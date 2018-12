Lễ Chung Thất Cố Sư Trưởng Khai Sơn Chùa Diệu Quang

Trong Lễ Chung Thất.

Santa Ana (Bình Sa)- - Để ngưởng vọng và tỏ lòng tri ân đối với bậc Ân Sư cố Sư Trưởng Thượng Diệu Hạ Từ, Viện Chủ Khai Sơn hai ngôi chùa Diệu Quang 1 tại Sacramento Bắc California và Diệu Quang 2 tại Santa Ana, Nam California, Ni Trưởng là một bậc thầy đã dày công giáo dưỡng và cống hiến cuộc đời mình cho đạo pháp và quê hương…Buổi lễ đã được long trọng tổ chức vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018 tại chánh điện chùa Diệu Quang 2 tọa lạc tại số 3602 West Fifth ST, Santa Ana, CA 92703 hiện do Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm trụ trì.Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành cùng các vị Hòa Thượng: Thích Minh Tuyên, Thích Tâm Vân, Thích Chơn Trí, Thích Viên Lý, Thích Giác Hoa, Thích Giác Pháp, Thích Thiện Long, Thích Quảng Mẫn, Thích Viên Huy, Thích Tâm Thành và hằng trăm chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam, Bắc California, rất đông đồng hương Phật tử, một số các cơ quan truyền thông tại địa phương.Điều hợp chương trình buổi lễ do Ni Sư Thích Nữ Chúc Hiếu và Thầy Thích Đức Trí.Trước khi vào lễ chính thức, trong phần mở đầu, Ni Sư Chúc Hiếu nói: “Diệu Quang từ đây vắng bóng thầy – Đèn thiền tắt lịm đã về tây – Tuy rằng mộng huyễn con đã hiểu – Nhưng vẫn đớn đau nhớ đến Thầy”Ni Sư tiếp: “Kể từ ngày vắng bóng bậc Ân Sư khả kính, chúng con như những chim nhạn lạc đàn, bơ vơ giữa dòng đời. Dẫu biết rằng luật vô thường sanh diệt, đến, đi thầy xả bỏ xác thân tứ đại, quay về nẻo chân như vô tung bất diệt, nhưng chúng con vẫn thấy lòng lạc lỏng chơ vơ!Ngôi chùa Diệu Quang còn đó, nhưng thầy đã khuất bóng về Tây. Hôm nay, nhân tuần chung thất của cố Ni Trưởng ân sư thượng Diệu hạ Từ, để đáp nghĩa ân sư trong muôn một, hàng môn đồ pháp quyến chúng con thiết lễ tưởng niệm phúng kính cầu nguyện Ân Sư Cao Đăng Phật Quốc…”Tại phòng trai đường lễ tác bạch cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm chánh điện để cử hành lễ chung thất do Ni Sư Thích Nữ Tịnh Lạc, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm cùng môn đồ pháp quyến thực hiện.Tại chánh điện, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm thay mặt môn đồ pháp quyến ngỏ lời cảm tạ Chư tôn đức tăng, ni đã quang lâm tham dự buổi lễ hôm nay, sự hiên diện của quý ngài, quý vị là một khích lệ và vinh dự lớn lao cho môn đồ pháp quyến chúng con. Trong lúc nầy Ni Sư đã không dấu được niềm cảm xúc khi nhắc lại những công sức mà Ni Trưởng đà dày công xây dựng, cũng như giáo dưỡng đàn hậu học chúng con…Sau đó Thầy Đức Trí cung thỉnh chư tôn đức lên chánh điện để cử hành lễ cầu nguyện chung thất.Trong lúc nầy ban tổ chức đã cho phát lên những bản nhạc do Ni Trưởng sáng tác qua lời hát của cố Ni Trưởng nghe thật cảm động.Tiếp theo là Đạo từ của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, trong lời đạo từ HT. nói: “Hiếu kính tôn sư phải đi đôi với vấn đề tu hành của người đệ tử. Phật tử kiến tạo trai tăng để cúng dường chư Phật, tiễn đưa giác linh Ni Trưởng về Phật Quốc. HT. đọc “Yết Đế Yết Đế…” buông xả rốt ráo để theo đức Phật A Di Đà, hy vọng nhớ hạnh nguyện ngày xưa trở lại Ta Bà để thực hiện hạnh nguyện độ sanh. Cuối cùng HT. xin mọi người hãy cùng niệm danh hiệu A Di Đà Phật.” Để tiễn đưa cố Ni trưởng về cõi tịnh độ.Sau nghi thức cầu nguyện, Ni Trưởng Thích Nữ Tịnh Lạc Trụ trì Chùa Diêu Quang 1 tại Sacramento, thay mặt môn đồ pháp quyến lên có lời cảm tạ, Ni Sư nói: “Nhân duyên hội tụ, vĩnh biệt, chia ly đó là lẽ thường tình trong cuộc sống nhân sinh, nhưng không làm sao tránh được những xót xa, thương tiếc của những người ở lại.”Ni Sư tiếp: “Nhờ vào sự thương mến giúp đỡ của quý ngài nên tang lễ của Thầy chúng con được hoàn mãn. Hôm nay trong ngày lễ chung thất, chúng con xin chân thành sám hối, trong tang lễ có điều gì sơ sót làm Phật lòng quý ngài xin chư vị lượng thứ cho. Trong tình pháp lữ, chúng con cùng Phật tử bổn tự xin cầu nguyện cho qúy ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, nhân đây cũng xin cảm ơn quý đồng hương Phật tử, xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho qúy vị thân tâm thường an lạc.Sau phần nghi thức, môn đồ pháp quyến cử hành lễ cúng dường trai tăng, và mời chư tôn đức tăng ni tho trai tại chánh điện, Ban tổ chức mời đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do đạo tràng chùa Diệu Quang mời.Kết thúc chương trình lễ cầu nguyện chung thất là đại lễ cúng thí thực.Mọi chi tiết xin liên lạc về chùa Diệu Quang điện thoại: (714) 554-9588, (714) 200-9986.