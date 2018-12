Mulvaney: Quyền Chánh Văn Phòng Bạch Ốc; Con Rể Kusner Sẽ Là Chánh Văn Phòng Bạch Ốc?

WASHINGTON - Mick Mulvaney, Giám đốc Sở Ngân Sách và Quản Trị (OMB), sẽ trở thành Quyền Chánh Văn Phòng Bạch Ốc, thay thế John Kelly, theo lời Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu.Mick Mulvaney sẽ rời chức Giám đốc OMB để nhận chức Quyền Chánh Văn Phòng Bạch Ốc.Mulvaney trước đó nói rằng ông không muốn giữ chức Chánh Văn Phòng Bạch Ốc, vì có ý muốn giữ chức Bộ Trưởng Ngân Khố hay Bộ Trưởng Thương Mại.Trước đó có tin TT Trump xem xét việc giao vai trò chánh văn phòng Bạch Ốc cho con rể - Jared Kushner, đang là cố vấn toàn quyền, đã nói chuyện về việc này với TT Trump hôm Thứ Tư, theo các nguồn thông thạo.Kushner từng vận động để được giao địa vị chánh văn phòng TT.1 viên chức nói: không thể hiểu tại sao Trump định chọn Kushner khi biết sắp phải đối đầu phe đa số DC tại Hạ Viện.Bạch Ốc không trả lời yêu cầu bình luận.Hôm Thứ Năm, ông Trump tiết lộ “danh sách chung kết còn 5 ứng viên”.Giới quan sát ghi nhận: Kushner và Ivanka Trump bị phản đối từ cả 2 phe tại Bạch Ốc vì các quan ngại về yếu tố phe đảng - Kushner có liên lạc thân thiết với thế tử Saudi và trong thời gian gần đây đã lên tiếng bao che MbS sau vụ Khashoggi.Tin mới vào Thứ Sáu từ CNN cho biết: cựu thống đốc Chris Christie, là đồng minh chính trị của TT Trump, đến Bạch Ốc hôm Thứ Năm để thảo luận về vai trò chánh văn phòng Bạch Ốc.2 nguồn tin nói: không thấy đề nghị. Ông Christie có tên trong danh sách ứng viên và được biết là có kinh nghiệm truy tố. Trước đây, ông muốn được giao Bộ tư pháp, nhưng được giao Bộ nội an và không nhận. Ngoài ra, căng thẳng giữa ông và Jared Kushner chưa hết – Charles Kushner, là cha của cố vấn Jared Kusner, bị Christie là công tố liên bang năm 2004 truy tố về tội trốn thuế, gây ảnh hưởng với nhân chứng, đóng góp tài trợ tranh cử trái phép, bị tù 2 năm.Nếu Christie làm chánh văn phòng, vợ chồng Jared-Ivanka phải qua ải Christie.Nhiều nguồn nhận định: các con của Trump có ảnh hưởng mạnh với quyết định chọn chánh văn phòng của TT Trump.Bản tin và xế trưa Thứ Sáu, giờ California, cho biết cựu thống đốc New Jersey Chris Christie đã từ chối sự đề cử làm Chánh văn phòng Bạch Ốc hôm Thứ Sáu.“Thật là vinh dự để được tổng thống chiếu cố tới tôi,” Christie nói như thế trong một tuyên bố được phổ biến trên Twitter bởi Maggie Haberman của Báo The New York Times cho biết. Ông ấy còn nói rằng “bây giờ không phải là đúng lúc để tôi hay gia đình tôi chấp nhận sự đề bạc quan trọng này. Vì thế tôi đã yêu cầu tổng thống từ nay không để tôi trong bất cứ danh sách đề bạc nào của ông.”