Ngập Nước, Xuất Khẩu, Cà Phê, Thư Viện…

Xuân NiệmSau Sài Gòn ngập, là tới Nha Trang… và bây giờ là Đà Nẵng ngập nước. Y hệt như ca khúc gì có câu: trời làm cơn lụt mỗi năm. Bây giờ thêm cơ cấu hạ tầng thoát nước yếu kém nữa, là tăng phần bi thảm.Báo ĐCSVN kể rằng: Đà Nẵng đang ngập sâu do mưa lớn. Mưa lớn liên tục trút xuống thành phố Đà Nẵng từ ngày 8 đến trưa ngày 9/12 vẫn chưa ngớt. Do lượng mưa lớn, nước dâng cao tại hầu hết các tuyến đường trong nội ô thành phố. Điều đó khiến giao thông ngừng trệ; nhiều nhà dân bị ngập lụt; mọi hoạt động của thành phố trở nên khó khăn.Báo Dân Sinh kể chuyện xuất cảng: Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 43,7 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 49,8%; giày dép tăng 14,6%; hàng dệt may tăng 12,4%.Tiếp đến là EU đạt 38,2 tỷ USD, tăng 8,8%, trong đó hàng dệt may tăng 9,7%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 9,3%; điện thoại và linh kiện tăng 8%.Trung Quốc đạt 38,1 tỷ USD, tăng 23,2%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 57,9%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 24,8%; rau quả tăng 8,6%. Thị trường ASEAN đạt 22,7 tỷ USD, tăng 14%, trong đó gạo tăng 107,7%; sắt thép tăng 40,7%; hàng dệt may tăng 35,3%.Báo Hải Quan kể: Ông Đặng Kim Sơn, chuyên gia nông nghiệp cấp cao nhận định, các FTA thế hệ mới như EVFTA, CPTPP sẽ mở ra cơ hội lớn cho các DN sản xuất chế biến và xuất cảng cà phê khi mà thuế xuất cảng của Việt Nam có thể về gần 0%. “Đây là lợi thế vô cùng lớn, giúp Việt Nam không chỉ là trung tâm trồng trọt cà phê mà còn có thể là trung tâm sản xuất cà phê của thế giới” – ông Sơn nói...Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất cảng cà phê 11 tháng qua ước đạt 1,73 triệu tấn với 3,3 tỷ USD, tăng 23,4% về khối lượng và tăng 3,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.Bản tin Zing nêu câu hỏi: Làm thế nào để thư viện không còn 'vắng hơn chùa Bà Đanh'?Không chỉ đối mặt với tình trạng thưa vắng độc giả, ngành thư viện còn đứng trước nhiều thách thức khi xã hội phát triển về công nghệ mà cơ sở vật chất, cán bộ chưa thể đáp ứng....Một số tổng kết chỉ ra người Việt đọc trung bình 0,8 cuốn sách một năm, như vậy, tỉ lệ đọc sách tại thư viện càng ít hơn nữa.Báo SGGP kể: Việt Nam coi phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn…Theo ông Tony Fernandes, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Hãng hàng không giá rẻ Air Asia, cho biết đến nay hãng đã đưa 10 triệu khách du lịch tới Việt Nam. Ông đề xuất Chính phủ Việt Nam tiếp tục đổi mới chính sách visa, làm sao thông thoáng, thuận tiện hơn nữa. Bên cạnh đó, cần có chính sách thu hút đầu tư để làm các nhà ga mới, nhất là nhà ga phục vụ hàng không giá rẻ khi mà công trình này không đòi hỏi quy mô, chi phí đầu tư lớn.Báo Tiền Phong kể chuyện tôm: Ngày 7/12, Sở Công thương Cà Mau cho biết, giá tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg đang ở mức giá khoảng 95 ngàn đồng/kg, loại 70 con/kg có giá khoảng 110 ngàn đồng/kg và loại 50 con/kg có giá khoảng 125 ngàn đồng/kg.Với mức giá này, đã tăng khoảng 30% so với thời điểm 3 tháng trước. Các nhà chế biến, xuất cảng tôm cho biết, nhu cầu nhập cảng mặt hàng tôm của các nước tăng mạnh để phục vụ nguồn hàng phục vụ dịp Noel và cuối năm. Trước đó, thời điểm giữa năm nay, giá tôm thẻ nguyên liệu sụt giảm thê thảm…Bản tin TTXVN kể: Khoảng 6 tháng nay, giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh luôn ở mức rất thấp, chỉ từ 20.000 - 45.000 đồng/chục (12 trái), giảm khoảng 100.000 đồng/chục so với cùng kì năm trước.Với mức giá này, nhiều tháng qua người trồng dừa gặp khá nhiều khó khăn do tiền bán dừa không đủ chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công lao động.Trước tình trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến khích nhà vườn trồng dừa chuyển đổi sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, đồng thời tham gia liên kết sản xuất, hợp tác xã để giảm giá thành, dễ tiếp cận khoa học công nghệ và dễ tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm.Báo Đại Đoàn Kết kể: gần đây, các doanh nghiệp (DN) ngành mía đường liên tục kêu lỗ. Mỗi lần như vậy họ đổ lỗi cho đường nhập lậu giá rẻ đã làm suy yếu ngành mía đường trong nước. Nhưng khi giá đường hạ xuống xấp xỉ với đường lậu thì tình trạng tiêu thụ vẫn không khả quan, có thời điểm đường tồn kho lên tới 700.000 tấn, tương đương một nửa sản lượng đường cả nước.Nguyên nhân được xác định là cung đã vượt quá cầu, đặc biệt là công tác dự báo, quy hoạch đang gặp vấn đề lớn. Theo số lượng của Hiệp hội mía đường Việt Nam, trong niên vụ 2017 - 2018, sản lượng mía được các nhà máy đưa vào ép là gần 15,2 triệu tấn, tương đương sản lượng đường gần 1,5 triệu tấn, trong đó đường tinh luyện - RE là 631.485 tấn, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.Tuy nhiên, các nhà máy đường vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết là do trong niên vụ năm nay, giá đường liên tục giảm từ đầu vụ, với mức giảm tổng cộng tới 28%.Bảo hiểm nhân thọ thì sao? Báo Vietnam Finance kể: ông Ng Keng Hooi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn AIA, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường "trẻ nhất" của Tập đoàn AIA với 70% dân số ở độ tuổi dưới 35, tầng lớp trung lưu mới nổi hiện đang chiếm 13% dân số, dự kiến sẽ đạt 26% vào năm 2026.Ngoài ra, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và mức tăng trưởng kinh tế vượt trội là yếu tố thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự thay đổi nhanh chóng về cơ cấu dân số học cũng như thành phần xã hội mang lại nhiều cơ hội cho các công ty bảo hiểm nhân thọ.Lại ông phương Bắc. Báo Thế Giới Tiếp Thị kể: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và TP.HCM điều tra hành vi quảng cáo và bán các dự án “ma” của Công ty Alibaba tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai....Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba, có trụ sở tại TP.HCM) đã tổ chức quảng cáo trên mạng nội bộ về 19 dự án khu dân cư tại huyện Long Thành...UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Long Thành chưa chấp thuận chủ trương đối với bất kỳ dự án nào của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.Báo Công An Đà Nẵng kể về tình hình: Kỳ vọng vụ hoa Tết.Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, thời điểm này, nhiều hộ trồng hoa đang tất bật, hối hả trồng, chăm sóc, ở các vườn hoa không khí đã trở nên sôi động, nhộn nhịp...Tại Quảng Nam, thời tiết hiện đang ủng hộ nên người dân rất kỳ vọng vụ hoa Tết năm nay. Anh Lê Ngọc Tâm (trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) có kinh nghiệm trên 7 năm trồng hoa Tết cho rằng, chưa năm nào thời tiết ủng hộ người trồng hoa như năm nay.Bản tin VietQ ghi nhận rằng: Mặc dù được coi là “sang chảnh” và có mức giá bán khá rẻ, song những chiếc ô tô Trung Quốc vẫn bán rất chậm tại thị trường Việt Nam.... Tại Việt Nam, tâm lý “e ngại” hàng Trung Quốc vẫn là một rào cản lớn khiến ô tô Trung Quốc tiêu thụ chậm, dẫn đến việc nhập về rất ít...Chia sẻ về rào cản tâm lý, anh Khoan (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ quan điểm: “Một chiếc xe máy Nhật chạy ròng rã 30 năm vẫn chạy rất tốt, còn một chiếc xe máy chạy chỉ được 5 năm đã hỏng là một ví dụ sinh động. Đó cũng là một trong những lý do khiến người tiêu dùng e ngại”.Báo Người Tiêu Dùng kể rằng mua bán trên mạng đang tăng ào ạt: các doanh nghiệp bán lẻ Đà Nẵng đã phủ sóng toàn bộ các kênh bán hàng trực tuyến từ Lazada, Sendo, Shopee, Tiki, facebook, zalo, viber….Theo ông Nguyễn Xuân Sơn – Giám đốc Công ty Hương Quế Đà Nẵng, thương mại điện tử và “số hóa” thương mại là bước đột phá để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các nhà bán lẻ tiếp cận được nguồn khách hàng khổng lồ với chi phí vô cùng rẻ. Đây cũng là điều kiện và cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp nhỏ và vừa – những đơn vị tài chính còn hạn chế đưa sản phẩm ra thị trường, khẳng định chỗ đứng của mình.Ông Sơn cũng cho biết, doanh nghiệp ngoài tham gia tất cả các sàn miễn phí thì cũng tham gia sàn giao dịch Alibaba. “… Chúng tôi cũng nhận được lời mời từ sàn giao dịch Amazon và đang tính toán, cân nhắc tham gia sàn này.”Báo Tiền Phong kể: Hơn 6 triệu USD xây trung tâm chuyển phát hàng không lớn nhất Hà Nội. Ngày 7/12, Nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới (DHL Express) đã cho ra mắt Trung tâm khai thác phía Đông Hà Nội, tại Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên...Với hệ thống chuyển phát nhanh rộng khắp toàn cầu cùng đội ngũ hơn 100.000 nhân viên, DHL Express đang có mặt tại 220 quốc gia với 120 điểm đến. Trên toàn cầu, DHL Express hiện có trên 4.500 trung tâm khai thác, trên 30.000 điểm tiếp nhận phục vụ nhu cầu của trên 8 triệu khách hàng.Báo Người Lao Động kể chuyện về nơi sẽ thành đặc khu: Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng khẳng định sân bay quốc tế Vân Đồn, được tập đoàn tư nhân đầu tư 7.700 tỉ đồng xây dựng, đủ điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng ngay cuối tháng 12 này....Đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group cho biết: hiện nay các hạng mục công trình thuộc Dự án sân bay quốc tế Vân Đồn đã được thi công hoàn thành.Hình như Sun Group là của nhà nước Bắc Kinh?