Thủ Tướng Anh Theresa May Thắng Cuộc Bỏ Phiếu Tín Nhiệm

LONDON - 15% nhà lập pháp của đảng Bảo Thủ đề nghị biểu quyết bất tín nhiệm Thủ Tướng Theresa May - khối dân cử Bảo Thủ đã định tổ chức biểu quyết vào tối Thứ Tư về vai trò lãnh đạo của bà sau khi thu 48 phiếu tán đồng.Bà May báo động bất ổn do thay đổi Thủ Tướng gây ra – bà nhấn mạnh “Tôi tận lực làm việc, và muốn hoàn tất nhiệm vụ. Dân chúng muốn tiếp tục Brexit”.Kết quả biểu quyết tối Thứ Tư sẽ được công bố tức khắc, theo loan báo của chủ tịch ủy ban 1922 là Sir Graham Brady.Yahoo News đưa tin: ngoại trưởng Jeremy Hunt nói “Tôi ủng bộ bà May tối nay, bà là người nhận sứ mạng khó khăn nhất có thể tưởng tượng cho tới nay”.Theo bộ trưởng Hunt, Brexit không là dễ và bà May là người thích hợp nhất để thực hiện Brexit vào ngày 29-3 như dự kiến.Các bộ trưởng nội vụ và tài chính cũng ủng hộ bà May.Trong khi đó bản tin mới nhất vào trưa Thứ Tư, giờ California, của CNBC cho biết Thủ Tướng Anh Theresa May đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc Hội Anh vào tối Thứ Tư.Bà đã giành được 200 phiếu tín nhiệm chống lại 117 phiếu bất tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu của Quốc Hội Anh vào tối Thứ Tư.