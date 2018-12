Nhân Vật 2018 Của TIME: Nhà Báo Chết vì Sự Thật

NEW YORK - Tạp chí TIME đã loan báo “Person of the Year 2018” là các nhà báo bị tù hay bị giết vì tranh đấu cho sự thật.Trưởng ban biên tập Edward Felsenthal viết bài về sự tuyển chọn này nhấn mạnh: cũng như các quà tặng nhân bản, đức dũng cảm xuất hiện tại nhiều cấp bậc và thời điểm khác nhau – năm nay, chúng ta công nhận 4 ký giả và 1 tổ chức báo chí đã trả giá cao khủng khiếp vì lý tưởng.Đó là ký giả Khashoggi đã bị thảm sát, 2 phóng viên bản xứ giúp việc Reuters bị tù vì tường thuật thảm cảnh của dân thiểu số Ronhingya bị kỳ thị tại Myanmar và nhà báo Maria Ressa làm biên tập với trang mạng Philippines đả kích chính sách bài trừ ma túy đẫm máu của chính quyền Duterte.Tạp chí TIME nhắc lại: báo quán của Capital Gazette bị tấn công, 4 ký giả và 1 nhân viên tiếp thị thiệt mạng.Danh hiệu “Person of the Year” không là 1 cấp bằng hay giải thưởng, nhưng là thể hiện con người hay ý tưởng là trọng tâm trong năm.Lần này là lần đầu tiên TIME vinh danh người đã chết.Năm 2017, TIME chọn những người đề ra tệ nạn tấn công tình dục như là chủ đề lớn – năm 2016, TIME chọn TT Trump.Kỳ này, ban biên tập của TIME cũng nhận định về ông Trump là người đã đưa tới leo thang khiếm ngạch mậu dịch, chứng khoán biến động, cử tri nổi loạn, đoàn Mueller siết chặt vòng vây.