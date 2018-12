Miền Trung VN Lũ Lụt, 9 Người Chết

Năm nào miền Trung Việt Nam cũng bị nạn bão lụt hoành hành thê thảm, khi mấy ngày qua đã có tới 0 người thiệt mạng vì lũ lụt nặng và sạt lở đất tại Bình Định, Quảng Nam, Thừa thiên Huế, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết rằng, “Đã có ít nhất 9 người chết và mất tích do lũ lụt nặng nề và lở đất do mưa lớn ở các tỉnh miền Trung từ ngày 8/12 đến nay.“Cụ thể, theo Ủy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 1 giờ 30 ngày 11 tháng 12 năm 2018, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 5 người chết và 4 người mất tích.“Ngoài ra, mưa lũ làm hơn 23 ngàn căn nhà ở miền Trung bị ngập nước, 1.830 hộ dân ở Quảng Nam phải di dời khẩn cấp…“Mưa lũ cũng làm hơn 7.800 ha lúa, hoa màu bị hư hại, hơn 61 ngàn gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, 14 đập thủy lợi bị ảnh hưởng và hơn 10.000 m bờ biển, bờ sông bị sạt lở.“Tại tỉnh Bình Định, theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho báo chí biết vào chiều 11/12, mưa lũ kéo dài đã khiến 3 người dân ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bị nước cuốn thiệt mạng... Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cả 3 nạn nhân.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Cũng trong ngày 11 tháng 12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu thủy điện Hương Điền điều tiết xả lũ sớm để đối phó với mưa lớn tại tỉnh này trong những ngày tới.“Hiện mức nước trên sông Bồ nơi thủy điện Hương Điền sẽ xả lũ về là 2,25 mét, trên báo động I là 0,75 mét.“Thủy điện Hương Điền là thủy điện lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng đến các địa phương tại Huế là huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà và một phần huyện Phong Điền.“Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2018, thiên tai tại Việt Nam đã khiến 185 người chết hoặc mất tích, làm bị thương 134 người, gây thiệt hại hơn 8,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 38 triệu USD.”