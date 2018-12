Báo Động: 2/3 Dân Số Yemen Sắp Chết Đói; Nội Chiến Yemen: 28,115 Chết Trong 11 Tháng

SANAA - Giới quan sát ghi hồ sơ gần 3000 tử vong khi liên minh Saudi tăng tốc độ không tập tại Yemen trước ngày các phe Yemen đi Thụy Điển dự hòa hội do LHQ bảo trợ.Phúc trình “Armed Conflict Location and Event Data - ACLED” ghi 2959 người thiệt mạng trong Tháng 11, là thời gian đẫm máu nhất – con số tử vong 11 tháng qua là 28,115, tăng 68% so với năm trước.Tính từ Tháng 1-2016, là 9 tháng sau khi liên minh Saudi can thiệp bằng chiến dịch không tập quy mô, thiệt hại nhân mạng tại Yemen gồm 60,110 người chết, cao gấp 6 lần ước lượng của LHQ.Theo biên bản của ACLED, thương cảng Hodeida chứng kiến sự leo thang lớn nhất, tăng 820% số tử vong.Các phe Yemen họp tại Rimbo, cách thủ đô Stockholm 60 kilomét đang tiến đến gần thỏa thuận về trao đổi tù binh – phía Houthi đã đưa ra danh sách gồm 15,000 tên. Họ được trông đợi trả tự do 5, 6 viên chủ huy cao cấp của quân chính phủ (gồm cựu bộ trưởng quốc phòng Mahmoud al-Subaihi).Tài liệu của al-Jazeera cho hay: dân quân Houthi sẽ phóng thích hơn 800 giáo chức, 357 nhân vật bộ tộc, 200 nam, 88 phụ nữ và 359 trẻ em.Trong nước Yemen, khoảng 2/3 dân số toàn quốc gồm 20 triệu người sắp chết đói vì không được tiếp tế.