Cơ Sở CNN Ở New York Báo Động Bom, Di Tản, Đã An Toàn Trở Lại

NEW YORK - Người vô danh gọi điện thoại báo động cơ sở CNN New York: 5 quả bom đã được đặt tại cao ốc Time Warner ở Coumbus Circle.Theo tin cảnh sát: 1 giọng nói miền nam báo tin như trên lúc 10 giờ tối Thứ Năm.Tòa nhà đã được di tản và lục soát để tìm chất nổ.Hồi Tháng 10, cao ốc này đã di tản 1 phần sau khi 1 bưu phẩm đựng bom ống thô sơ được giao qua đường bưu điện, ghi tên người nhận là cựu giám đốc CIA John Brennan.Bản tin của CNN vào sáng sớm Thứ Sáu giờ New York cho biết rằng cảnh sát và CNN đã công bố thông điệp mọi chuyện đã rõ ràng sau khi các viên chức tại New York của hệ thống truyền thông CNN và hãng phim đã được di tản vào tối Thứ Năm vì điện thoại đe dọa bom.“Cảnh sát New York nói rằng mọi chuyện đã rõ ràng không có gì nguy hiểm nữa, và các nhân viên được phép trở lại tòa nhà,” theo chủ tịch CNN Worldwide là Jeff Zucker cho biết trong một thông tin nội bộ cho nhân viên. “Tòa nhà hiện an ninh và an toàn cho mọi người trở lại lúc sáng.”