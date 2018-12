Quảng Nam: Quốc Lộ Lụt 1 Mét, 1.830 Hộ Di Tản, 2 Người Chết

HANOI -- Mưa lũ. Ngập nước thê thảm... theo tin từ các cơ quan truyền thông trong nước. Phải di tản khoảng 1.830 hộ dân. Có ít nhất 2 người chết.Bản tin Zing kể: Quốc lộ 1A ngập sâu 1 m, tỉnh Quảng Nam bị chia cắt do mưa lũ.Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài, quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, bị ngập sâu hơn 1 m khiến giao thông tê liệt.Quốc lộ 1 qua Quảng Nam ngập sâu, người dân chật vật di chuyển Sáng 10/12, quốc lộ 1 qua Quảng Nam bị ngập sâu nhiều đoạn khiến phương tiện không thể di chuyển qua đây. Hàng trăm phương tiện xếp hàng để chờ tiếp tục hành trình.Đến chiều muộn 10/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu dưới nước.Quốc lộ 1A từ TP Tam Kỳ đi Đà Nẵng và đoạn qua các xã Bình An, Bình Tú, Bình Trung (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị ngập nước nhiều vị trí khiến giao thông tê liệt.Trong khi đó, bản tin TTXVN ghi nhận: Đến khoảng cuối giờ chiều 10/12, tại Quảng Nam trời vẫn tiếp tục mưa to đến rất to.Hầu như tất cả tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình nước trắng xóa, đường cũng như... sông. Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước từ 50 cm đến 1 m, thậm chí có nơi ngập tới 2 m.Nhiều người dân thành phố Tam Kỳ cho biết họ đã có một đêm vất vả bởi phải dọn dẹp, di chuyển đồ đạc chạy mưa lũ. Người dân không tưởng tượng được chỉ trong ngày 9/12 nước đã lên nhanh như vậy.Nhiều gia đình không kịp trở tay, đồ đạc, các phương tiện ô tô, xe máy trong nhà đều bị nước nhấn chìm.Anh Ngô Thanh Hiền, ở đường Nguyễn Văn Trỗi, gần khu phố mới Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết: Nước dâng lên quá nhanh, gia đình tôi chưa kịp thu dọn đồ đạc, nước đã tràn vào nhà chỉ trong vòng 2 giờ. Nước lên hơn 2 m cô lập toàn bộ khu vực dân cư giáp sông Bàn Thạch.Tại xã Tam Đàn, nhiều khu dân cư đã bị chia cắt hoàn toàn, nhiều nhà dân nước ngập quá đầu người. Người dân cho biết mưa lớn liên tục khiến nước lên nhanh, mọi người không kịp trở tay.Nhiều người già và trẻ nhỏ bị mắc kẹt tại các khu vực thấp trũng; nếu không được di dời sớm sẽ rất nguy hiểm khi trời vẫn tiếp tục có mưa lớn.Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam dự báo ngày 11/12 trên địa bàn tiếp tục có mưa to đến rất to; cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, các xã phía Tây huyện Núi Thành; ngập úng tại vùng thấp trũng thấp, ngập úng cục bộ tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước, thị trấn Hà Lam, thị trấn Núi Thành.Bản tin VietnamNet ghi nhận: Tại huyện Thăng Bình, các xã Bình An, Bình Tú và Bình Trung nước ngập gần một mét. Nhiều ngôi làng bị cô lập, lực lượng cứu hộ đang đi canô xuống khu vực người dân bị cô lập, di dời họ đến nơi cao ráo, sau đó sẽ lên phương án cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm.Tại ngã 3 Kỳ Lý (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bị nước cô lập hoàn toàn, tuyến đường ngập sâu trong nước trên 1m.Bản tin RFA ghi nhận: Lũ lụt nặng nề và lở đất do mưa lớn ở các tỉnh miền trung làm ít nhất hai người chết và một người bị thương.Theo Ủy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hôm 10 tháng 12 năm 2018, thi thể của hai người phụ nữ được tìm thấy ở tỉnh Quảng Trị vào sáng ngày 9/12/2018, sau khi xảy ra lũ quét do trận mưa lớn kéo dài vào cuối tuần.Hơn 2.000 học sinh tại Đà Nẵng được nghỉ học sau khi nhiều trường học bị nhấn chìm dưới một mét nước.Không chỉ Đà Nẵng, mưa lũ cũng gây ngập nặng ở Hội An và các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, có 383 hộ dân phải di dời khẩn cấp.Tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua thành phố Đà Nẵng bị sạt lở hai đoạn, hiện đã được khắc phục tạm thời. Giao thông trên Quốc lộ 1A. đoạn qua tỉnh Quảng Nam bị tê liệt do nhiều đoạn bị ngập tới một mét.