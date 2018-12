Làm Thế Nào Để Có Một Mùa Lễ Hạnh Phúc Không Có Sự Căng Thẳng Hay Khói Thuốc

Logo.SAN DIEGO, 12-5-2018 – Các ngày nghỉ lễ lẽ ra là khoảng thời gian thú vị với gia đình và bạn bè quây quần, ăn uống bên nhau, nhưng đó cũng là thời điểm rất căng thẳng khi phải vội vã di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Một điếu thuốc có vẻ như là cách thư giãn hoàn hảo, đặc biệt trong dịp lễ đầy bận rộn, nhưng các chuyên viên tư vấn cai thuốc lá tại ASQ có những lời khuyên và khuyến khích cho những ai đang cố gắng cai thuốc hoặc muốn tiếp tục bỏ hút thuốc suốt kỳ nghỉ lễ của mình.“Các ngày nghỉ lễ thật vui vẻ nhưng đối với những người đang cố gắng bỏ thuốc lá, những ngày lễ có thể đặc biệt khó khăn.” Cherrie Ng, giám đốc dự án của ASQ, cho biết.“ Điều quan trọng là chuẩn bị cho các yếu tố cám dỗ trong ngày lễ và nhận thêm hỗ trợ để tiếp tục cuộc hành trình bỏ thuốc.”Sau đây là một số hướng dẫn tổng quát từ các chuyên viên tư vấn cai thuốc đưa ra để giúp bạn tránh những yếu tố cám dỗ và giữ quyết tâm bỏ thuốc trong những ngày nghỉ lễ:1) Chọn một ngày để bắt đầu cai thuốc và ghi lên lịch.2) Hãy tránh những thức ăn cay, đồ ngọt, và rượu bia. Các ngày lễ thường được dành để ăn uống và tiệc tùng, nhưng hãy tránh những thức ăn làm cho bạn thèm hút thuốc nhiều hơn. Hãy ăn trái cây hoặc món tráng miệng ít ngọt trong thực đơn. Đối với rượu, hãy tránh xa và thay vào đó loại nước uống có ga không đường, nước khoáng có ga hoặc nước táo có ga.3) Hãy kết bạn với những người không hút thuốc. Nếu tất cả bạn bè của bạn đều hút thuốc thì đây là thời điểm để kết thêm bạn mới. Nên giữ khoảng cách với những người hút thuốc và xây dựng một cộng đồng gồm những người đã bỏ hút thuốc hoặc không hút thuốc để giúp bạn bận rộn và tránh xa việc hút thuốc.4) Nhận được sự hỗ trợ từ những người chung quanh là rất quan trọng trong hành trình này. Gọi cho ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt ở số điện thoại 1-800-778-8440!ASQ là một chương trình giúp cai thuốc lá miễn phí qua điện thoại trên toàn quốc dành cho những người nói tiếng Việt đang muốn bỏ hút thuốc. Khi gọi vào trung tâm bạn sẽ gặp được một nhân viên thân thiện cung cấp nhiều dịch vụ để cai thuốc như: tài liệu tự cai thuốc, tư vấn cá nhân qua điện thoại, và băng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong 2 tuần lễ.5) Sau cùng, đừng bỏ cuộc trong việc cai thuốc. Bạn có thể làm được!Để thúc đẩy một khởi đầu lành mạnh trong năm mới, ASQ sẽ tặng 10 phong bì đỏ may mắn cho những ai gọi vào ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt ở số điện thoại 1-800-778-8440 hoặc ghi danh qua mạng www.asq-viet.org từ bây giờ cho đến tháng hai năm 2019. Số lượng có giới hạn!Ngoài việc cung cấp dịch vụ bằng tiếng Việt, ASQ còn có những dịch vụ để giúp những người hút thuốc nói tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, và Hàn Quốc.Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ). ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá MIỄN PHÍ, đã được chứng minh là có hiệu quả, bằng tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, Hàn Quốc và Việt Nam, cho cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người hút thuốc lá nhận được những dịch vụ của chương trình ASQ gia tăng gấp đôi cơ may cai thuốc thành công của họ.Chúng tôi khuyến khích tất cả những người Việt hút thuốc lá hãy gọi vào ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại số 1-800-778-8440 nếu họ muốn nhận được trợ giúp cai thuốc lá miễn phí. Bạn bè và người thân của những người hút thuốc lá cũng có thể tham gia để học hỏi cách giúp cho họ cai. Những chuyên gia Việt Nam sẵn sàng cung cấp những thông tin hữu ích. Những người hút thuốc có thể nhận được băng dán nicotine miễn phí đủ dùng cho hai tuần trong khi còn hàng.Xin khuyến khích các cơ sở y tế và những thành viên khác trong cộng đồng hãy giới thiệu những người Việt hút thuốc lá qua mục “Web Referral” trên trang mạng của chúng tôi. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt sẽ cung cấp dịch vụ cai thuốc lá và có thể có cả băng dán miễn phí cho những khách hàng được giới thiệu.Xin vào trang www.asq-shop.org để đặt những tài liệu quảng cáo và những bản thông tin về việc cai thuốc lá miễn phí.Trên 14,000 người Á Châu trong 50 tiểu bang đã ghi danh vào chương trình ASQ từ năm 2012. ASQ được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bênh Tật tại Hoa Kỳ (CDC).Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng - 12 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ)•Tiếng Quảng Đông và Phổ Thông 1-800-838-8917 www.asq-chinese.org•Tiếng Hàn Quốc 1-800-556-5564 www.asq-korean.org•Tiếng Việt 1-800-778-8440www.asq-viet.orgTo learn more about ASQ in English, visit www.asiansmokersquitline.org.