TC Bắt Thêm 1 Người Canada Với Lý Do An Ninh Quốc Gia

OTTAWA - Ông Michael Spavor, thương gia Canada, vừa bị bắt tại Hoa Lục với lý do: đe dọa an ninh quốc gia.Hơn 10 ngày trước, Canada bắt giám đốc tài chính của Huawei tại Vancouver theo yêu cầu của chính quyền Trump vì người này giúp Huawei xâm phạm lệnh trừng phạt Iran của Hoa Kỳ.Beijing dọa trả đũa, đã bắt cựu viên chức ngoại giao Canada từng làm việc cho các cơ sở ngoại giao Canada tại thủ đô Trung Cộng, đặc khu Hong Kong, và LHQ.Giám đốc tài chính Meng Wanzhou của Wanzhou đã ra tòa và được tạm thích, với lệnh trở lại điều trần ngày 6-2. Meng có thể bị dẫn độ cho Hoa Kỳ để xét xử các tội gian lận.Giới quan sát chưa biết TT Trump sẽ xử trí thế nào để tránh làm xấu thêm chiến tranh mậu dịch tuy 2 bên đang trải qua thời kỳ “hưu chiến” để thương lượng.Tại Bộ tư pháp Hoa Kỳ, phó chưởng lý John Demers đã tuyên bố “Điều chúng tôi làm tại Bộ tư pháp là thi hành pháp luật. Chúng tôi không trao đổi”.BBC cho hay: thương gia Spavor hoạt động tại Dandong, gần biên giới Bắc Hàn, từng được Kim Jong-un tiếp nhiều lần.Với Canada, vấn đề cựu viên chức ngoại giao Michael Kovrig đã được nêu trực tiếp với thẩm quyền Trung Cộng.Ông Kovrig đang làm việc với International Crisis Group (ICG), bị Beijing tống giam với lý do “tình nghi can dự các hoạt động gây hại an ninh quốc gia”.Phát ngôn viên Lục Khảng tại Bộ ngoại giao ám chỉ 1 nguyên nhân khác là ICG không khai báo là tổ chức phi chính phủ, là không hợp pháp với nhân viên làm việc tại Hoa Lục.Ông Spavor có liên lạc với Bộ ngoại giao trong nước hôm đầu tuần để báo tin ông bị nhà chức trách Hoa Lục thẩm vấn – thông tin sau cùng của ông đưa lên mạng Facebook là dự định đi Seoul ngày 10-12 và lưu lại vài ngày vì nhu cầu tham vấn.Ông Spavor là người điều hành Paektu Cultural Exchange chuyên tổ chức các dịch vụ buôn bán, trao đổi văn hóa và du lịch tới Bắc Hàn. Ông cũng được biết là người dàn xếp chuyến đi Pyongyang của cầu thủ da đen Dennis Rodman năm 2013.Hoa Kỳ đang điều tra đại công ty Huawei là nhà sản xuất smartphone đứng hạng nhì thế giới chỉ sau Samsung.Giám đốc Meng dùng thủ thuật lừa gạt ngân hàng Hoa Kỳ trong các giao hoán tài chính của Huawei qua trung gian Skycom – tòa Canada được thông báo: Meng dùng Skycom giữa 2009 và 2014. Meng có thể bị tòa án Hoa Kỳ xử phạt bằng án tù 30 năm về tố giác này.Canada nhận thấy vụ Spavor không có gì liên quan với hồ sơ Meng – các chuyên gia về Trung Cộng nói “Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên”.Nhưng, cựu ĐS Guy Sanit-Jacquue từng làm việc tại Beijing nhắc nhở “Không có trùng hợp với người Tàu – nếu họ muốn gửi 1 thông điệp, họ gửi”.1 viên chức phương Tây ẩn danh làm việc tại Hoa Lục nhận xét ngắn gọn “Đây là 1 vụ bắt cóc chính trị”.