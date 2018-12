Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đệ trình Nghị Quyết Vinh Danh 70 Năm Ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 10 tháng 12, 2018) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã cùng 42 Dân Biểu đồng viện thuộc lưỡng đảng trong Quốc Hội Hoa Kỳ đệ trình Nghị Quyết Vinh Danh 70 Năm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền cũng như đánh dấu ngày Liên Hiệp Quốc thông qua và ban hành Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền vào năm 1948.



“Bảy mươi năm trước đây, Hoa Kỳ đã tự hào ký tên vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền,” Dân Biểu Lowenthal đã phát biểu như sau. “Ngày hôm nay, việc cổ xúy tôn trọng nhân quyền theo các điều khoản đã được viết ra trong bản tuyên ngôn đó vẫn còn là kim chỉ nam cho chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Những quyền được viết ra trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã khẳng định các quyền tự do căn bản của con người như được sống với tự do và có nhân phẩm, là nền tảng lập quốc của Hoa Kỳ, đã được tuyên bố trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và Hiến Pháp của nước Mỹ. Quốc Hội Hoa Kỳ, và thế giới, cần nhận thấy rõ rằng, những ai bị chà đạp về nhân quyền, như quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và tự do bài tỏ chính kiến, thì nhân phẩm và sự tôn trọng căn bản con người của họ cũng bị chà đạp. Chúng ta cần phải tiếp tục lên tiếng, tranh đấu, và bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới.”

Được thúc đẩy bởi cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ và cũng là cựu Đại Sứ Liên Hiệp Quốc là Bà Eleanor Roosevelt, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được Liên Hiệp Quốc công nhận vào năm 1948, là công ước quốc tế đầu tiên nói rõ quyền tự do và quyền con người căn bản của mọi công dân trên thế giới. Ngày nay, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là văn kiện được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trên thế giới, với trên 416 bản dịch của các ngôn ngữ khác nhau.



Từ năm 1948 đến nay, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã trở thành văn kiện nền tảng cho vô số công ước quốc tế, các hiệp ước nhân quyền trong các khu vực trên thế giới, là nền tảng hiến pháp cho nhiều quốc gia, cũng như cho Bộ Luật Nhân Quyền Quốc Tế, được thế giới công nhận vào năm 1976.



Nghị quyết do Dân Biểu Lowenthal đệ trình hiện có được sự bảo trợ của 42 Dân Biểu Hạ Viện Hoa Kỳ.



Một nghị quyết tương tự và được sự ủng hộ của lưỡng đảng Quốc Hội cũng đã được đệ trình tại Thượng Viện Hoa Kỳ hôm nay do Thượng Nghị Sĩ Chris Coons của Tiểu Bang Delaware và Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis của Tiểu Bang North Carolina đồng tác giả.



“Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và vinh danh tất cả những người đấu tranh trên khắp thế giới đã không mệt mỏi và luôn kiên trì thúc đẩy các quyền căn bản của con người như công lý và bình đẳng,” Thượng Nghị Sĩ Chris Coons (DE) đã phát biểu. “Trước dịp kỷ niệm quan trọng này, chúng ta sẽ cùng nhớ đến tất cả những người trên khắp thế giới đã và đang chịu nhiều đâu khổ từ bạo lực và đàn áp, và chúng ta quyết tâm tranh đấu cho sự tự do của họ.”



Để đọc nguyên văn Nghị Quyết Hạ Viện Hoa Kỳ, xin vui lòng bấm vào đây.

Congressman Alan Lowenthal represents the cities of Long Beach, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, Cypress, Westminster, Garden Grove, Buena Park, and Stanton in California’s 47th Congressional District. He can be followed on Facebook, Twitter, or his website.

Lý Vĩnh Phong

Chánh Văn Phòng Quận Cam

Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, CA-47

12865 Main Street, Suite 200, Garden Grove, CA 92840

Office: (714) 243-4088| Fax: (562) 437-6434

Liên lạc Dân Biểu Lowenthal qua các dịch vụ trên mạng: