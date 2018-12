Mỹ Sẽ Trục Xuất 7.000 Người Về VN

WASHINGTON -- Chính phủ Trump đã đơn phương diễn dịch bản hiệp định 2008 giữa Mỹ và Việt Nam nhằm trục xuất một số di dân Mỹ giốc Việt vào Mỹ trước 1995.Báo The Hill ghi rằng một phát ngôn nhân tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội nói với báo The Atlantic trong một bản tin in hôm Thứ Năm rằng Hoa Kỳ đơn phương giải thích lại hiệp định 2008 giữa VN và chính phủ Mỹ thời Tổng Thống George W. Bush. Bộ Ngoại Giao mỹ xác nhận có chuyện như thế trong 1 email gửi báo The Hill.Hiệp ước ngăn cấm trục xuất người Việt vào Mỹ trước 1995, khi hai phía tái lập bang giao sau Cuộc Chiến VN.Chính phủ Trump tin rằng những ai vào Mỹ trước năm 1995 cũng thích nghi để trục xuất về VN, nếu chính phủ Mỹ có lý do để trục xuất.Một phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ nói với báo The Hill: “Trong khi thủ tục thi hành hiệp ước không áp dụng với công dân VN vào Mỹ trước ngày 12 tháng 7/1995, nhưng không nói minh bạch về việc hủy bỏ các hồ sơ trước 1995.”Bộ Ngoại Giao Mỹ không trả lời các câu hỏi về việc làm sáng tỏ về thay đổi trong hiệp ước 2008 có phải đã có hay không tham khảo với chính phủ VN.Một phát ngôn nhân Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ, nơi phụ trách ho26s ơ trục xuất, nói với The Hill rằng hiện có “7.000 tay hình sự gốc Việt Nam đã bị kết tội với lệnh chung thẩm trục xuất. Những người đó chưa nhập tịch Mỹ đã bị bắt, bị kết án và bị ký lệnh trục xuất bởi một thẩm phán di trú liên bang. Chính phủ Trump ưu tiên trục xuất họ về quê cũ.”