Truyện Cổ Tích: Bạch Tuyết & Hoa Hồng

Tóm tắt: Ngày xưa có một bà góa sống với hai đứa con gái. Ttước nhà có hai cây bông hồng, một cây hoa trắng, một cây hoa đỏ nên hai cô tên là Bạch Tuyết và Hồng Hoa.Hai cô thường vào rừng hái trái, nên là bạn của muông thú. Vào một ngày mùa đông, có con gấu xin vào nhà sười ấm và trở thành bạn của hai cô. Nhưng mùa Xuân đến thì gấu từ giã để ra đi, với lý do, mùa Xuân tuyết tan, có bọn lùn trốn dưới tuyết sẽ chui lên và đi trộm của cải của gấu. Không có lý do gì giữ gấu lại, Bạch Tuyết đành buồn bã nhìn gấu đi khuất vào rừng sâu...Kỳ 5 (tiếp theo)Khi gấu đi rồi, căn nhà thiếu vắng gấu, không còn vui nhộn như trước nữa. Rồi một hôm, bà mẹ sai hai con gái vào rừng kiếm củi. Hai cô ngoan ngoãn cùng nhau đi vào rừng. Mùa Xuân, cây lá đâm chồi, nở hoa, chim chóc hót líu lo chào mừng hai cô gái. Hai cô cũng vừa đi vừa nhảy, và bỗng họ suýt vấp vào một vật chắn đường. Họ thấy có một thân cây to lắm, ai đó đã hạ ngã cây xuống và có vật gì nhảy nhót hết chỗ này tới chỗ kia trong đám cỏ gần gốc cây. Hai cô tò mò lại gần xem, nhận ra một tên lùn mặt già khọm, bộ râu bạc dài vướng vào keo cây nên cứ nhảy nhót như một chó con bị xích, không sao gỡ thoát ra được. Thấy hai cô, tên lùn quắc đôi mắt đỏ ngầu, thét lên:“Sao chúng bay cứ đứng đực ra đấy mà nhìn, không đến cứu tao?”Hồng Hoa hỏi:“Bác đã làm gì đến nổi thế?”Tên lùn hét lớn:“Đồ ngu, mày lại còn thóc mách, tao mốn bổ cây này ra lấy củi nhỏ đun bếp. Tao không dùng củi to, củi to làm cháy mất món ăn. Chúng tao ăn nhỏ nhẹ chứ đâu có ngốn như đồ tham ăn tục uống như chúng mày!”(còn nữa)