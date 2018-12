VN Ung Thư Gan: Thứ 5 Toàn Cầu

HANOI -- Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư gan cao thứ 5 thế giới...Bản tin VTV ghi rằng đó là thống kê mới được đưa ra tại Hội thảo chuyên đề gan mật Việt Nam - Nhật Bản vừa diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai.Nam giới Việt mắc ung thư gan cao thứ 3 thế giới 80% bệnh nhân ung thư gan là do tiến triển từ viêm gan virus B Ung thư gan - bệnh có thể phòng ngừa nhưng ít người quan tâm Đến 2030, gần 20 triệu người tử vong do biến chứng viêm gan dẫn đến ung thư gan.Tại Việt Nam, có 25.000 trường hợp mắc mới ung thư gan và 25.000 trường hợp tử vong hàng năm do căn bệnh này. Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở Việt Nam, chiếm 27,1% tử vong do các nguyên nhân ung thư. Hơn 90% các ca ung thư gan tử vong do nhiễm virus viêm gan B, ngoài ra, rượu và viêm gan C là yếu tố góp phần gây bệnh.Bản tin VTV ghi rằng nguyên nhân gây ung thư gan là do viêm gan virus mãn tính. Trong đó có viêm gan virus B, C và do sử dụng rượu bia. Ở nước ta, yếu tố gây ung thư gan cao nhất vẫn do viêm gan virus B mãn tính chiếm 8% dân số. Ngoài ra, việc lạm dụng rượu bia nhiều để lại hậu quả là xơ gan, ung thư gan.Trước đây, ung thư gan chỉ được điều trị ở giai đoạn sớm, khối u còn nhỏ có thể tiến hành phẫu thuật được hay đốt sóng cao tần để loại bỏ khối u. Hiện nay, ngoài điều trị đốt sóng cao tần điều trị ung thư còn nhiều phương pháp được sử dụng như truyền hóa chất động mạch gan thay vì sử dụng toàn thân, truyền hóa chất trực tiếp vào khối u và các phương pháp bổ trợ mang lại hiệu quả điều trị tốt và thời gian sống của bệnh nhân kéo dài.Bản tin VnExpress ghi nhận con số năm 2018 có hơn 25.000 người phát hiện bị ung thư gan, ung thư phổi xếp thứ hai với 23.667 ca bệnh mới.Tiến sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP SG, cho biết năm 2018 đánh dấu lần đầu tiên số bệnh nhân bị ung thư gan vượt qua ung thư phổi, xếp thứ nhất ở cả số mắc mới lẫn tỷ lệ tử vong tại Việt Nam.Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) thống kê năm 2018 Việt Nam có 25.335 ca mắc mới ung thư gan và 25.404 trường hợp tử vong vì bệnh này. Bệnh ung thư phổi xếp thứ hai với 23.667 người phát hiện bệnh trong năm. 20.701 bệnh nhân tử vong do ung thư phổi.Việt Nam cũng xếp trong nhóm những nước có tỷ lệ người bị ung thư gan cao nhất thế giới. Cứ 100.000 người thì có 23,2 người bị ung thư gan, ở cả hai giới.Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết ung thư gan là ung thư tế bào nguyên phát của gan. Ở nước ta ung thư gan thường gặp ở cả nam lẫn nữ, nguy cơ đàn ông gấp ba lần phụ nữ. Bệnh khó phát hiện sớm nên tỷ lệ chữa khỏi thấp.Ung thư gan tiến triển thầm lặng, ban đầu không có triệu chứng. Sau đó xuất hiện các triệu chứng khá mờ nhạt, dễ nhầm lẫn như cảm giác ăn không ngon, khó tiêu, mệt, nặng ở dưới bờ sườn bên phải. Bệnh nhân đến gặp bác sĩ thường khi bướu đã lan rộng. Giai đoạn trễ thường có các triệu chứng như bụng trướng nước, không thèm ăn, mệt mỏi, vàng da...Ung thư gan thường gặp ở người nhiễm viêm gan B và C, lạm dụng rượu, ăn thực phẩm chứa nấm mốc aflatoxin có trong các loại ngũ cốc ẩm mốc, các bệnh chuyển hóa như gan nhiễm mỡ, đái tháo đường... Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nếu không hành động rộng khắp và nhanh chóng, số người mang virus viêm gan sẽ tăng cao trong những năm tới.Bản tin ghi thêm: Ung thư gan ở Việt Nam gia tăng nhanh và tỷ lệ tử vong cao là do chủng ngừa viêm gan B chưa đầy đủ. Người dân chưa có ý thức tầm soát ung thư gan định kỳ, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ cao như nhiễm siêu vi viêm gan B, C, nghiện rượu, gia đình có người ung thư gan...