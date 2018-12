Chết Vì Ô Nhiễm Không Khí: 7 Triệu/Năm

LIÊN HIỆP QUỐC -- Bản tin NHK ghi rằng theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mỗi năm trên thế giới có 7 triệu người tử vong do ô nhiễm không khí.Hôm thứ Tư, WHO ra báo cáo về sức khỏe và biến đổi khí hậu, cùng thời điểm diễn ra hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tổ chức tại Ba Lan.Theo báo cáo của WHO, ô nhiễm không khí chủ yếu bắt nguồn từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch gây ra các bệnh như hen suyễn, ung thư phổi, đột quỵ... Báo cáo cũng cho biết mỗi năm trên thế giới ô nhiễm không khí khiến 7 triệu người tử vong và ước tính gây tốn kém 5,1 nghìn tỷ đôla Mỹ tiền phúc lợi.Báo cáo chỉ ra rằng nếu giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch để đối phó với hiện tượng ấm lên toàn cầu thì cũng sẽ giúp giảm bớt ô nhiễm không khí và cứu nhiều sinh mạng.NHK cũng kể rằng, khi phát biểu tại địa điểm diễn ra hội nghị, giám đốc WHO phụ trách Y tế cộng đồng và Môi trường, bà Maria Neira, cảnh báo việc chuyển sang sử dụng năng lượng sạch càng chậm trễ thì càng nhiều người mất đi sinh mạng. Bà kêu gọi các nước có nỗ lực cụ thể để đối phó biến đổi khí hậu.