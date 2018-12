10 tấn gạo từ thiện cho đồng bào nghèo ở Cambodia

Nguyễn Công Bằng (VDF) Một lần nữa, “niềm vui được người giúp” đã trở thành “niềm vui được giúp người”. Vào tuần lễ đầu tháng 12, khi Lễ Thanksgiving vừa trôi qua thì một đồng hương ở Houston (TX) đã âm thầm hỗ trợ cho ba chuyến cứu trợ từ thiện cho hơn ngàn gia đình đồng bào đang lưu thân lạc xứ ở Cambodia.



Quang cảnh buổi phát 10 tấn gạo từ thiện ngày 07-12-2018 tại làng Kor Ka’Ek, tỉnh Pursat. (Ảnh HYTTE)

Người Việt giàu lòng nhân ái đó không xa lạ với những gia đình (ở Cambodia và Việt Nam) vốn đã may mắn được nhận sự giúp đỡ của Chị trong những năm qua: chị Kim Bintliff. Không ai nhớ chị đã bắt đầu việc giúp người từ khi nào nhưng những ai biết Chị đều thấy Chị luôn hết lòng ủng hộ cho từng công việc từ thiện, bằng những đồng lương làm việc vất vả mỗi ngày. Vào tháng 11-2018, Chị thông báo cho VDF biết về ý định tổ chức phát gạo từ thiện ở tỉnh Pursat – nơi năm ngoái Chị đã hợp tác với VDF phát hơn 6 tấn gạo cho 300 gia đình ở đây. Đầu tháng 12-2018, với sự hợp tác của Hội Yểm Trợ Trẻ Em và đặc biệt là các anh chị em thiện nguyện giàu từ tâm khác ở Việt Nam, 8.000 kg gạo và 400 thùng mì gói đã được phát tận tay cho 400 gia đình ở khu vực làng Kor Ka’ek, tỉnh Pursat. Cũng trong khoảng thời gian này, 6.000 kg gạo đã được Chị chuyển tặng cho 600 gia đình ở làng Viso (tỉnh Kandal). Mặt khác, Chị cũng đã không quên gửi quà cho gần 100 cháu học sinh và trẻ thơ ở làng Bến Ván – nơi mà Chị đã đóng góp $10.000 mỹ kim cho công trình xây dựng lớp học Chùa An Hoà Tự.

Hàng trăm ghe chen chúc nhau đến nhận gạo từ thiện (Ảnh HYTTE)

Điều đáng trân trọng và khích lệ là mỗi lần có chuyến phát gạo, quà từ thiện… thì các anh chị em thiện nguyện viên ở Việt Nam đều không ngại đường xa, cực khổ… luôn dấn thân góp sức cho việc tổ chức. Những tấm lòng nhân ái này không những đóng góp thời gian, công sức mà còn tự nguyện đài thọ chi phí sinh hoạt mọi mặt trong suốt hành trình. Và đặc biệt, nhóm cũng đã tự quyên góp thêm được 100 phần quà (gạo và mì) cho bà con ở Pursat, nâng tổng số được nhận gạo từ thiện lần này là 10 tấn (10.000 kg), dành cho 500 gia đình ở khu vực Kok Ka’Ek. Được biết nhóm công tác thiện nguyện dân lập này luôn có những hoạt động từ thiện một cách điều đặn ở Việt Nam và Cambodia. Có thể nói niềm vui của các anh chị thiện nguyện viên này là tạo được niềm vui cho những đồng bào kém may mắn hơn mình.

Cảnh bà con chở gạo về nhà bè... (Ảnh HYTTE)

Chuyến phát gạo từ thiện vừa qua là một trong những chuyến thăm viếng, phát gạo, phát quà do chính quý Đồng hương giàu lòng nhân ái trực tiếp tổ chức, với sự yểm trợ của ViDan Foundation. Như một lời trong các Thư Cảm Ơn / Biên Nhận của VDF đã khẩn khoản đề nghị: “Nếu Ông/Bà sẽ có dịp du lịch Xứ Chùa Tháp và có nhã ý muốn nhân dịp này thăm viếng, tận tay tặng quà hay giúp đỡ thêm cho bà con Việt Nam đang sống khốn khổ bên đó, đặc biệt là các cháu bé, xin vui lòng liên lạc chúng tôi để nhận các hướng dẫn cần thiết. Rất mong!” ViDan Foundation rất mong và luôn khích lệ những sự trợ giúp trực tiếp cho đồng bào kém may mắn ở Cambodia. Sự thăm viếng, giúp đỡ tận tay từ nhiều người, nhiều hội khác nhau sẽ là yếu tố tinh thần quan trọng giúp cho các đồng bào đang sống vất vưỡng ở xứ Chùa Tháp cảm nhận được một sự quan tâm, đùm bọc của nhiều đồng bào hải ngoại. Với chị Kim Bintliff, đây chỉ là một trong những nỗ lực bác ái của Chị. Chỉ trong vài năm gần đây, bên cạnh việc phát gạo từ thiện cho hàng ngàn đồng bào ở Cambodia, chị Kim cũng đã hỗ trợ nhiều công tác từ thiện dân lập ở Việt Nam. Trong số đó, đáng chú ý là những căn nhà bác ái dành cho những gia đình quá khốn khó và hiện không có căn nhà lành lặn.

Hình một căn nhà do chị Kim Bintliff bảo trợ xây dựng ở Bình Thuận (Ảnh HYTTE)

Là người rất bình dị, Chị không xuất hiện trên các cơ quan truyền thông, báo chí để nói về những việc làm từ thiện của mình. Nỗ lực của Chị là làm việc thật nhiều để có tiền giúp cho nhiều người “trước khi từ giã cõi này”, như có lần Chị đã bộc bạch chia sẻ. Trong Kinh Đáo Bỉ Ngạn của Phật giáo Nguyên thuỷ, câu đầu tiên đã dạy: “Đường tu bố thí đứng đầu, vị tha là tánh vô cầu là tâm.” Trong ý nghĩa này, những chia sẻ thiết thực của chị Kim Bintliff và quý Đồng hương trong thời gian qua là một pháp tu thiết thực, ý nghĩa, rất đáng đáng trân trọng. ViDan Foundation xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác và hỗ trợ của tất cả tấm lòng nhân ái quý báu trong thời gian qua, và sắp tới. * Quý Đồng hương có thể thăm mạng: www.hytteonline.org để xem thông tin và yểm trợ cho Hội Children Support Association. TIN SINH HOẠT MỚI CỦA VDF: • Bắt đầu tháng 11-2018, lớp học mới (tầng dưới) và nơi thờ Phật (tầng trên) của An Hoà Tự ở làng Bến Ván đã chính thức bước vào hoạt động, dưới sự điều hành trực tiếp của Sư Minh Trung. • Hiện nay công trình xây dựng ngôi trường nổi ở làng Anlung Raing đang được tiến hành và sẽ hoàn thành trong tháng 01-2019. Lớp học này sẽ là nơi học tập của hơn 40 trẻ thơ trong khu vực. Đây cũng là một sự bảo trợ đặc biệt của chị Bintliff. Kính mời quý Đồng hương đón xem bài viết về hai trường học mới được xây dựng này. ||| Đồng hương muốn xem thêm thông tin về ViDan Foundation xin thăm mạng: www.hoamai.us hay www.vidan.us Thư từ liên lạc hay chi phiếu ủng hộ cho Hội xin gửi đến: ViDan Foundation: PO Box 152486, Austin, TX 78715-2486 Đồng Hương muốn đóng góp qua hệ thống chuyển ngân PayPal có thể ủng hộ Hội qua địa chỉ email: paypal@vidan.us Mọi thắc mắc hay hay cần trao đổi, xin vui lòng liên lạc cô Anh Trinh ở số điện thoại: 713-391-9843 hoặc địa chỉ email: lienlac@vidan.us