TT May: Ngưng Bỏ Phiếu, Đi Liên Âu Tìm Cách Sửa Brexit

LONDON - Sau khi quyết định hoãn cuộc biểu quyết để thông qua thỏa thuận Brexit gần 600 trang đã thương lượng với EU (vì thấy khó được chấp thuận), Thủ Tướng Theresa May đã lên đường vận động các nhà lãnh đạo châu Âu.Bà đi Hòa Lan trước, hội đàm với Thủ Tướng Mark Rutte – sau đó, bà đến Berlin họp với Thủ Tướng Merkel. Tiếp đến, tại bản doanh Brussels, Thủ Tướng May họp với chủ tịch ủy hội EU Jean-Claude Juncker và chủ tịch HĐ Liên Âu Donald Tusk.Ông Tusk đã thông báo: 27 thành viên EU định mở 1 phiên họp đặc biệt vào ngày Thứ Năm tuần này như là khởi đầu 1 hội nghị thượng đỉnh mà Thủ Tướng May có thể tham dự.Trong lúc bị đảng Lao Động phê bình là “mất kiểm soát” và 1 số nhân vật cùng đảng cầm quyền hô hào từ chức, Thủ Tướng May hứa trở lại châu Âu vận động để tu chính thỏa ước Brexit.Phát ngôn viên của Thủ Tướng xác nhận sáng Thứ Ba: sẽ tổ chức biểu quyết tại QH trước ngày 21-1-2019.Tin cho hay: 1 phát ngôn viên của đảng Lao Động định sẽ vận động QH biểu quyết bất tín nhiệm Thủ Tướng May vào lúc thuận lợi nhất để thắng.Trung tâm của bế tắc hiện nay là về “lưới an toàn” bảo đảm không thiết lập biên giới thuế quan giữa cộng hòa Ireland và Bắc Ireland.Chủ tịch Tusk báo trước từ tối Thứ Hai “Không thay đổi thỏa ước đã điều đình”.Tin mới nhận từ Reuters ghi: chủ tịch Tusk nói “Có thể giúp, nhưng muốn hỏi bà May bằng cách nào”.Tại Pháp, bộ trưởng Nathalie Loiseau tuyên bố “Trách nhiệm của chúng ta là chuẩn bị tình huống không có đồng thuận – Brexit không có thỏa ước là tin rất xấu với UK và ảnh hưởng nước Pháp”.Ngân hàng trung ương UK báo trước: ly thân không có thỏa ước sẽ làm giảm 8% GDP – chính quyền London phỏng định GDP giảm hơn 9%.