Bắc Hàn Lặng Lẽ Xin Lỗi VN

HANOI -- Vậy là Bắc Hàn lặng lẽ xin lỗi Việt Nam.Bản tin RFA ghi rằng Bắc Hàn đã xin lỗi Việt Nam về vụ ám sát ông Kim Jong Nam.Các báo Nam Hàn hôm 12/12 đưa tin cho biết Bắc Hàn đã lên tiếng xin lỗi Việt Nam về vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong Un.Ông Kim Jong Nam bị sát hại bằng thuốc độc thần kinh ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hồi tháng 2 năm ngoái. Một trong hai người bị buộc tội ám sát ông Kim Jong Nam là cô Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam, hiện đang bị Malaysia xét xử.The Korea Herald trích một nguồn tin giấu tên cho biết Bắc Hàn đã bày tỏ sự đáng tiếc trong việc một công dân Việt Nam có liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam.Tờ Chosun Ilbo của Nam Hàn trích lời một giới chức Nam Hàn giấu tên xác nhận Bắc Hàn đã đưa ra lời xin lỗi muộn màng đối với Hà Nội. Tờ báo trích lời của giới chức này nói rằng: “chính phủ và công chúng Việt Nam đã phẫn nộ vì một công dân Việt Nam có liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam và quan hệ song phương bị nguội lạnh đi. Phía Việt Nam đã yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ phía Bắc Hàn và đe dọa sẽ cắt quan hệ ngoại giao”.Theo Chosun Ilbo, phía Bắc Hàn đã từ chối đưa ra lời xin lỗi nhưng cuối cùng, dưới sức ép ngoại giao, đã phải lên tiếng xin lỗi qua các kênh không chính thức.Theo Korea Herald, mối quan hệ hai nước đã được cải thiện gần đây sau khi Bắc Hàn đưa ra lời xin lỗi.RFA ghi rằng Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Ri Yong-ho mới thăm Việt Nam từ ngày 29/11 đến 2/12 để thảo luận các vấn đề về hợp tác song phương.Nam Hàn và Malaysia đều cho rằng Bắc Hàn đã đứng đằng sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam nhưng Bắc Hàn đã bác bỏ cáo buộc này.Các điều tra từ phía Malaysia cho thấy Ri Ji-hyon (34 tuổi), con trai của một cựu đại sứ Bắc Hàn ở Việt Nam và 3 người Bắc Hàn có liên can đến vụ ám sát này nhưng đã trốn thoát khỏi Malaysia.Hai bị can là cô Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah - người Indonesia, một mực khai trước tòa ở Malaysia rằng họ không biết về vụ ám sát và cứ nghĩ rằng mình đang tham gia một trò chơi truyền hình trong đó người tham gia bôi kem lên mặt khách đi qua.Các phiên tòa bào chữa đối với hai bị cáo này sẽ được tiếp tục vào tháng 1 năm 2019.Bản tin VOA ghi rằng một chi tiết rằng Đoàn Thị Hương được cho là đã bị Ri Ji Hyon, 34 tuổi, con trai của một nhà ngoại giao Bắc Hàn tại Việt Nam, Ri Hong, dụ dỗ tham gia vào kế hoạch này.Lợi dụng chức vụ của cha mình trong chính phủ, Ri Ji Hyon đã tìm đường đến Việt Nam để tuyển mộ Hương. Với vốn tiếng Việt thông thạo, Ri đã tiếp cận Hương, một nhân viên phục vụ quán bar đang khao khát trở thành người nổi tiếng, theo báo JoongAng Daily của Nam Hàn.Cả Hương và nữ nghi phạm thứ hai, Siti Aisyah, quốc tịch Indonesia, đều khai với cơ quan điều tra Malaysia rằng họ đã bị dụ dỗ và tin rằng mình đang tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình thực tế. Tuy nhiên, một thẩm phán của tòa án tối cao Malaysia đã bác lời khai này và khẳng định vụ ám sát là một “âm mưu được hoạch định rõ ràng”.Trước đó, cảnh sát Malaysia xác định Ri là một trong bốn nghi phạm Bắc Hàn đã ở sân bay vào thời điểm xảy ra vụ ám sát vào tháng 2/2017.Bất chấp các kết luận điều tra của Malaysia, Bắc Hàn đã chính thức phủ nhận bất kỳ liên quan nào trong vụ giết ông Kim Jong Nam.Vụ ám sát này đã gây rúng động quốc tế và đặc biệt tại Việt Nam, khiến chính quyền Hà Nội tức giận. Nguồn tin ngoại giao của JoongAng Daily cho biết lời xin lỗi của Bắc Hàn đã được đưa ra “không chính thức” nhằm tránh hàm ý cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng có liên quan đến vụ ám sát.VOA ghi rằng với nền kinh tế bị cho là gần như “tê liệt” vì chịu các chế tài quốc tế trong một thời gian dài, Bắc Hàn gần đây có các bước gầy dựng và mở rộng các mối quan hệ ra bên ngoài, sau khi cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân trong cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và với phía Nam Hàn.Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Ri Yong Ho đến Hà Nội diễn ra trong 4 ngày, từ 29/11 – 2/12/2018. Trong thời gian này, quan chức Bắc Hàn đã đi thăm các khu công nghiệp và tham khảo thông tin từ các chuyên gia kinh tế, theo tường thuật của Tuổi Trẻ.Trước đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết ông Ri Yong Ho đến Hà Nội là để “học hỏi mô hình cải cách kinh tế của Việt Nam”.Thông tin từ Wikipedia ghi rằng vào Đoàn Thị Hương (sinh ngày 31 tháng 5 năm 1988) là một nữ công dân Việt Nam được cho là một trong 2 nghi phạm nữ trong vụ ám sát Kim Jong-nam tại Malaysia ngày 13 tháng 2 năm 2017Đoàn Thị Hương là con gái út trong một gia đình nông dân ở thôn 3, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Cô "thoát ly" gia đình từ khi về Hà Nội học trung cấp dược, 2-3 tháng về thăm nhà một lần.Liên quan đến vụ án mạngNgày 11 tháng 2, Đoàn Thị Hương lần cuối post lên Facebook mang tên "Ruby Ruby". Chi tiết địa điểm check-in cho thấy cô đang ở gần sân bay quốc tế Kuala Lumpur.Ngày 13 tháng 2, Kim Jong-nam bị 2 nữ giới tiếp cận và xịt chất lỏng (sau này được biết là VX) vào mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ông chết trên đường tới bệnh viện Putrajaya.Ngày 15 tháng 2, Đoàn Thị Hương bị bắt giữ tại sân bay Kuala Lumpur do bị nhận dạng dựa trên camera an ninh của sân bay trùng với một trong hai người phụ nữ đã tiếp cận ông Kim. Theo luật cô bị giữ 7 ngày để điều tra. Cô khai là không biết tên của nạn nhân, và cô tưởng đây là một trò đùa trên truyền hình. Sau khi hành động, cô không thấy những người bạn của mình và đã lên taxi rời khỏi sân bay.Theo thông tấn xã Yonhap, cho biết hôm 22/3, nghi phạm Ri Ji-hyon, 33 tuổi, con trai của một cựu đại sứ Bắc Bắc Hàn tại Hà Nội, với vốn tiếng Việt lưu loát, đã dụ dỗ được Đoàn Thị Hương tham gia vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Ri đã sống tại Việt Nam khoảng 10 năm. Trước đó vào tháng 11/2009, Ri làm việc tại Đại sứ quán Bắc Bắc Hàn ở Việt Nam khoảng 1 năm với tư cách là một nhà ngoại giao tập sự. Ngoài ra, Ri còn là một thông dịch viên.