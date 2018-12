Việt Kiều Về Ở, Bị Khủng Bố: Hành Hung, Ném Sơn Vào Cửa

HANOI -- Việt kiều về ở Việt Nam coi chừng bị khủng bố... Có phải đám khủng bố là côn đồ? Hay là công an giả dạng để moi tiền Việt kiều?Báo Pháp Luật Plus kể rằng tại Hải Phòng: Một việt kiều Mỹ bị “khủng bố”, hành hung...Bản tin ghi rằng Ông Nguyễn Văn Nam (Việt kiều Mỹ, trú ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị hành hung, căn nhà thị bị ném sơn vào cửa.Mới đây, báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Nam, trú tại số 36/239 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (ông là Việt kiều Mỹ) về việc, ông bị một đối tượng ném bình sơn vào cửa nhà. Tiếp đến bị một người lạ mặt hành hung.Theo ông Nam cho biết: “Vào khoảng 2h30 sáng ngày 31/5/2018, nhà tôi bị một thanh niên dùng sơn ném vào cửa nhà, sau khi sự việc xảy ra, tôi đã trình báo sự việc lên Công an phường Lê Lợi và Công an quận Ngô Quyền nhưng không hiểu sao, đối tượng nói trên vẫn không bị xử lý”.Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 21/11 vào khoảng 14h30, ông Nam bị một người lạ mặt chửi bới, lăng mạ sau đó dùng nhiều nhiều chai bia ném thẳng vào người ông Nam khiến ông phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp với nhiều thương tích.“Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện, cán bộ công an quận Ngô Quyền đã vào viện lấy lời khai, tôi đã trình bày toàn bộ sự việc nhưng đến nay, đối tượng hành hung tôi vẫn không bị công an xử lý”, ông Nam cho hay.Nguyên nhân xảy ra sự việc liên tiếp nói trên, theo ông Nam là do ông có ý kiến với chính quyền địa phương về việc để xảy ra tình trạng một gia đình bán hàng tạp hóa, bia rượu lấn chiếm mặt đường đối diện ngay trước cửa nhà ông Nam.Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã “làm ngơ” trước việc để xe tải chở vật liệu chạy vào ngõ 239, mặc dù ngay đầu ngõ có biển cấm.“Ngoài những việc đó còn có việc tranh chấp trong làm ăn, mặc dù không liên quan đến tôi nhưng vẫn bị nhiều cá nhân chửi bới, hăm dọa”, ông Nam cho biết.