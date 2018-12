Nữ Gián Điệp Nga Thú Tội Gài Bẫy Chính Giới Mỹ

WASHINTON - Ra tòa liên bang tại thủ đô Washington, nữ gián điệp Maria Butina không khai báo là nhân viên ngoại quốc đã nhận tội tìm kiếm ảnh hưởng với Hội Súng (NRA) và chính giới bảo thủ Hoa Kỳ để thúc đẩy các quyền lợi của Moscow.Butina nhận hợp tác để được giảm án.Bị bắt hồi Tháng 7, nhưng bị cáo 30 tuổi đến Hoa Kỳ năm 2015 và báo cáo thường xuyên thượng cấp Nga về công tác của mình tại Hoa Kỳ.NRA chưa trả lời yêu cầu bình luận.Bộ ngoại giao Nga loan báo từ trước: ủng hộ bất cứ quyết định nào của Butina để không bị tù.Phóng viên cho hay: các tố cáo chống lại Butina là từ đơn vị an ninh quốc gia của Bộ tư pháp, và thẩm quyền công tố quản hạt D.C, không do đoàn Mueller.Theo thỏa thuận nhận tội và hợp tác, bị cáo Butina có thể cung cấp thông tin về Paul Erickson, có lúc là người tình, đã giúp bắt liên lạc với các nhân vật CH có thế lực, cũng có giao tiếp rất riêng tư với Điện Kremlin và các viên chức lớn của NRA. Erickson vào nhà giam thăm Butina 5, 6 lần trong năm nay.Moscow khẳng định không biết Butina và các hoạt động của y thị. TT Putin tuyên bố “Đã hỏi Mật Vụ cô ta là ai – không ai biết” khi xuất hiện trên màn ảnh truyền hình hôm Thứ Ba.Tin chi tiết ghi: Butina dùng visa du học để ghi danh tại American University, và thượng cấp nhận báo cáo từ Butina là Alexander Torshin, nguyên phó thống đốc ngân hàng trung ương Nga. Torshin cùng đi với Butina tới dự 1 số sinh hoạt chính trị của phe bảo thủ tại Hoa Kỳ - giữa năm 2015 và 2016, cặp này dự ít nhất 1 đại hội NRA và “điểm tâm cầu nguyện” của chính giới bảo thủ, có lần gặp thống đốc Scott Walker của Wisconsin.Năm 2015, khi dự 1 hội thảo cộng đồng tại Las Vegas, Butina có hỏi ứng viên Trump “Sẽ cải thiện quan hệ với Moscow không” và được trả lời “Sẽ làm”.1 số hội viên NRA (gồm chủ tịch đương thời David Keene) đi Nga năm 2013 dự 1 sự kiện do Butina tổ chức.Hồ sơ nhà báo ghi: Anna Chapman và 9 điệp viên nằm vùng khác nhận tội và được giải giao cho Moscow trong 1 thỏa thuận trao đổi, năm 2010.