New York Kiện Walmart và Target Về Đồ Chơi Nhiễm Chì

ALBANY - Thẩm quyền tiểu bang New York kiện Walmart, Target và nhà sản xuất về số đồ chơi nhiễm chì đang bày bán.Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm xác nhận bộ làm nữ trang “Cra-Z-JewelZ” do LaRose, có trụ sở tại New Jersey, nhập cảng và bán tại Target, Walmart có tỉ lệ chì cao hơn giới hạn luật định 10 lần.Tuy các món hàng ấy đã bị thu hồi, các cửa hàng bán lẻ chưa làm những biện pháp để bảo đảm không nhập cảng, phân phối và bán nữa.Hồ sơ kiện đề nghị phạt từ 70 đến 60,000 với mỗi bộ.LaRose không trả lời yêu cầu bình luận.Bộ Trưởng Tư Pháp New York Barbara Underwood cho biết trong hồ sơ kiện tại tòa thủ phủ Albany hôm Thứ Năm rằng Walmart, Target và Randholph đã bán hàng nhập cảng từ công ty LaRose đã “mắc phải hàng ngàn vi phạm” luật tiểu bang về an toàn đồ chơi trẻ em bán tại New York.Phát ngôn viên của Walmart là Randy Hargorove nói rằng công ty đã thảo luận vấn đề này với văn phòng của Underwood và sẽ giải quyết tranh tụng tại tòa.Phát ngôn nhân của Target là Danielle Schumann cho biết đã đề cập đến nhiều câu hỏi khác cho LaRose.