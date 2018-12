Mạng Lưới Nhân Quyền VN Lễ Trao Giải Nhân Quyền 2018

Hình ảnh trong buổi lễ.

Westminster (Bình Sa)-- Nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam phối hợp cùng Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn Giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao giải nhân quyền Việt Nam cho 3 nhà hoạt động nhân quyền: Anh Hoàng Đức Bình, bà Trần Thị Nga, và nhà báo Phạm Đoan Trang.Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam trao 4 giải Dân Quyền và Cây Mùa Xuân Dân Chủ 2018 cho ông Hứa Hoàng Anh sau khi tham gia cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018 khi về nhà bị 4 tên công an đánh chết tại nhà, các ông: Huỳnh Tấn Tuyên, Đinh Văn Hải, Đoàn Huy Chương đã bị công an đánh trọng thương…Buổi lễ trao giải đã diễn ra vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018 tại nhà hàng Moon Light 15440 Beach Blvd, Thành Phố Westminster, Nam California, tham dự buổi lễ ngoài các thành viên trong Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, các thành viên trong Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn Giáo Việt Nam, qúy vị nhân sĩ qúy vị đại diện các đảng phái chính trị, các tổ chức đấu tranh, các cộng đồng, một số các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Lãnh đạo tinh thần các tôn giáo có Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Linh Mục Nguyên Thanh, Mục Sư Lê Minh, Hiền Tài Hoa Thế Nhân…Chương trình nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do ông Vũ Hoàng Hải phụ trách, sau phần nghi thức, MC Lê Bích Trâm người điều hợp chương trình tổng quát lên giới thiệu thành phần tham dự, sau đó cô mời ông Nguyễn Kim Bình Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy quan khách cùng tất cả những người tham dự, trong dịp nầy ông cũng đã nhắc lại Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cách đây 70 năm đã được 48 quốc gia đồng ký tên. Ông cũng cho biết tại Việt Nam hiện có hơn 200 tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ, hành hạ…Thay mặt Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam chúc mừng 3 bạn trẻ đã được trao giải và ông cũng nhắc nhở chúng ta cùng hứa với nhau không bao giờ quên họ, hẹn với họ một ngày vui của Việt Nam không xa…Tiếp theo lời phát biểu của nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, Chủ Tịch Hội Ái Hữu và Tù Nhân Chính trị Tôn Giáo Việt Nam, trong lời phát biểu khá dài ông đã nhắc lại Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và ông cho biết: "Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam" chính là để để vinh danh những tù nhân chính trị, Tôn giáo đã đứng lên đấu tranh cho tự do, dân chủ sau ngày mất nước 30-4-1975. Chúng ta cùng tưởng niệm hơn 300 tù nhân chính trị và Tôn giáo Việt Nam, những anh hùng dân tộc đã bị chế độ CS bất nhân, buôn dân bán nước đem ra pháp trường xử tử. Ngày Tù nhân Lương tâm Việt nam đã được sự ủng hộ nồng nhiệt kể từ ngày 10-12-2012 để vinh danh “NGÀY TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM” đúng vào ngày “Quốc Tế Nhân Quyền” 10-12 hàng năm.Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong lời phát biểu ông đã ca ngợi sự hy sinh cao cả của những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, ông ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của tổ chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam…Tiếp theo là phần trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2018, mở đầu MC Bích Trâm đã mời Giáo Sư Đỗ Anh Tài lên nói về những thành tích hoạt động của Anh Hoàng Đức Bình.Sinh năm 1983 tại Nghệ An, nguyên kỹ sư ngành xây dựng, và là Phó chủ tịch Phong Trào Lao Đông Việt, một tổ chức đấu tranh cho quyền lợi người công nhân.Quá trình hoạt động:Hoàng Đức Bình là một nhà hoạt động tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho người lao động, bảo vệ môi trường, giúp dân khiếu kiện Formosa. Tháng 11/ 2015 anh cùng nhiều thành viên của Phong Trào Lao Động Việt đã gặp và kêu gọi khoảng hơn 2000 công nhân hãng Yupoong, Đồng Nai biểu tình chống công ty sa thải sai luật và không trả bảo hiểm thất nghiệp như luật định. Sau thảm họa biển miền Trung do nhà máy thép Formosa xả thải gây ra, với tư cách đại diện “Phong Trào Lao Động Việt", Hoàng Đức Bình đã vận động thành lập “Hiệp Hội Ngư Dân Miền Trung” để bảo vệ lợi ích của những ngư dân chịu thiệt hại do thảm họa, cũng như lên tiếng kêu gọi nhà máy Formosa phải ngừng hoạt động tại Việt Nam. Hiệp Hội Ngư Dân Miền Trung đã tiến hành nhiều hoạt động giúp đỡ ngư dân đòi quyền lợi như: thu thập thông tin về thảm họa, giúp ngư dân làm hồ sơ kiện, đồng hành cùng ngư dân nộp đơn lên tòa án.Ngày 15/5/2017, anh Hoàng Đức Bình bị một nhóm công an thường phục lẫn sắc phục phối hợp bắt giữ bất ngờ, khi anh đang cùng linh mục Nguyễn Đình Thục đi trên đường bằng xe ô tô. Sau đó, Hoàng Đức Bình đã bị khởi tố với hai tội danh: “Chống người thi hành công vụ” (Điều 257) và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (Điều 258). Ngày 6/2/2018 anh bị tuyên án 14 năm tù vì tội yêu nước, giúp đỡ người dân khiếu kiện Formosa.Sau đó Ban tổ chức mời Cô Holly Ngô (Huệ) đại diện cho Anh Bình lên nhận giải.Tiếp theo, Ban tổ chức mời Bà Jacke Bông lên nói về Bà Trần Thị Nga: Sinh, trú quán Phủ Lý, Hà Nam,Bà Nga là một nạn nhân của tệ nạn xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Bà bị nhà cầm quyền Việt nam bỏ rơi khi gặp nạn. Kể từ đó, bà tự tìm hiểu pháp luật và giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự như bà với số vốn kiến thức ít ỏi của mình. Sau khi trở về Việt Nam, từ năm 2008-2010 bà Nga đã tham gia giúp đỡ những người lao động gặp nạn tại Đài Loan. Cũng từ đó, bà bị công an tỉnh Hà Nam đe dọa, đàn áp, sách nhiễu và tấn công nhiều lần. Bà vẫn tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo Việt Nam, phản đối Formosa xả thải hủy diệt môi trường. Bà Nga là thành viên sáng lập Hội Phụ nữ Nhân Quyền. Bà bị bắt ngày 21/1/2017. Ngày 25/7/2017, bị kết án 9 năm tù, 5 năm quản chế về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.Sau đó mời người đại diện là nhà báo Yên Vũ lên nhận giải.Tiếp theo ông Ngô Văn Hiếu, Phó Trưởng Ban Điều Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam lên nói về Cô: PHẠM ĐOAN TRANG:Phạm Đoan Trang sinh năm 1978, là nhà báo, blogger, nhà hoạt động xã hội hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam. Trước đây, cô Trang làm việc trong một số tờ báo ở Việt Nam như Vietnamnet, Pháp Luật TP. HCM.Quá trình hoạt động:Năm 2011, cô tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, viết bài tường thuật, phân tích và các cẩm nang hướng dẫn người biểu tình cách ứng phó với sự đàn áp của an ninh. Cô tham gia chiến dịch Tuyên bố 258 đòi chính phủ Việt Nam bãi bỏ điều luật chống lại nhân quyền này trong Bộ luật Hình sự Việt Nam (2013), vận động cho nhân quyền Việt Nam trong khuôn khổ UPR (2014). Năm 2015, cô là một những người phát động chiến dịch bảo vệ cây xanh Hà Nội. Cô đã tổ chức các lớp đào tạo về báo chí, chính trị học, chính sách công quyền cho các nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam. Năm 2016, tham gia chiến dịch “Cứu Dân Cứu Biển” sau tai họa môi trường ở miền Trung.Các tác phẩm:Kỹ Năng Báo Chí Căn Bản (2014); Cẩm Nang Hoạt Động Xã Hội (2015); cùng dịch sách "Từ Facebook Đến Xuống Đường" ấn bản năm 2016. Tác phẩm mới nhất là "Chính Trị Bình Dân" (2017).Sau đó Ban tổ chức mời cô Lý Chí Anh là một người bạn lên nhận giải.Trong phần nhận giải, những người đại diện đều phát biểu qua những phần nhận xét về những sự can đảm trên đường đấu tranh không sợ hải và sự hy sinh lớn lao, chấp nhận những gian nan trên bước đường dấn thân vì tự do, dân chủ, công bằng xã hội của các người trúng giải.Tiếp theo là phần phát giải của Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam giải Dân Quyền và Cây Mùa Xuân Dân Chủ 2018 cho ông Hứa Hoàng Anh, Huỳnh Tấn Tuyên, Đinh Văn Hải, Đoàn Huy Chương.Xen lẫn chương trình phát giải có phần trình diễn văn nghệ đấu tranh do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phụ trách.Được biết giải nhân quyền Việt Nam được thành lập từ năm 2002, Giải Nhân Quyền Việt Nam đã được trao hàng năm cho 42 cá nhân và 3 tổ chức đã có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại Việt Nam. Giải Nhân quyền VN còn là một cơ hội để người Việt hải ngoại bày tỏ tình liên đới với những nhà hoạt động tại quê nhà.Mọi chi tiết xin liên lạc: Nguyễn Kim Bình (714) 251-9309, Phạm Trần Anh (714) 332-9243.