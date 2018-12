Anh Hoãn Bỏ Phiếu Về Brexit, Anh Có Thể Cho Hủy Brexit...

LONDON - Thủ Tướng May định hoãn cuộc biểu quyết thỏa thuận Brexit (dự định ngày Thứ Ba 11-12) vì sợ kết quả không như ý – mấy giờ trước, tòa châu Âu tuyên bố : UK có thể đơn phương rút lại, là tin thắng lợi với phe chống Brexit.Cho tới nay, chính quyền May xác quyết không ý định ngưng tiến trình Brexit để ly thân với EU từ ngày 29-3. Hạn chót để Lập Pháp UK biểu quyết là ngày 21-1.Bộ trưởng môi trường Michael Gove phát biểu qua làn sóng của BBC “Chúng ta không muốn lưu lại với EU – chúng ta đã phỏ phiếu minh định. Chính quyền này tôn trọng ủy nhiệm của trưng cầu dân ý”.Tại QH, chủ tịch Hạ Viện báo tin : Thủ Tướng May sẽ ra tuyên bố với các dân biểu vào lúc 3 giờ rưỡi chiều Thứ Hai.Trong khi đó, BBC loan tin rằng hôm thứ Hai, Tòa án Công lý châu Âu ra phán quyết nói Anh có thể hủy Brexit mà không cần có sự cho phép của 27 quốc gia thành viên EU.Phát ngôn viên Ủy hội châu Âu Mina Andreeva nói EU sẽ không đàm phán lại Thỏa thuận Rút lui.Trong một buổi họp báo, bà nói: "Chúng tôi ghi nhận phán quyết của thẩm phán Tòa án Công lý hôm nay về tính chất không thể hủy bỏ của Điều 50.""Chúng tôi có thỏa thuận vốn đã được Hội đồng Châu Âu hậu thuẫn về Điều 50 vào hôm 25/11.""Như Chủ tịch Juncker nói, thỏa thuận này là thỏa thuận tốt nhất, và duy nhất có thể có. Chúng tôi sẽ không tái đàm phán - quan điểm của chúng tôi không thay đổi và cho đến nay, chúng tôi hiểu rằng Anh Quốc sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3/2019."Đồng bảng Anh giảm 0,4% so với đồng đô la Mỹ, sau khi có tin việc biểu quyết về thỏa thuận Brexit sẽ được hoãn lại. Với đồng euro thì bảng Anh giảm 0,6%.