Biểu Tình Cuối Năm 2018 Để Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội

Hình ảnh trong cuộc biểu tình cuối năm tại Little Saigon.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng đài Đức Thánh Trần vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2018, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng, đồng hương, một số các cơ quan truyền thông đã tham dự cuộc biểu tình tuần hành cuối năm 2018 để hỗ trợ đồng bào trong nước chống Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng, đặc biệt trong cuộc biểu tình lần nầy có sự hiện diện của ông Ralph Ornelas Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Westminster, Trung Sĩ Phương Phạm và một số nhân viên cảnh sát của thành phố đến hỗ trợ và tìm hiểu về những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Nam California.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do ông Vũ Long Sơn Hải điều hợp, sau đó ông Trần Vệ lên điều hợp chương trình, trong lúc nầy ông Trần Vệ lên giới thiệu thành phần tham dự và sau đó mời Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức lên có đôi lời cùng đồng hương, mở đầu ông ngỏ lời chào và cám ơn quý cơ quan truyền thông và đồng hương tham gia cuộc biểu tình, sau đó ông cho mọi người biết: “Hôm nay có ông Ralph Ornelas Cảnh Sát Trưởng Westminster, Trung Sĩ Phương Phạm và một số nhân viên cảnh sát đến hỗ trợ chúng ta. Ngoài ra có hai vị dân cử vừa đắc cử là ông Phát Bùi và ông Tài Đỗ, mặc dù chưa tuyên thệ nhưng luôn có mặt trong các cuộc biểu tình, và một ứng cử viên dù thất cử trong cuộc bầu cử vừa qua như ông Josh Lowenthal cũng có mặt và tham gia cuộc biểu tình tuần hành cùng chúng ta, đặc biệt có một vị khách đến từ Pháp cũng tham gia biểu tình đó là giáo sư Phạm Minh Hoàng.”Trong dịp nầy ông Phan Kỳ Nhơn cũng đã thông báo một số tin tức về tình hình đấu tranh của đồng bào quốc nội, trong đó có hai sự kiện quan trọng đó là 17 vị linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội gửi kháng thư phản đối nhà cầm quyền trắng trợn cướp đất của giáo phận. Hai là nhà cầm quyền cộng sản ký lệnh trục xuất linh mục Nguyễn Hữu Nam ra khỏi Việt Nam; qua hai sự kiện trên đồng bào trong nước rất phẩn nộ nhưng không có điều kiện vì sự kiểm soát của công an, vì vậy đồng bào chúng ta ở hải ngoại có điều kiện, chúng ta tiếp tục biểu tình để nói thay cho người dân trong nước và giữ ngọn lửa đấu tranh cho đến khi thành công.Về phần cộng đồng ở hải ngoại, Ông Phan Kỳ Nhơn cũng đã kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác những sự xâm nhập vào những sinh hoạt của cộng đồng chúng ta vào các dịp lễ cuối năm ông cho biết: “Trong những ngày vừa qua Việt cộng đã xuất hiện để thách thức chúng ta. Bằng chứng là một nữ “Việt cộng đi trên chiếc xe Toyota Camry, ba số xe cuối là 155, một bên hông xe vẽ hình cờ đỏ sao vàng, hông xe bên kia vẽ hình Hồ Chí Minh, chúng xuất hiện trước chợ 99 cent góc đường Brookhurst và Westminster. Sau đó, có người thấy chiếc xe đó xuất hiện ở Anaheim và Irvine, bên trong xe có để nhiều lá cờ đỏ sao vàng. Đồng hương nào thấy xin báo ngay cho chúng tôi để chúng tôi kịp thời ngăn chận sự tuyên truyền của Việt Cộng….”Ông cho biết tiếp, Đàm Vĩnh Hưng mới xuất hiện ở Bắc Cali, chúng tôi dưới này cũng lái xe lên, phản đối xong chúng tôi trở về… Rất tiếc một số người trong đó có một số các cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa lại thờ ơ trước những sự kiện xãy ra trong mấy ngày qua, nhất là vụ một nữ cộng sản đi trên xe có gắn cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh. Chúng ta quyết tâm giữ vững lằn ranh quốc cộng.”Trong dịp nầy Ông Phan Kỳ Nhơn cũng đã thông báo cho đồng hương biết, “Trong những dịp cuối năm, chúng ta có rất nhiều việc bận rộn nên từ đây đến đó chúng ta tạm nghỉ biểu tình. Tuy nhiên nếu có biến động gì trong nước, chúng tôi sẽ thông báo sau.”Tiếp theo Ban tổ chức mời Ông Cảnh Sát Trưởng phát biểu qua sự thông dịch của ông Tài Đỗ, ông Cảnh Sát Trưởng cho biết, hôm nay ông và một số nhân viên cảnh sát Westminster rất hân hạnh đến đây theo lời yêu cầu của tân nghị viên Tài Đỗ để hỗ trợ cộng đồng Việt Nam trong cuộc biểu tình, đồng thời có dịp tìm hiểu thêm về những sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam tại địa phương.Nhân dịp nầy Nghị Viên Phát Bùi và Tân Nghị Viên Tài Đỗ cùng ông Tạ Trung cũng lên cám ơn đồng hương đã thương mến, tin cậy và dồn phiếu cho hai Nghị Viên trong cuộc bầu cử vừa qua. Cả hai nghị viên và ông Tạ Trung đều hứa sẽ sát cánh cùng cộng đồng trong công cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Việt Cộng bán nước hại dân.Ông Josh Lowenthal mặc dù thất cử chức Dân Biểu Tiểu Bang ông vẫn có mặt trong cuộc biểu tình và ông hứa sẽ luôn luôn sát cánh cùng cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn cộng sản trong công cuộc đấu tranh.Tiếp theo phần phát biểu của Giáo sư Phạm Minh Hoàng, trong lời phát biểu ông cho biết, ông đã từng tham dự các cuộc biểu tình tại Paris trước và sau năm 1975, nay lại được vinh dự đứng giữa bà con ở Nam California nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Những cuộc biểu tình ở Paris, ở Hà Nội hay Saigon sau 1975 không được thoải mái như ở đây, nên đồng bào chúng ta cần tiếp tục để nói thay cho người dân trong nước, và ông rất ngưỡng phục tinh thần của đồng bào Nam Cali, nhất là các vị cao niên. Ông hy vọng sẽ có ngày chúng ta cùng đồng bào trong nước biểu tình ăn mừng sự sụp đổ của chế độ cộng sản hiện nay.Tiếp theo là những lời phát biểu của Bà Đặng Kim Trang, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego. Thầy Rober Nguyễn, giáo viên dạy tiếng Việt tại Học Khu Garden Grove, tất cả những người nầy đều cảm ơn và ca ngợi việc đấu tranh không mệt mỏi của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta trong suốt thời gian qua, những vị nầy đều hy vọng một ngày không xa, lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa sẽ tung bay khắp ba miền đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.Trong cuộc biểu tình lần nầy đặc biệt có sự tham dự của em Lê Minh Ngoan là du học sinh từ Việt Nam, em là con của một gia đình quân nhân Quân Lục Việt Nam Cộng Hòa, trong lời phát biểu em đã ca ngợi những người chiến sĩ QL/VNCH trong đó có ba em. Em nói: “Lần đầu tiên em được đến đây tham gia biểu tình, và rất vui khi được quý cô, quý chú tiếp đón nhiệt tình, em xin thay mặt cho các bạn ở các tiểu bang khác không có cơ hội đến đây tham gia biểu tình với các cô, các chú và em xin cám ơn mọi người.”Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại trong lời phát biểu ông cho biết, “vừa qua ông đã cùng phái đoàn từ các quốc gia và Hoa Kỳ đến thăm Tòa Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và sau đó vào thăm Ủy Ban Nhân Quyền LHQ. Tại đây, phái đoàn đã trình bày với Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo, vấn đề Biển Đông, v.v... Cả hai nơi đều ghi nhận tất cả những gì phái đoàn đóng góp, và khi phái đoàn của ông vừa ra thì có các phái đoàn cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản đến từ Canada, Chicago, Houston, Florida tham dự biểu tình dưới bầu trời lạnh 22 độ F. Các cụ già 90 tuổi đi xe bus mấy tiếng đồng hồ đến biểu tình tranh đấu cho Việt Nam, khiến ông và phái đoàn vô cùng xúc động. Và ông xin mọi người tiếp tục biểu tình tranh đấu, “vì mình có làm trời mới giúp.”Tiếp theo lời phát biểu của Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Sergio Contreras, trong lời phát biểu ông đã nói bằng tiếng Việt “Xin cảm ơn qúy vị” và sau đó Ông hô to bằng tiếng Việt “Việt Nam Cộng Hòa, Muôn Năm,” “Đả đảo Việt Cộng” mỗi câu ông hô 3 lần trong lúc nầy tất cả những người tham dự biểu tình cùng hô thật to với ông.Sau phần phát biểu, đoàn biểu tình bắt đầu tuần hành trên đại lộ Bolsa, trong đó có các phái đoàn: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai; Cộng Đồng Người Việt tại Pomona Valley, Cộng Đồng Người Việt San Diego, Học Sinh VN tại Trung Học Garden Grove, phái đoàn Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Gia Long, Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo… và rất đông đồng hương tham gia biểu tình.Trước khi giải tán, ông Phan Kỳ Nhơn cho biết: Ngày biểu tình đầu tiên cho năm 2019 sẽ được thông báo sau trên các cơ quan truyền thông tại Nam California.