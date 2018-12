Mỹ Ép Canada Bắt Giữ Giám đốc Hãng Huawei, Vì Meng Wanzhou Phạm Lệnh Trừng Phạt Iran

WASHINGTON - Trung Cộng đòi Canada và Hoa Kỳ làm rõ vụ bắt giữ Meng Wanzhou, con gái của chủ nhân, cũng là giám đốc tài chính của đại doanh nghiệp viễn thông Huawei.Meng bị bắt tại Vancouver hôm 1-12 và có thể bị dẫn độ cho Hoa Kỳ.Các chi tiết liên quan chưa được công bố trong lúc Hoa Kỳ đang điều tra Huawei về các vi phạm luật trừng phạt Iran.Mới đây, Huawei đã trở thành nhà sản xuất smartphone lớn hạng 2 thế giới, qua mặt Apple, chỉ kém Samsung.Huawei loan báo: không có nhiều thông tin, không biết Meng làm gì sai – nhà cầm quyền Trung Cộng lên án “vi phạm nhân quyền”. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao nói: Canada và Hoa Kỳ phải minh định các lý do bắt giữ và trả tự do tức khắc Meng để bảo vệ các quyền pháp lý của cá nhân.Phản ứng của Beijing gây ngạc nhiên các nhà vận động nhân quyền. Amnesty International nhắc nhở: nhân quyền bị đe dọa nghiêm trọng tại Hoa Lục, bất kỳ ai lên tiếng chống đối đều bị xách nhiễu, bắt và giam giữ.Meng bị bắt giữa thời điểm nhậy cảm trong các quan hệ Mỹ-Hoa, đặc biệt là “hưu chiến 90 ngày” để 2 bên tìm kiếm giải pháp giải tỏa đối đầu mậu dịch. Buổi họp báo thường lệ ngày Thứ Năm của Bộ ngoại giao Trung Cộng khẳng định thiện chí thực hành tức khắc những điểm đã thỏa thuận.New Zealand và Australia đang cấm xử dụng các sản phẩm viễn thông của Huawei.Tại Ottawa, Bộ tư pháp Canada báo tin: phiên điều trần tại ngoại đã được định vào ngày Thứ Sáu 7-12, và không cung cấp thông tin chi tiết.Truyền thông Hoa Kỳ cho biết: Meng đang là đối tượng điều tra về vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Huawei đã bị các nhà lập pháp Hoa Kỳ lên án như là mối đe dọa an ninh quốc gia với Hoa Kỳ, bởi kỹ thuật của nó có thể được khai thác vào việc do thám.Nghị sĩ Ben Sasse tuyên bố với thông tấn AP “Trung Cộng thường ngầm phá các quyền lợi an ninh quốc gia bằng các cơ sở thuộc lãnh vực tư”.Các chính quyền phương tây đang cảm thấy quan ngại về khả năng tiếp cận thế hệ di động 5G của Trung Cộng bằng hệ thống và công cụ của Huawei để mở rộng hoạt động do thám.Tại Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, 1 số công ty Trung Cộng bị kiện ra tòa về các tội trộm cắp mạng và vi phạm lệnh trừng phạt Iran.CNN viết: vụ Meng Wanzhou là 1 mặt trận mới.Meng bị bắt tại Canada theo yêu cầu của chính quyền Trump gây chấn động tại các thị trường tài chính – Wall Street chứng kiến chỉ số Dow giảm 450 điểm khi các giao hoán sáng Thứ Năm bắt đầu, cũng có ảnh hưởng của giá dầu được tin là sắp tăng sau hội nghị OPEC.