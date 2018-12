Thượng Viện Rút Lại Hậu Thuẫn Cho Saudi Tại Yemen

WASHINGTON - Thượng Viện liên bang được trông đợi biểu quyết trong ngày Thứ Năm nghị quyết rút lại hậu thuẫn dành cho chiến dịch can thiệp tại Yemen của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu.Các nghị sĩ cũng xem xét 1 nghị quyết riêng lên án vụ mưu sát nhà báo Khashoggi trong lúc tính toán biện pháp trừng phạt Riyadh về vụ này.Phân tích của CIA kết luận: thẩm quyền hạ lệnh giết phải là cấp cao và thế tử Mohamed bin Salman hay biết.TT Trump khẳng định: không bao giờ biết sự thật về cái chết của Khashoggi. Ông không quy trách thế tử Saudi, và coi vụ bán vũ khí cho đồng minh Saudi là ưu tiên cao hơn.Phóng viên xác nhận: có đủ số phiếu hậu thuẫn từ khối CH. Nhưng, đa số nghị sĩ CH (gồm thủ lãnh Mitch McConnell) không tán đồng nghị quyết bảo trợ bởi nghị sĩ độc lập Bernie Sanders và nghị sĩ Mike Lee (CH-Utah).Ông McConnell làm rõ hôm Thứ Tư: chúng ta cần bảo đảm 70 năm đối tác với Riyadh để tiếp tục phục vụ các quyền lợi của Hoa Kỳ và duy trì ổn định trong vùng.Cũng tại Thượng Viện, nghị sĩ Bob Corker (CH-Tennessee) đang thảo 1 nghị quyết khác, lên án vụ thủ tiêu Khashoggi – ông Corker chưa công bố toàn văn của nghị quyết này.Giám đốc CIA Gina Haspel đã điều trần với các thủ lãnh Hạ Viện hôm Thứ Tư – qua Thứ Năm, ngoại trưởng Mike Pompeo và bộ trưởng quốc phòng James Mattis điều trần tại hội nghị khoáng đại của Hạ Viện. Trong tháng qua, 2 ông đã điều trần với Thượng Viện, xác nhận: không có bằng chứng cụ thể về sự liên quan trực tiếp của thế tử Mohamed bin Salman trong nghi án Khashoggi.Trong khi đó, nghị sĩ DC Bob Menendez, thành viên ủy ban ngoại giao, đang vận động 1 đề luật lưỡng đảng để ngưng bán vũ khí và trừng phạt Riyadh – theo ông Menendez, cần phát thông điệp cảnh cáo Saudi và các chế độ áp bức khác khắp thế giới, để nhắc nhở “giết người không được bãi miễn.”Trong khi đó tin mới nhất vào trưa Thứ Năm, giờ California, của báo Newsmax cho biết Thượng Viện với số phiếu 56 thuận trên 41 chống đã thông qua nghị quyết chấm dứt hậu thuẫn quân sự Hoa Kỳ cho liên minh do Saudi lãnh đạo cuộc chiến tranh tại Yemen.