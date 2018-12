Phạt Cô Giáo, Dạy Trẻ, Nhập Cư, Huawei, Nhặt Tiền...

Xuân NiệmCô giáo ỷ thế gần mặt trời Hà Nội mắng học trò, mắng cả gia đình học trò... bị kỷ luật.Báo Giao Thông kể: Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đã cảnh cáo, chuyển trường "giáo viên đuổi học học sinh vì... bố làm thợ xây, mẹ bán hàng".Liên quan đến vụ việc "giáo viên đuổi học học sinh vì... bố làm thợ xây, mẹ bán hàng" tại trường THCS thị trấn Vân Đình, Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa đã quyết định cảnh cáo, chuyển công tác đối với cô giáo Nguyễn Thị Thuý, giáo viên môn Giáo dục Công dân.Bản tin Zing kể chuyện ông giáo tự phát ở Sài Gòn từ bi hơn nhiều: Lớp học đặc biệt này nằm gần xóm lao động của người dân tứ xứ đổ về Sài Gòn do ông Hùng thành lập hơn 5 năm nay. Đây là nơi đón hàng trăm đứa trẻ nhập cư đến tìm kiếm "con chữ". Những cháu bé này lớn nhỏ đủ cả, từ 6-7 tuổi đến 16-17 tuổi, tìm đến ông Hùng xin được học hành tử tế.Lý do mở lớp của ông và vợ cũng rất đơn giản. Ông bảo: "Hôm đó bán rau cho cậu bé kia, thấy nó lớn tướng mà không biết thối tiền, thấy lạ tôi mới hỏi thì ra nó chưa từng được đi học".Từ ngày cùng nhau sống ở một dãy phòng trọ, ông bà đã “tự nhiên thấy thương mấy đứa nhỏ, muốn tụi nó biết chữ nên kêu bọn trẻ về nhà để dạy. Thấm thoát đến giờ đã 10 năm.Báo Tin Tức kể: Vụ bắt giam Phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei đang khiến một số công ty Trung Quốc kêu gọi nhân viên tẩy chay sản phẩm Mỹ như Apple, khiến dư luận lo ngại cuộc xung đột Mỹ-Trung sẽ mở rộng.Theo CNN, một số tổ chức, công ty khắp Trung Quốc đã phát thông báo kêu gọi nhân viên thể hiện sự ủng hộ với tập đoàn Huawei, đồng thời cảnh báo trừng phạt bất kỳ ai bị bắt gặp sử dụng sản phẩm của Apple. Có công ty Trung Quốc thậm chí còn trợ cấp tiền cho nhân viên để mua điện thoại thông minh Trung Quốc.Bản tin VOV kể: Nhặt được chiếc túi bên trong có 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng thầy giáo nghèo đã thuê xe ôm đuổi theo để trả lại cho người đánh rơi.Theo đó vào trưa ngày 11/12, thầy Trần Quang Cường (giáo viên trường THCS Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang ngồi chờ xe buýt thì có một thanh niên bên cạnh cũng đang đợi tuyến xe buýt.Báo SGGP kể chuyện trộm cát ở Hà Tĩnh: Nhiều người đốt phương tiện khai thác cát trái phép.Người dân ở thôn Vĩnh Khánh phát hiện sà lan khai thác cát trái phép và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt nên đã tụ tập dùng gạch đá ném lên sà lan, sau đó một số người dân đã đưa rơm lên sà lan và châm lửa đốt làm sà lan bị chìm.Ngày 13-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Cường (33 tuổi, trú tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ) về hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".Báo Dân Việt kể chuyện chưa có văn bằng: Ngày 13.12, một lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk xác nhận ông Nguyễn Thanh Hiệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk chưa có bằng đại học dù đã hoàn thành chương trình đại học.Trước đó, từ thông tin phản ánh về việc ông Hiệp có dấu hiệu gian dối bằng cấp, Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh. Thông tin trong hồ sơ lý lịch, ông Hiệp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ là kỹ sư lâm nghiệp, được đào tạo tại trường Đại học Tây Nguyên.Báo Pháp Luật & Xã Hội kể: Khoa và Nhựt ngụy trang 19kg ma túy tổng hợp dạng đá trong những loa thùng, đưa từ Lào về Việt Nam nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện.Chiều 12-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và lực lượng của Bộ Công an bắt quả tang 2 người đàn ông vận chuyển 19kg ma túy tổng hợp.Hai đối tượng gồm Nguyễn Đăng Khoa (39 tuổi) và Hoàng Minh Nhựt (30 tuổi), cùng trú TP.HCM. Cơ quan chức năng cho biết địa điểm bắt quả tang 2 người vận chuyển ma túy tại khu vực Bến xe Miền Đông (TP.SG).Báo Công An Nhân Dân: Các nền kinh tế đang phát triển ở Châu Á và Thái Bình Dương đang vượt qua những thách thức bên ngoài nhờ vào nhu cầu nội địa mạnh mẽ, trong khi áp lực lạm phát đang được thu hẹp, theo nhận định của một báo cáo mới từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).Trong báo cáo mới công bố, ADB duy trì dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á ở mức 6% cho năm 2018 và 5,8% cho năm 2019. Nếu không tính các nền kinh tế công nghiệp hóa mới nổi gồm Hồng Kông (Trung Quốc); Hàn Quốc; Singapore và Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, triển vọng tăng trưởng của khu vực được duy trì ở mức 6,5% cho năm 2018 và 6,3% cho năm 2019.VnExpress kể: Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 10 tháng, giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản đạt 1,4 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2017. Các thị trường nhập khẩu thủy sản lớn trong 9 tháng đầu năm là Ấn Độ, Nauy, Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản, Mỹ. Giá trị nhập khẩu thủy sản tăng ở hầu hết thị trường chính, ngoại trừ Trung Quốc (-5,5%). Trong đó, giá trị nhập khẩu thủy sản tăng mạnh nhất là Indonesia, Nauy và Hàn Quốc, lần lượt tăng 96% và 57% so với cùng kỳ.Báo An Toàn Giao Thông nêu câu hỏi: Xe chở bia lật giữa đường, nhiều người tranh thủ “hôi của”?Trưa 13/12, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đã xử lý xong hiện trường vụ container chở bia lật ngang trên QL1, đoạn qua phường 10, TP.Mỹ Tho, giao thông trở lại bình thường.Báo GiadinhNet kể chuyện bóng đá: Vietnam Airlines sẽ tăng gần 4.000 ghế từ Sài Gòn ra Hà Nội phục vụ người hâm mộ xem trận chung kết.Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, trong 4 ngày từ 13-16/12 hãng sẽ tăng thêm 3.700 chỗ (tương đương 14 chuyến bay) trên đường bay giữa TP. SG và Hà Nội phục vụ nhu cầu của cổ động viên khu vực phía Nam ra Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam tại trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân vận động Mỹ Đình.Huế đối phó mưa lũ. Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Để đảm bảo an toàn, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho sơ tán hàng trăm hộ dân trước khi thủy điện Hương Điền điều tiết xả lũ về hạ du.Hôm qua (12/12), ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, do thủy điện Hương Điền điều tiết xả lũ về hạ du nên các vùng thấp trũng các huyện Phong Điển, Quảng Điền, thị xã Hương Trà có khả năng nước lên nhanh từ chiều và tối 12/2.Có phải Hiệu trưởng dâm tặc? Báo Giáo Dục VN kể: Lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, Phòng đã yêu cầu hiệu trưởng báo cáo, giải trình về vụ việc.Thông tin hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.Thông tin này từng xuất hiện trên một tờ báo và đòi hỏi phải được xác minh làm rõ để bảo vệ uy tín các bên liên quan.Được biết, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn là ông Đinh Bằng My.Báo Việt Nam Mới kể: Cuối năm, nhiều công trình đào đường ở 17 quận, huyện TP SG đang chạy nước rút đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, kinh doanh, đi lại của người dân...Càng gần hết năm, nhiều công trình rào chắn lớn nhỏ xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở TP SG, án ngữ những vị trí giao thông huyết mạch khiến giao thông gặp khó khăn, kinh doanh ế ẩm.Báo Dân Trí kể chuyện Khánh Hòa: Sẽ tháo dỡ "bức tường thành khủng” ở Nha Trang?Liên quan đến "bức tường thành khủng” thuộc dự án Marina Hill tại thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ có cuộc làm việc với chủ đầu tư yêu cầu tháo dỡ bức tường này.Báo Đồng Nai kể: Bắt 11 đối tượng đốt pháo để cổ vũ bóng đá.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ và chuyển cho công an các phường, xã 11 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trong đêm 6-12 để xử lý vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Lợi dụng việc xuống đường hưởng ứng chiến thắng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận bán kết lượt về (AFF Cup) với đội tuyển Philippines, các đối tượng này đã đốt pháo tại các địa điểm công cộng, nơi có đông người tham gia gây mất an ninh trật tự.