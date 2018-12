Luật Sư Của TT Bush Con: Trump Nên Nhận Tội; Trump: Không Bao Giờ Sai Cohen Phạm Pháp

WASHINGTON - TT Trump xác quyết “Không bao giờ chỉ thị cho luật sư Cohen phạm pháp.”Hôm Thứ Tư, luật sư riêng phục vụ tỉ phú Trump 12 năm bị tuyên án 3 năm tù.Cohen nhận 9 tội danh bị truy tố, gồm vụ chi tiền “bịt miệng” 2 phụ nữ có trao đổi tình dục với Trump.Từ sáng Thứ Năm, TT Trump phóng twitter nhấn mạnh “Cohen là luật sư, hiểu biết luật, là cố vấn pháp lý, phải có trách nhiệm nếu có sai phạm. Đó là lý do họ được trả công”. Ông khẳng định tiền trả cho 2 phụ nữ không có liên quan với tài trợ tranh cử - các twitter cho biết Cohen có tội về nhiều việc không có liên quan với ông.Các công tố viên thấy Trump có liên quan nhưng chưa trực tiếp tố cáo 1 tội nào.Liên quan đến TT Trump, một bản tin khác cho biết rằng bên ngoài tỏ vẻ bất chấp, nhưng ông Trump có than thở với bạn bè trong vài ngày qua “cảm thấy lo” về nguy cơ luận tội.Khả năng ấy leo thang trong lúc các cộng sự viên của ông đang bị tiếp tục điều tra cùng với đảng DC sắp nắm quyền kiểm soát Hạ Viện từ đầu năm.Các đồng minh của Trump tin rằng duy trì hậu thuẫn của phe giúp ông thắng cử TT năm 2016 là quan yếu để cứu vãn tình thế.Tin tức hôm Thứ Tư là 1 điểm bất lợi nữa với Trump khi công tố liên bang loan báo đã đạt thỏa thuận với American Media, trong đó nhà xuất bản của National Enquirer nhận đã trả 150,000 cho 1 phụ nữ có tư tình với Trump năm 2016, để y thị giữ im lặng, là phối hợp với đoàn tranh cử của Trump.1 đồng minh của Trump nói: toàn bộ nghi vấn là Trump có can dự việc có thể bị luận tội tùy thuộc cung khai của David Pecker và Allen Weisselberg, là nhân chứng hợp tác với công tố quận Nam New York.NBC cho biết: Weisselberg là giám đốc tài chính của Trump Organization và Pecker là giám đốc điều hành của American Media.Phóng viên ghi nhận hôm Thứ Tư: Trump không tới Phòng Bầu Dục làm việc trước 12 giờ trưa.Bạch Ốc từ chối bình luận.Hôm Thứ Ba, nghị sĩ Bill Cassidy (CH-Louisiana) tiết lộ với nhà báo quan ngại rằng TT có thể phạm tội.Theo tin NBC, các nhà lập pháp của đảng DC có thể yêu cầu công tố của quận Nam New York chia sẻ thông tin về cuộc điều tra chống lại Cohen có liên quan với Trump.Trong khi đó bản tin của báo Huffingtonpost hôm Thứ Năm trích phát biểu của cựu trưởng ban đạo đức thời Tổng Thống George W. Bush là Richard Painter nói rằng Tổng Thống Donald Trump không còn chọn lựa nào.Ông nói rằng Trump chỉ còn con đường duy nhất để bảo vệ bản thân gia đình đó là xin thương lượng nhận tội toàn diện đối với các cáo buộc liên bang và tiểu bang để đổi lấy việc từ chức.“Donald Trump đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Các luật sư của ông phải nói với ông để thảo luận một cuộc thương lượng nhận tội,” theo Painter cho biết. “Kéo ông ra khỏi Bạch Ốc. Để ông ấy từ chức, nhận tội để giảm thấp các cáo buộc và hãy để đất nước này tiếp tục đi tới.”