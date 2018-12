Một người Úc gốc Việt đắc cử vào Thượng Viện Tiểu Bang Victoria, Úc Châu

Ông Kiều Tiến Dũng, một người Việt Nam tị nạn CS vừa trở thành Thượng Nghị Sĩ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Thượng Viện tiểu bang Victoria, đơn vị Đông Nam Melbourne, Úc châu vào ngày 24-11-2018 vừa qua. Victoria là tiểu bang đứng vào hạng thứ 2 về dân số trên tổng số 6 tiểu bang của nước Úc. Đây là người Úc gốc Việt thứ ba đảm nhiệm chức vụ Thượng Nghị Sĩ tại Úc Châu.

Sau đây, mời quý vị đọc bài viết sơ lược về tiểu sử tiến sĩ, kỹ sư Kiều Tiến Dũng của tác giả Châu Xuân Hùng, một cư dân sống tại thành phố Melbourne, để hiểu thêm về một người Việt tị nạn CS đã làm vẻ vang cho cộng đồng người Việt Nam tại Úc Châu và cả thế giới.





Tiến sĩ, kỹ sư Kiều Tiến Dũng

Năm 1980, một con tàu nhỏ bé, từ đất Mẹ ra khơi. Người trên tàu kể lại: “Con tàu bé nhỏ, chiều dài chưa tới 12 mét, với hơn 100 người ngồi bó gối trên boong, chưa kịp ra khỏi hải phận VN thì đã bị tàu Công An Biên Phòng chặn lại và cướp tài sản của những người trên tàu, rồi bọn chúng bỏ trốn để chia chác. Người trên tàu tưởng là đã thoát nạn, nhưng hỡi ôi, chỉ vài ngày sau thì bị hải tặc Thái Lan tấn công, phụ nữ bị hải tặc bắt qua tàu của họ, nhưng thật may mắn, hải tặc chỉ cướp tài sản, và họ thả cho đi tiếp tục. Thức ăn cạn dần, nước uống thi mỗi ngày mỗi người chỉ được chia đúng một nắp nước của bình "bi đông”. Những người trên con tàu đều phụ thuộc vào sự thương xót của Thượng Đế cùng thời tiết, và chẳng ai nghĩ rằng mình có thể sống sót”.

Sau sáu ngày kinh hoàng trên biển Đông, con tàu đã đến được bến bờ tự do. Trên con tàu có một chàng thanh niên vừa tròn 19 tuổi. Sau dăm lần bảy lượt, vào tù ra khám, Đây là lần vượt biển thành công của anh. Những ngày sống cơ cực ở VN sau ngày 30/4/1975, những ngày lênh dênh trên khoang tàu nhỏ bé trôi dạt trong lòng dại dương bao la, những ngày sống gian nan vất vả trong trại tị nạn Pulau Bidong, những kinh nghiệm mồ hôi nước mắt này đã tạo ra con đường cho cuộc sống của chàng trai trẻ này. Chàng thanh niên trước kia nay là Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng.

Đến Úc năm 1980, năm 1984, sau khi đỗ bằng cử nhân Toán -Lý xuất sắc tại Đại Học (ĐH) Queensland, anh Kiều Tiến Dũng được học bổng làm luận án tiến sĩ Vật Lý tại ĐH Edinburgh ở Anh. Hoàn thành luận án năm 1988 và anh được mời làm việc, nghiên cứu và giảng dậy ở ĐH Edinburgh và ĐH Oxford. Năm 1991, anh trở về Úc là giảng sư ĐH Melbourne và ĐH Swinburne, và làm việc cho cơ quan ‘Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation’ (CSIRO), đồng thời cộng tác nghiên cứu với các đại học danh tiếng nhất của Mỹ như ĐH Princeton, ĐH Columbia, MIT.

Ngoài ngành nghề chuyên môn, anh Kiều Tiến Dũng cũng hăng say sinh hoạt trong lãnh vực cộng đồng. Năm 1996, anh Kiều Tiến Dũng cùng với một số thân hữu đã thành lập chương trình VNTV trên dài 31. Năm 2014, anh cùng với ông Quốc Việt đồng sáng lập Hồn Việt Radio. Cũng trong năm này, anh là một thành viên trong Nhóm Quản Trị của chương trình Tìm Kiếm Những Nhà Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria khởi xướng. Tháng 9 năm 2015, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Tiểu Bang Victoria đã bổ nhiệm TS Kiều Tiến Dũng là thành viên trong Ban Quản Trị của Ủy Ban Ngăn Ngừa Tai Nạn Giao Thông.

Tháng 11 vừa qua, trong cuộc bầu cử Nghị viện tiểu bang Victoria Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng được đảng Lao Dộng đề cử dự tranh chiếc ghế đại biểu vùng Dông Nam Melbourne tại Thượng Hội Đồng Lập Pháp (còn gọi là Thượng Viện). Tổng số người Việt cư ngụ ở tiểu bang Victoria khoảng 110,000 người, riêng vùng Đông Nam Melbourne số cử tri người Việt khoảng 35,000 người, con số tương đối nhỏ so với tổng số cư tri của vùng này là 508,000 người. Kết quả chính thức đã được công bố vào lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Ba 11 tháng 12, Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng đã đắc cử và sẽ tuyên thệ vào cuối tháng 12 năm nay.

Cả cha và mẹ của TS Kiều Tiến Dũng đều phục vụ trong binh chủng Nhẩy Dù, 38 năm trôi qua, từ khi rời khỏi thủ đô Sài Gòn, TS Kiều Tiến Dũng chưa một lần trở lại. Ở nơi đây chúng ta vẫn thường thấy anh có mặt trong các buổi tranh đấu cho Nhân Quyền, tham gia các buổi văn nghệ tri ân các chiến sĩ QLVNCH, cám ơn những người đã hy sinh để chúng ta được sống còn.

Thiết nghĩ việc có đ ược một dân biểu gốc Việt đại diện trong quốc hội thì mới hy vọng có tiếng nói liên quan tới chính sách của đảng cầm quyền, nhất là khi những chính sách đó có thể bất lợi cho người gốc Việt. Nếu đại biểu đó đã từng sống qua 2 chế độ ở Việt Nam, từng hiểu những gian trá, tà ác và quỷ quyệt của cộng sản và luôn đấu tranh chống mọi thứ độc tài đảng trị để mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam thì càng có lợi cho lý tưởng tranh đấu giúp đồng bào quê nhà, vì “có tiếng nói trong nghị trường thì mới mong có kết quà hữu hiệu hơn những tiếng đả đảo trên đường phố mà cộng đồng chúng ta bền gan giữ vững suốt mấy thập niên qua.