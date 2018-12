Bị Áp Lực Của Phương Tây, Hun Sen Hứa Cải Tổ, Cởi Mở

PHNOM PENH - Khi lên tiếng tại Đại Hội Đồng LHQ gần 3 tháng trước, thông điệp của Thủ Tướng Hun Sen nhắn gửi các đại diện dự họp là những lời lẽ bốc lửa và phẫn nộ - người cầm đầu chính quyền Phnom Penh gần 40 năm cảnh cáo ngoại bang không can thiệp, và xác quyết “đả kích kết quả tuyển cử tại Cambodia là tấn công ý nguyện của công dân bản xứ”.Nay, trong lúc châu Âu và Hoa kỳ cân nhắc các biện pháp trừng phạt định hướng xa rời thể chế dân chủ đa đảng của chế độ Hun Sen có ảnh hưởng như bão đổ xuống nền kinh tế xứ Chùa Tháp, tình thế có vẻ chuyển hướng.Trong vài tuần lễ gần đây, Hun Sen hứa cải tổ hệ thống tài phán, cho phép xã hội dân sự vận hành độc lập, và giảm các hạn chế với truyền thông, là những tín hiệu đáp ứng đòi hỏi của phương tây.Có ý nghĩa hơn là hứa hẹn hòa hoãn với các thủ lãnh của đảng đối lập bị cấm, là đảng Cứu Quốc – không hoài nghi, thay đổi này giúp Phnom Penh tránh trừng phạt trong khi đảng cầm quyền CPP của Hun Sen tiếp tục nắm chặt quyền kiểm soát đất nước bằng “kềm sắt”.Đảng Cứu Quốc bị cấm tham gia cuộc bầu cử Tháng 7 sau khi bị tòa án do chính quyền chi phối phát lệnh giải thể vào cuối năm 2017 với các tố cáo không bằng chứng về “âm mưu lật đổ”.Asia Times đưa tin: tuần này QH do chính quyền kiểm soát xét lại lệnh cấm tham gia chính trị với 118 chính khách của đảng Cứu Quốc – hàng chục người trong số này bỏ xứ để tránh tù đày.Ngoài ra, báo Anh-ngữ Cambodia Daily bị đóng cửa trong năm qua và bị đòi truy thu thế bằng 6.3 triệu MK, có thể tái xuất bản nếu nộp đủ số tiền vừa kể.Đài Á Châu Tự Do (RFA) đóng cửa văn phòng tại Phnom Penh, không còn bị buộc ngưng hoạt động tại Cambodia, nghĩa là có thể tái tục tường thuật, phát tin. 2 thông tín viên địa phương của RFA bị bắt hồi Tháng 11-2017 được tạm thích từ 3 tháng với hồ sơ truy tố chưa bãi bỏ.Phân tích gia Noan Sereiboth, là cộng tác viên của Politikoffee nói “Đó là thói quen của đảng cầm quyền chơi cờ với phương tây để cải thiện tình thế gây ra bởi các biện pháp áp bức của họ”.1 trong các yêu sách rõ rệt của Hoa Kỳ và châu Âu là trả tự do lãnh tụ Kem Sokha, chủ tịch của đảng Cứu Quốc bị bắt hơn 1 năm trước về tội phản bội và đang bị quản thúc tại gia ở Phnom Penh.Giới phân tích đoán: chế độ Phnom Penh sẽ dàn cảnh xét xử, quy tội, rồi mượn quyền khoan hồng của hoàng tộc để trả tự do ông Sokha.Điều chưa rõ là Hun Sen có thực tâm hòa giải không – tuần qua, ông tuyên bố “sẵn sàng giết người” và rằng nếu các thủ lãnh đối lập không bỏ xứ, họ đã bị chôn.