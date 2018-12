Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Binh Chủng

Trong buổi hội ngộ.

Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào tối Chủ Nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2018 Hội Ái Hữu Lực Lượng Đặc Biệt (LLĐB) Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức tiệc họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập binh chủng, đồng thời cũng là dịp để tưởng nhớ các đồng đội đã vị quốc vong thân!Tham dự buổi họp mặt có qúy niên trưởng trong LLĐB như Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất, Đại Tá Phan Văn Huấn, Đại Tá Trần Kim Đại, Đại Tá Lê Tất Biên, ngoài ra còn có Đại Tá Lê Bá Khiếu, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và rất đông các niên trưởng, các chiến hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Ban Tù Ca Xuân Điềm… Quan khách có ông Phát Bùi, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, KS. Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và một số các cơ quan truyền thông.Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do chiến hữu Ngô Văn Quy điều hơp, sau đó chiến hữu Nguyễn Đức Tiến, Trưởng Ban Tổ Chức buổi họp mặt lên thực hiện nghi thức Tưởng Niệm Đồng Đội đã hy sinh, trong niềm xúc động ông nói: “Các anh đã hy sinh với những chiến công chẳng hề được tiết lộ, bước chân các anh đi vẫn âm thầm đơn độc vì nhiệm vụ cao cả được giao phó. Các anh đi chẳng ai hay, về chẳng ai biết và chiến công không được nhắc nhở. Từ khắp rừng sâu biển cả, hay ngay cả trên các lãnh thổ của nước bạn Thái Lan, Lào, Campuchia và các vùng trên lãnh thổ Bắc Việt; những cánh dù đã âm thầm lặng lẽ đi vào lòng đất mẹ Việt Nam. Các anh đã đồn trú ở những căn cứ biên phòng cheo leo hiểm trở là những rào cản hữu hiệu ngăn chặn bước tiến của bọn xâm lược. Chúng tôi, những người còn lại ngày hôm nay tụ họp nơi đây để tưởng nhớ, thương tiếc và tôn vinh những hy sinh của các anh. Xin các anh hãy về đây chứng giám và phù hộ cho chúng tôi với cùng một ước nguyện “Một Việt Nam thịnh vượng và hùng cường.” Trong lúc nầy Ban tổ chức đã mời Niên trưởng Phạm Duy Tất, Niên trưởng Phan Văn Huấn và Niên trưởng Lê Tất Biên lên làm lễ niệm hương.Sau lời tưởng niệm là phần đọc văn tế để tưởng nhớ các chiến hữu một thời vào sinh ra tử và đã âm thầm hy sinh một cách anh dũng trên bước đường thi hành nhiệm vụ.Tiếp theo Ban hợp ca Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt lên hát bản “Lực Lượng Đặc Biệt Hành Khúc”.Sau đó 2 MC Ngô Văn Quy và MC Phạm Ái Phương lên điều hợp chương trình của đêm họp mặt.Ban tổ chức mời Niên Trưởng Phạm Duy Tất lên ngỏ lời với anh em. (Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất, nguyên Tư Lệnh LLĐB Vùng 3 Chiến Thuật năm 1968, nguyên Tư Lệnh Mặt Trận Pleiku - Kontum và là Tư Lệnh cuộc hành quân triệt thoái khỏi cao nguyên trên tỉnh lộ 7B. Sau ngày 30.4.1975 ông bị Việt Cộng cầm tù 17 năm…)Trong lời phát biểu Niên trưởng Phạm Duy Tất cho biết, ông rất vui mừng vì sau gần nửa thế kỷ mới được dịp gặp lại các chiến hữu LLĐB. Ông cũng giải thích lý do hôm nay ông đội trên đầu chiếc mũ xanh LLĐB, trước hết vì ông đã lớn lên và trưởng thành trong LLĐB 10 năm, 5 năm trong binh chủng Biệt Động Quân. Ông cho biết trong đời quân ngũ ông đã quen biết một vị sĩ quan cao cấp người Mỹ, ông đó về sau làm Cố Vấn Quân Đoàn; mỗi lần trong những trận chiến gay go có mặt hai người, người cố vấn Mỹ đó đều móc trong túi ra một chiếc mũ xanh chìa ra trước mặt ông. Chính nhờ sự nhắc nhở này, ông đã vượt qua nhiều trận đánh ác liệt và tồn tại đến ngày naỵ. Nhân dịp ngày họp mặt nầy, Ông cám ơn ban tổ chức đã cho ông có cơ hội gặp lại những chiến hữu đã cùng ông vào sinh ra tử trong cuộc chiến vừa qua và chúc tất cả mọi người một buổi họp mặt thật vui vẻ, thân tình.Chương trình văn nghệ bắt đầu với nhạc cảnh “Anh Về Chiến Thắng”, do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn.Tiếp theo Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ lên hợp ca nhạc phẩm “Thắp Lửa Tự Do” của Nguyệt Ánh, Ban Hợp Ca Tổng Hội Cảnh Sát hợp ca bản “Tình Thư Của Lính”Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần phát Lịch và bằng tri ân đến một số các chiến hữu đã góp nhiều công sức cho việc xây dựng hội trong thời gia qua.Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã cho phát hành “Đặc San Xuân Kỷ Hợi 2019” sách dày 320 trang với nhiều bài vở, tài liệu giá tri một số do các chiến hữu LLĐB đóng góp.Đươcï biết, LLĐB là một binh chủng ưu tú của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã thực hiện những công tác nguy hiểm, đi trong âm thầm, mất còn không ai biết, họ là những chiến hữu can trường, thi hành những nhiệm vụ nguy hiểm như: nhảy toán ra miền Bắc, hay nhảy vào những mật khu địch, hành quân vượt biên giới, nhiệm vụ mỗi người tự biết, nhiều chiến hữu ra đi mà không có ngày về!Lực Lượng Đặc Biệt có những đơn vị như: Sở Công Tác, Sở Liên Lạc Lôi Hổ, Sở Khai Thác Địa Hình, Sở Phòng Vệ Duyên Hải, Liên Đoàn 77, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, Lực Lượng Hành Quân Delta, Lực Lượng Biệt Hải, Lực Lượng Hải Tuần Người Nhái…Kết thúc chương trình với phần dạ vũ, trước khi chia tay, các chiến hữu còn hẹn gặp nhau kỳ họp mặt tới.Mọi chi tiết liên lạc: xin gọi Trần Ngọc Lễ (323) 770-1446 hoặc Nguyễn Đức Tiến (714) 261-7714.