Huawei Có Thể Bị Mỹ Trừng Phạt Cấm Xuất Cảng Hàng

SANAA - Giới quan sát ghi hồ sơ gần 3000 tử vong khi liên minh Saudi tăng tốc độ không tập tại Yemen trước ngày các phe Yemen đi Thụy Điển dự hòa hội do LHQ bảo trợ. Phúc trình “Armed Conflict Location and Event Data - ACLED” ghi 2959 người thiệt mạng trong Tháng 11, là thời gian đẫm máu nhất – con số tử vong 11 tháng qua là 28,115, tăng 68% so với năm trước.