Làn Sóng Báo Động Bom Khắp Lục Địa Bắc Mỹ

NEW YORK - Một làn sóng báo động bom gây hoang mang từ bờ đông sang bờ tây lục địa Bắc Mỹ, gồm Canada và Hoa Kỳ.Chưa thấy báo động nào là khả tín, và thủ phạm được tin là quân gian muốn tống tiền.Mục tiêu gồm cơ sở thương mại, doanh nghiệp, bệnh viện và cả trường học.Đe dọa bom gửi bằng e-mail hay điện thoại đưa tới lệnh di tản đây đó.Nhà chức trách thành phố New York đang theo dõi diễn biến và dò tìm đầu mối.Twitter của cảnh sát chống khủng bố New York cho biết: đe dọa bom được ghi nhận tại nhiều nơi, và vào lúc này là không khả tín. NYPD báo tin: các báo động giả mưu định gây hoang mang và kiếm tiền. Riêng quận Nassau của tiểu bang New York nhận 12 e-mail báo động bom.Cảnh sát Okalahoma đưa tin: 13 e-mail báo động gửi tới các địa chỉ cụ thể trong thành phố, chuyên viên chất nổ không tìm thấy gì.Colorado, Massachusetts, Illinois, San Francisco cũng thấy báo động bom tương tự.Tại Canada, đe dọa bom gửi khắp nơi, ít nhất 10 tại Ottawa, 5 tại Montreal, 1 số chưa rõ gửi đến Winnipeg, Calgary, British Columbia.