Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Tâm Sự Người Đất Khách...

Cõi VắngMời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia XẻKể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.comTrang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.Tuần này mời quý vị độc giả đọc bài viết của tác giả có bút hiệu là Cõi Vắng. Cám ơn tác giả Cõi Vắng đã chia sẻ bài viết đầy ý nghĩa với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.TÂM SỰ NGƯỜI ĐẤT KHÁCHCõi VắngCái lạnh đầu đông buốt trên ngón tay mỗi sáng khi tản bước với con bạn trung thành, hít không khí trong lành và cảm tạ trời đã ban cho mình một nơi yên tịnh. Cái lạnh càng buốt sẽ khiến nơi đấy tốt hơn vì côn trùng không thể tồn tại hoặc ngừng sinh sản khi so vơi vùng nhiệt đới cứ thế nảy nở sinh sôi khiến đời sống của dân nơi ấy ảnh hưởng không ít qua các nạn dịch,Càng không thể không nghĩ đến những người vô gia cư ai đó cần tấm mền hơn miếng ăn vào dịp cuối năm.Các người di tản lo âu qua nét mặt kham khổ, đâu đây vương vấn hình ảnh những người vô gia cư tại nước nhà sau lũ lụt khắp Saigon để hình dung ra những vỉa hè ngập nước. Họ sẽ ngả lưng vào đâu sau một ngày vật lộn với đời sống để tồn tạiÔi khắc nghiệt quá, cảnh tang thương chết chóc sau những con sóng thần tại vùng Đông Nam Á đã cướp đi bao sinh mạng để người còn lại thương tiếc và đau khổ cùng cực,Suốt dải Trung Đông nặng nhất tại Syria biết bao người di tản, những người còn lại hoặc những em bé không thoát ra được giữa vùng cấm để rồi đói khát đến chết,Vấn nạn cháy rừnd trên thế giới và mới đây tại Cali đã khiến tổn thất tài nguyên của cải và con người, khổ cực nhất vẫn là những người cứu hoả. Âu cũng là cứu đất nước và con người.Cũng không thể quên những cơn cuồng phong xảy ra trên nước Mỹ.Chỉ những người đối diện với những khó khăn ấy mới thấy cuộc sống này quí giá là bao,Viết đến đây mình lại thấy tiếc cho những anh em đồng bào mình đang sinh sống trên đất Mỹ giữa Cộng Hoà và Dân Chủ xem ra khó có thể tìm được tiếng nói chung để rồi sự đố kị mỗi ngày một lớn dần hơn.Tại sao cuộc sống con người lại nghiệt ngã thế nhỉ! Khi nghĩ về mặt phẳng của thế giới chúng ta là những người may mắn đã không gặp cảnh nghiệt ngã nhưng lại nhường sự trân quí cho cái THAM SÂN SI, sự thác loạn hút chích đồi truỵ đến bán mạng sống hay coi thường mạng sống của người khác chỉ vì câu nói, kể cả chính trị cũng thế họ là những kẻ cướp, ăn gian nói dối một cách đẳng cấp để qua mặt người dân chỉ vì dã tâm của mình,Những mâu thuẫn và sự trằn trọc trong suy nghĩ cứ vậy ùa về và tự hỏi phải chăng con người chỉ hướng thiện hay biết trân quý khi gặp nạn hoặc cận kề cái chết mới nhận ra? Và quả thực là vậy khi mình đã chứng kiến biết bao con người trước khi từ giã cõi đời họ rất yêu quí gia đình và cuộc sống này.Suy cho cùng đời sống hiện tại chỉ là tạm bợ, có ai lại không bước qua sự chết và khi ra đi sẽ mang những gì hay để lại khi chữ NHẪN chưa đủ cho anh em, chữ TÂM chưa đủ cho đồng loại chữ NGHĨA chưa đủ cho người thân, khi chữ TÌNH tan biến theo ngày tháng thì cảnh giới cao nhất của kiếp làm người là vô nghĩa khi từ giã cõi trần.Nghe có vẻ tâm sự quá nhỉ! Âu cũng là tâm sự và sơ lược nguyên năm khi mùa Noel sắp đến. Ước mong chúng ta dừng lại 5 phút, lắng đọng và suy nghĩ về đời người để mùa giáng sinh an bình yêu mến nhau hơn và cùng mến chúc cầu nguyện cho những kẻ kém may.Cõi Vắng