TC Bắt Giam 1 Cựu Viên Chức Ngoại Giao Canada

BEIJING - International Crisis Group (ICG) nghe tin: Cố vấn trưởng đông bắc Á của tổ chức là ông Michael Kovrig vừa bị bắt giữ.Báo The Globe and Mail (Toronto) đưa tin trước tiên và ICG (bản doanh Brussels) đang vận dụng mọi phương tiện để biết ông Kovrig bị giam tại đâu, và để vận động trả tự do cho ông.10 ngày trước, giám đốc tài chính của Huawei bị bắt tại Vancouver.Chưa rõ 2 vụ này có liên quan hay không.ICG cho hay: ông Kovrig từng làm việc ngoại giao tại Beijing, Hong Kong và tại LHQ.Cựu thủ lãnh Bob Rae của đảng Liberal tin rằng hành động của nhà cầm quyền Trung Cộng là có ý nghĩa áp bức và trả đũa.