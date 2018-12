Tông Tàu Mỹ, Chiếm xứ Đài

Trần KhảiĐó là một đề nghị táo bạo từ một sĩ quan Trung Quốc: đưa tàu chiến Hải quân đâm tàu Mỹ, và trong cơ hội đó là chiếm liền Đài Loan để tăng tốc thống nhất đảo quốc này vào chế độ Bắc Kinh.Bản tin News của Úc Châu ghi rằng căng thẳng Biển Đông là cơ hội lớn cho TQ: Đại tá Không quân TQ Dai Xu nói với báo Global Times, rằng quân lực TQ phải sẵn sàng. Rằng nếu chiến hạm Mỹ vào Biển Đông lần nữa, là TQ nên gửi 2 chiến hạm ra, một để chận chiến hạm Mỹ, và một là tông vào chiến hạm Mỹ.Đồng thời hễ thấy nhúc nhích cơ hội là đưa quân chiếm Đài Loan, vì Biển Đông hỗn loạn là cơ hội vàng để thống nhất xứ Đài vào lại TQ.Bản tin RFI ghi nhận rằng: Taiwan News hôm 09/12/2018 cho biết, trong cuộc hội thảo do Hoàn Cầu Thời Báo tổ chức hôm thứ Bảy 08/12 tại Bắc Kinh, một quan chức quân sự cao cấp của Trung Quốc đã tuyên bố cần phải chuẩn bị tấn công chiến hạm Mỹ nếu «xâm phạm lãnh hải Trung Quốc» trên Biển Đông.Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời đại tá không quân Đới Húc (Dai Xu), giám đốc Viện An toàn Hàng hải và Hợp tác Trung Quốc: «Nếu các chiến hạm Mỹ lại xuất hiện trong vùng biển Trung Quốc, tôi đề nghị gởi đi hai tàu chiến: một chiếc để chận lại còn chiếc kia đâm vào. Trong vùng biển của mình, chúng ta không chấp nhận để cho chiến hạm Mỹ gây rối».Nêu ra việc hải quân Mỹ ngày càng tuần tra thường xuyên hơn tại Biển Đông nhằm bảo vệ tự do hàng hải (FONOP), ông Đới Húc nói rằng không thể hiểu tại sao Trung Quốc lại sợ sử dụng vũ lực để chống lại các hoạt động tuần tra của Hoa Kỳ.Nhật báo có trụ sở tại Đài Bắc nhắc lại, gần đây việc Hoa Kỳ gởi hai chiến hạm đến eo biển Đài Loan, bốn ngày sau cuộc bầu cử tháng 11, đã khiến các quan chức Bắc Kinh lo sợ.Về Đài Loan, ông Đới Húc nêu ra tình hình căng thẳng đang tăng lên tại Biển Đông, nhấn mạnh rằng Trung Quốc không nên sợ xung đột. Ông cho rằng một số thái độ thách thức trên Biển Đông có thể thúc đẩy Trung Quốc có hành động quân sự nhắm vào Đài Loan. Ông Đới Húc tuyên bố: «Việc này có thể đẩy nhanh tốc độ thống nhất Đài Loan… Chúng ta hãy sẵn sàng và chờ đợi. Một khi có được cơ hội chiến lược, ta sẽ chiếm lấy Đài Loan».Bản tin RFI cũng ghi nhận lời một diễn giả khác là Hoàng Tĩnh (Huang Jing), trường đại học Ngoại ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ khó thể cạnh tranh với Trung Quốc để thu hút của các nước trong khu vực. Chính sách của Bắc Kinh vẫn «cứng rắn nhưng linh hoạt», và theo ông thì ASEAN sẽ tăng cường ủng hộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.Taiwan News cho biết thêm giáo sư Mỹ gốc Hoa Hoàng Tĩnh, là gián điệp của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã bị Singapore trục xuất năm 2017 vì «âm mưu lật đổ, giúp thế lực nước ngoài can thiệp vào chính trị nội bộ của Singapore».Bản tin khác của RFI ghi nhận về “Mối nguy từ các dự án đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam”...Bản tin ghi rằng trong thời gian qua báo chí đã nói về bẫy nợ của Trung Quốc đối với một số quốc gia. Nay phải chăng sắp đến lượt Việt Nam cũng sẽ sập chiếc bẫy nợ này? Hiện giờ, Việt Nam chưa đi đến tình trạng đó, nhưng trước mắt rõ ràng là Việt Nam đang đối diện với nhiều nguy cơ từ các dự án đầu tư của Trung Quốc.Trong một báo cáo vào tháng 08/2018 gởi thủ tướng Việt Nam về Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn viện trợ phát triển ODA và vốn vay ưu đãi, bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nợ Trung Quốc. Theo báo cáo này, vốn gọi là «ưu đãi» của Trung Quốc cho Việt Nam thật ra cũng tương tự các khoản vay tín dụng xuất khẩu, tức là các khoản vay có điều kiện (chỉ định thầu cho các doanh nghiệp Trung Quốc) và có điều kiện vay kém ưu đãi hơn so với ODA của các nhà tài trợ khác tại Việt Nam.Cụ thể, bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vốn vay Trung Quốc có lãi suất là 3%/năm, cao hơn vốn vay của Nhật Bản (0,4 - 1,2%), Hàn Quốc (0-2%) hoặc Ấn Độ (1,75%). Chưa kể phí cam kết 0,5% và phí quản lý 0,5%. Thời hạn vay vốn của Trung Quốc là 15 năm và thời gian ân hạn là 5 năm, cả hai đều thấp hơn so với các nhà tài trợ khác. Các khoản vay tín dụng ưu đãi của Trung Quốc được cấp qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank).Báo cáo nói trên của bộ Kế hoạch và Đầu tư đặc biệt nhấn mạnh là một số dự án sử dụng vốn vay, nhà thầu, thiết bị Trung Quốc «thường xuyên chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, tăng tổng mức đầu tư... ảnh hưởng hiệu quả đầu tư».RFI ghi lời tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, việc Việt Nam vay nợ nhiều từ Trung Quốc đang góp phần khiến quan hệ giữa hai nước ngày càng bất đối xứng:«Quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc hiện đang xuất hiện sự bất bình đẳng, bất đối xứng với Trung Quốc, tức là Việt Nam vay nợ của Trung Quốc rất nhiều, vay nợ trong lĩnh vực điện, xây các nhà máy điện than với công nghệ Trung Quốc, gây ô nhiễm và gây phản ứng không hài lòng, tiêu cực trong dân chúng. Ngoài ra, nhập siêu của Việt Nam đối với Trung Quốc rất lớn. Đấy là hai yếu tố tạo nên sự bất bình đẳng và không cân bằng trong quan hệ giữa hai nước.Việt Nam không được hưởng chính sách lãi suất vay nợ ưu đãi về lãi xuất và các điều kiện chi trả. Các dự án mà Việt Nam nhận đầu tư của Trung Quốc chủ yếu là do tập đoàn điện lực EVN ký kết, theo phương thức «chìa khóa trao tay» và công nhân Trung Quốc thực hiện xây lắp các công nghệ Trung Quốc, hoàn thành và chuyển giao cho Việt Nam. Sự giám sát của Việt Nam đối với các dự án này cũng không được thực hiện, mà việc giám sát là do các cơ quan của Trung Quốc thực hiện.Cho nên đã có nhiều sự lo ngại về việc các dự án đó không bảo đảm về mặt kỹ thuật, cũng như gây ô nhiễm môi trường».Theo báo chí trong nước, báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy trong số 19 dự án nhiệt điện đầu tư theo phương thức BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao), có 3 dự án có sự tham gia của nhà đầu tư Trung Quốc với cổ phần chiếm đa số chi phối. Đó là dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vũng Áng 2 và Vĩnh Tân 3. Ngoài ra, tuy không góp mặt với tư cách chủ đầu tư, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã trúng thầu các dự án nhiệt điện ở Việt Nam. Chẳng hạn như nhà thầu KAIDI đã lần lượt trúng thầu các dự án như Nhà máy điện Thăng Long, Nhà máy điện Hải Dương và Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 3, Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê.Nghĩa là, trong khi Trung Quốc quậy phá Biển Đông, bàn tay sắt bọc nhung của TQ đang thò lặng lẽ vào các dự án đầu tư để siết dần kinh tế VN -- từ bẫy nợ, cho tới bẫy nợ, cho các dự án kém hiệu quả.Trước mắt, viễn ảnh Hán hóa là thấy rồi.