng qua lên 7,41 tỷ USD.Trong đó, tổng trị giá xuất cảng của Việt Nam đạt 223,72 tỷ USD, tăng 14,5% tương ứng tăng 28,33 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017.Bản tin TTXVN kể: Năm 2018 là một năm thành công đối với hoạt động xuất cảng của ngành dệt may Việt Nam với tổng kim ngạch xuất cảng đạt trên 36 tỷ USD, tăng 16,01% so với năm 2017. Con số này được ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam cho biết tại Hội nghị Tổng kết Hiệp hội Dệt May Việt Nam năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 diễn ra ngày 14/12, tại Vĩnh Phúc....Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhấn mạnh, nhìn lại một số năm gần đây, tốc độ tăng kim ngạch xuất cảng năm nay của ngành dệt may đạt mức tăng cao nhất đạt 16,01% (năm 2015 tăng 12,1%, năm 2016 tăng 4,07%, năm 2017 tăng 10,8%). Cụ thể, năm 2018, kim ngach xuất cảng hàng may mặc đạt 28,78 tỷ USD, tăng 14,45%; xuất cảng vải đạt 1,66 tỷ USD, tăng 25,5%; xuất cảng xơ sợi đạt 3,95 tỷ USD, tăng 9,9%; xuất cảng vải không dệt đạt 528 triệu USD, tăng 15,54%; xuất cảng nguyên phụ liệu dệt may đạt 1,23 tỷ USD, tăng 14,59%.Báo Giao Thông kể: Sau khi Báo Giao thông đăng bài “Cuối năm, xe khách trá hình lộng hành quanh bến Mỹ Đình”, đại diện một DN vận tải chạy tuyến Nga Sơn - Hà Nội cho biết, đang như “ngồi trên đống lửa” vì bỏ vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng mua xe ô tô, đăng ký tuyến vận tải khách nhưng vốn chưa thu hết, giờ mỗi tháng phải bù lỗ hàng trăm triệu đồng do xe dù ngày càng lộng hành.“Công ty tôi hiện có 10 xe khách chạy tuyến Nga Sơn - BX Giáp Bát và BX Nước Ngầm. Vốn đầu tư phương tiện ban đầu khoảng 17 tỷ đồng. Thời gian trước khi chưa bị cạnh tranh, trung bình xe 29 chỗ được 25 khách/lượt, xe giường nằm mỗi chuyến cũng được khoảng 30 khách. Thậm chí, ngày thứ bảy, chủ nhật còn không chở hết khách. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, các loại xe hợp đồng “ồ ạt” kéo nhau chạy dù, xe trong bến ngày càng ít khách, lượng khách giảm tới 50 - 60%. Những ngày cuối tuần ở thời điểm hiện tại, may mắn lắm mới được đầy xe, còn không lượng khách cũng chỉ được 20 - 25 người”, vị này nói và cho biết, đang phải bù hàng trăm triệu đồng/tháng.Báo Nông Nghiệp kể: Theo GS.TS Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, tre nứa chính là nhóm lâm sản ngoài gỗ có diện tích lớn nhất hiện nay, hiện các nhà khoa học đã điều tra phân loại được trên 200 loài tre trúc ở Việt Nam. Số liệu thống kế năm 2017 cho thấy Việt Nam hiện có xấp xỉ 1,5 triệu ha tre nứa với trữ lượng ước tính khoảng 6 tỷ cây, trong đó tre trồng khoảng 85.000ha, trữ lượng 350 triệu cây.Theo Vụ Phát triển rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 10 - 15%/năm, nhu cầu nguyên liệu đến 2020 cần ít nhất 1 tỷ cây tre nứa/năm nên ngoài diện tích hiện có, cần trồng mới thêm khoảng 60.000 ha.Báo Người Lao Động kể: Không chỉ các cửa hàng quần áo thời trang, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng tưng bừng xả hàng, "sale off" dịp Noel và Tết dương lịch mà các siêu thị, trung tâm thương mại cũng tích cực giảm giá khuyến mãi.Sức mua đang nhích dần lên trong những ngày cuối năm 2018. Hòa vào không khí lễ hội mua sắm tưng bừng khắp mọi nơi nhân dịp mùa Giáng sinh và nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao cho dịp lễ này, hơn 100 siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước đồng loạt triển khai giảm giá sâu cho 3.000 sản phẩm từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thời trang đến đồ dùng gia đình kéo dài từ nay đến ngày 19-12. Trong đó, nhiều mặt hàng được giảm chỉ còn 0 đồng.Hàng dỏm, hàng giả, hàng nhái... coi chừng. Báo Kinh Tế Đô Thị kể về thương mại điện tử: Các website TMĐT như Sendo, Lazada, Shopee đang được ví như “chợ hàng nhái” bởi phần lớn sản phẩm đều là hàng có thương hiệu nhưng giá rất rẻ. Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến một triệu đồng, người tiêu dùng đã có thể mua được giày Adidas, túi Chanel, đồng hồ Rolex... Tại website sendo.vn, nhiều mẫu giày Adidas chỉ có giá 325.000 - 550.000 đồng/đôi; website lazada.vn, đồng hồ Michael Kors chỉ có giá từ 269.000 - 399.000 đồng/sản phẩm; tại trang shopee.vn, nước hoa Pháp chính hãng Lancôme giá chỉ có 180.000 đồng/sản phẩm, Acqua di Gio giá 250.000 đồng/sản phẩm, Luxy Victoria giá 299.000 đồng/sản phẩm.Thực tế cho thấy, việc quá dễ dàng đăng ký trở thành chủ cửa hàng và đăng bán sản phẩm trên các website TMĐT như Lazada, Shopee, Sendo đã trở thành “lỗ hổng” cho những “gian thương” trà trộn hàng giả hàng nhái, kém chất lượng để lừa người tiêu dùng.Báo Đất Việt kể chuyện rác bờ biển “Rác mang chữ Trung Quốc ngập bãi biển: Ai xả rác?”Trước việc rác mang chữ Trung Quốc ngập bãi biển ở Đà Nẵng, một nhân viên dẫn tour cho biết đa số khách Trung họ ý thức kém.Ngày 11/12, lực lượng công nhân môi trường đô thị và thanh niên xung kích các địa phương thuộc Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tập trung ra bãi biển Mỹ Khê, T20… để dọn dẹp rác thải.Đoạn bãi biển Mỹ Khê (đoạn từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp đến ngã 3 Phan Tứ - Võ Nguyên Giáp) đầy các loại chai lọ, đủ chủng loại như thủy tinh, nhựa… Rác thậm chí còn tấp vào tận chân vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp.Bản tin VnExpress kể: Chủ tịch quận ở Đà Nẵng bị cảnh cáo vì để cả nghìn nhà xây không phép.Vùng quy hoạch dự án Ga đường sắt ban đầu có 400 hộ dân, hiện lên hơn 2.000 hộ và hầu hết là nhà xây trái phép.Ngày 12/12, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng cho biết đã kỷ luật cảnh cáo ông Dương Thành Thị (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu).Ông Thị bị kỷ luật vì trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND quận đã "thiếu kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự đô thị, để xảy ra tình trạng xây dựng không phép kéo dài tại khu vực quy hoạch dự án Ga đường sắt".Báo Xã Luận kể: Từ nay đến năm 2025, TP SG sẽ phát triển thêm hơn 2.000 cửa hàng tiện lợi và gần 50 siêu thị nhằm mang đến sự tiện lợi và kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng.Tại hội thảo “Từ ăn sạch đến sống xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPSG và hệ thống siêu thị VinMart tổ chức diễn ra sáng 13-12 tại TPSG, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPSG cho biết, hệ thống phân phối của TPSG hiện có 204 siêu thị, 44 trung tâm thương mại, hơn 2.300 cửa hàng tiện lợi, 3 chợ đầu mối, 239 chợ truyền thống và 250 chợ tự phát. Đây là những nơi trung chuyển hàng hóa đến từng hộ gia đình.