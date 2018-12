Giải AFF, Đua Ngựa, Thuế, Thiếu Đất, Sân Golf

Xuân NiệmVậy là huề... đành phải chờ đá trận chung kết lượt về ở Hà Nội.Giải thi đấu bóng đá AFF Cup 2018 trận Chung kết lượt đi tại Malaysia ngày 11/12/2018 có kết quả: Hai đội tuyển Malaysia -- Việt Nam huề 2-2.Trận Chung kết lượt về sẽ đá ở SVĐ Mỹ Đình, Việt Nam vào ngày 15/12/2018. Hai đội tuyển Việt Nam - Malaysia, ai sẽ là vô địch thiên hạ? Giả sử, đội tuyển VN vô địch Giải AFF, vậy rồi bao giờ vào được World Cup?Bản tin Zing ghi lời Chủ tịch Hà Nội: Trường đua ngựa góp 1.000-1.500 tỷ/năm cho thủ đô."Nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ đầu tư 420 triệu USD xây dựng trường đua ngựa ở Sóc Sơn, mỗi năm đóng góp cho ngân sách 1.000-1.500 tỷ đồng", Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.Báo Người Lao Động kể chuyện Bình Định: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu hàng loạt cán bộ thuế chủ chốt của địa phương thu hồi gần 13,4 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT sai, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý theo quy định.Báo Xã Luận kể chuyện Đắk Lắk: Hơn 8.000 hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở.Theo thông tin từ Ủy ban Dân tộc, tỉnh Đắk Lắk có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cao (gần 33% dân số) và là địa phương có dân di cư tự phát lớn (khoảng 290.000 người kể từ năm 1976 đến nay).Báo Lao Động kể: Sẽ xoá bỏ sân golf Tân Sơn Nhất để phục vụ mở rộng sân bay.Theo báo cáo mới nhất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch sân golf trên địa bàn, sân golf tại sân bay Tân Sơn Nhất là một trong hai sân golf đã bị xóa quy hoạch và điều chỉnh chức năng.Báo cáo mới đây của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPSG nêu rõ, theo Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 26-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ, về điều chỉnh bổ sung danh mục sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020, TPHCM định hướng quy hoạch 5 dự án sân golf gồm: sân GS Củ Chi (xã Tân Thông Hội), khu sân golf và dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), sân golf Lâm Viên (quận 9), sân golf tại khu hỗn hợp sân golf thể thao, nhà ở tại phường An Phú (quận 2), sân golf Sing-Việt (Bình Chánh).Báo Người Đưa Tin kể: Dư luận huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng đang xôn xao trước việc một giáo viên đột nhiên “mất tích” nghi do vỡ nợ nhiều tỷ đồng.Trong những ngày gần đây, hàng chục hộ dân ở thị trấn Tiên Lãng và giáo viên trường THCS thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng Hải Phòng) hoang mang trước việc cô giáo Đoàn Thị Hoàng A. có dấu hiệu trốn nợ.Được biết, cô giáo Đoàn Thị Hoàng A. (SN 1985, trú tại khu 8, thị trấn Tiên Lãng) hiện đang là giáo viên dạy môn Lịch sử, chủ nhiệm lớp 8B3. Cô Hoàng A. đã đi khỏi nơi cư trú và nhiều người không thể liên lạc được từ ngày 4/12, sau khi vay của nhiều hộ dân và đồng nghiệp số tiền lên đến hàng tỷ đồng.Báo Thanh Niên kể chuyện trận mưa lịch sử tại Đà Nẵng: Biển xâm thực, hàng trăm mét bãi cát sạt lở....sau đợt mưa lớn lịch sử diễn ra từ ngày 9-10.12, bãi biển Mỹ Khê đoạn từ cống xả Mỹ An về hai phía bắc - nam mỗi bên khoảng 500 m đều đang sạt lở nghiêm trọng.Không chỉ phần bãi cát, dòng nước từ cống xả cộng với triều cường cũng đã “xé toạc” phần bờ kè của nhà hàng bên cạnh... hàng loạt cây dừa được trồng trên bãi biển bị bật gốc hoặc trơ gốc do sóng biển xâm thực mạnh.Có đoạn, phần bãi cát bị khoét sâu với độ chênh cả mét gây nguy hiểm cho người dân và du khách.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Gần 60% doanh nghiệp Việt Nam làm từ thiện không vì mục đích kinh doanh.Kết quả trên được TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đưa ra tại Hội nghị Xúc tiến hoạt động nhân đạo. Nghiên cứu được thực hiện bởi Quỹ Châu Á (TAF) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI).Theo đó, 58% doanh nghiệp xác định làm từ thiện không vì mục đích kinh doanh nào. Các doanh nghiệp cũng như một số doanh nhân hoạt động từ thiện chủ yếu ở ba lĩnh vực: giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ thiên tai, xóa đói giảm nghèo...Báo Dân Trí kể: Theo nguồn tin riêng của Dân trí, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội gần đây báo cáo việc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường có đề nghị thực hiện siêu dự án du lịch tâm linh có quy mô 1000 ha ở khu vực chùa Hương, với tổng vốn đầu tư lên đến 15.000 tỷ đồng...."Dự án gồm các hạng mục như: Nạo vét các dòng chảy để tạo đường thủy khoảng 20km (giống như Tràng An); khôi phục, tôn tạo đền chùa miếu mạo trong khu vực; xây dựng một tháp mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế cao 100m để thờ Xá Phật Lợi (tâm điểm là tháp đá đỏ granit); xây dựng hệ thống dịch vụ, khách sạn, nhà hàng", nguồn tin trên cho biết...“Nếu được triển khai, doanh nghiệp cam đoan Khu du lịch tâm linh Hương Sơn sẽ trở thành di sản văn hóa cùng với khu du lịch Tam Chúc Hà Nam vào năm 2028; khi khu du lịch hoàn thành, sẽ đón từ 6-8 triệu lượt khách/năm, tạo việc làm cho 30.000 lao động và ngân sách khoảng 1000 tỷ đồng/năm” – công văn số 5360/KH&ĐT-NNS cho biết.Báo SGGP kể: Bất mãn rừng bị phá, dân viết đơn phản ánh lên tỉnh...Ngày 11-12, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản giao Sở NN-PTNT tỉnh phối hợp với UBND huyện Chư Sê, Phú Thiện chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh thông tin và nếu phát hiện hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng như nguồn thông tin phản ánh thì xử lý nghiêm.Trước đó, người dân gửi đơn đến UBND tỉnh Gia Lai, phản ánh tại khu vực cây số 14, Quốc lộ 25, đường vô mỏ đá Đức Hoàng, xã Hbông, giáp ranh với xã Ayun (cùng thuộc huyện Chư Sê) và xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện), một nhóm người đã ủi một con đường lớn xuống rừng đầu nguồn để tạo thuận lợi lấn chiếm đất rừng, đồng thời những người này đã huy động người địa phương phá rừng để chuyển thành đất rẫy và bán lại cho họ nhằm hợp thức hóa đất rừng. Những người làm đơn phản ánh đến các cấp chính quyền với mong muốn ngăn chặn việc phá rừng đầu nguồn làm nương rẫy.Bản tin SOHA kể: Chồng đâm vợ nhiều nhát dao trong sân tòa án.Trong khi đến tòa để hòa giải ly hôn, Nguyễn Văn Hùng ra tay sát hại vợ mình vì nạn nhân không chịu rút đơn.Mới đây, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, trú tại tổ dân phố 3, xã phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người".Theo cáo trạng, Hùng và chị Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1974) kết hôn từ năm 2.000, có với nhau 3 người con.Bản tin VnExpress kể: 130 người sập bẫy tín dụng đen của nhóm thanh niên Hải Phòng.Nhóm Huy cho vay với lãi suất 5.000 đồng cho một triệu trong một ngày, tương đương hơn 180% một năm.Ngày 11/12, Công an Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt Phùng Quang Huy (25 tuổi), Hoàng Huy Hoàng (22 tuổi) và Trần Đại Hải (27 tuổi, cùng trú Hải Phòng) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, theo điều 201 Bộ luật Hình sự 2015.Báo VietQ kể: Trong 5 năm, TP. Hà Nội dự kiến trồng hơn 1,5 triệu cây xanh.Trong 3 năm từ 2016 đến 2018, TP.Hà Nội đạt mục tiêu trồng được 1 triệu cây xanh. Kế hoạch đặt ra, thành phố sẽ trồng thêm 600.000 cây xanh, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020.Báo Thanh Niên kể: Kiều hối 'chảy' vào tiết kiệm.Lãi suất tại Mỹ hiện từ 2 - 2,5% trong khi lãi suất USD tại VN là 0%. Thế nhưng, dòng kiều hối chảy về vẫn tăng mạnh.Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước chi nhánh TP.SG, cho biết lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.SG 10 tháng qua đạt 3,8 tỉ USD. Thông thường các tháng cuối năm lượng kiều hối sẽ tăng mạnh và dự báo năm 2018 sẽ đạt con số 5,2 tỉ USD. Kiều hối chuyển về nước chủ yếu từ thị trường Mỹ (chiếm khoảng 60%), các nước châu Âu (khoảng 19%)... Theo thống kê, tỷ lệ kiều hối chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm khoảng 70 - 72%, vào bất động sản khoảng 22% và còn lại là hỗ trợ người thân.