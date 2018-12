Nhật Tẩy Chay Kỹ Thuật 5G Của Huawei và ZTE

TOKYO - Danh sách các nước không tham gia kế hoạch hạ tầng cơ sở 5G của Huawei và ZTE vừa ghi thêm tên Nhật. Tokyo quyết định loại bỏ các mua bán sản phẩm của Huawei và ZTE, sau Hoa Kỳ, Australia và Nea Zealand.Kỹ thuật và sản phẩm 5G của Trung cộng bị các nước tẩy chay vì lý do an ninh. UK và Canada đang cân nhắc quyết định tương tự. ZTE từ chối bình luật, Huawei chưa trả lời yêu cầu bình luận. Mikkie báo tin : Huawei chiếm 13% thị phần viễn thông điện tử tại Nhật năm 2017 so với 18% của 2 hãng nội địa là NEC và Fujitsu.Trong Tháng 11, biên bản ghi nhớ với Portugan là thương lượng mới nhất về 5G của Huawei. 14 nước châu Âu, 5 nước Trung Đông và 3 nước châu Á chọn Huawei như là nhà cung cấp chính sản phẩm và phụ tùng viễn thông điện tử, trên Nokia và Ericsson.Chính quyền Canada bắt giám đốc tài chính Meng Wanzhou của Huawei hôm đầu tháng theo yêu cầu của Washington theo các tố giác xâm phạm lệnh trừng phạt Iran.